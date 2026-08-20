Aras Kargo’dan teknolojik dönüşüm: 7/24 kargo otomatı ve elektrikli teslimat

Elektrikli araç kullanımı artıyor
Aras Kargo, dağıtım filosundaki elektrikli araç dönüşümünü de sürdürüyor. Şirketin 2024 yılında hayata geçirdiği Yeşil İlçe programı kapsamında 10 ilçede teslimatların tamamı elektrikli araçlarla gerçekleştiriliyor.
Şirket, 2026 sonuna kadar Yeşil İlçe sayısını 13’e çıkarmayı hedefliyor. Elektrikli araçların yanı sıra yapay zeka destekli rota optimizasyonu da kullanılarak içten yanmalı araçlarda gereksiz kilometrenin, yakıt tüketiminin ve karbon emisyonunun azaltılması amaçlanıyor.
7/24 kargo otomatları kuruluyor
Aras Kargo’nun dönüşümündeki dikkat çeken yeniliklerden biri de 7/24 çalışan kargo otomatları. Kargo şubelerinin belirli çalışma saatleri nedeniyle gün içerisinde şubeye gidemeyen müşteriler, iade ve gönderi işlemlerini yapmakta zorlanabiliyor. Aras Kargo, bu soruna çözüm olarak şubelerin önlerine Aras Burası 7/24 kargo otomatlarını kuruyor.
Özellikle e-ticaret alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte iade süreçleri de lojistik operasyonlarının önemli bir parçası haline geldi. 7/24 çalışan otomatlar sayesinde kullanıcılar kargo şubelerinin çalışma saatlerinden bağımsız olarak iade işlemi yapabilecek.
Aras Kargo'nun yerli yazılımları Avrupa'da kullanılıyor
Aras Kargo’nun yazılım şirketi Aras Digital bünyesinde geliştirilen teknolojiler Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde lojistik sektöründe kullanılıyor. Aras Rotalama Platformu ismindeki özellik ile yapay zekadan yararlanarak rota, yakıt ve karbon optimizasyonu sağlayan rotalar oluşturuluyor. Yeni nesil taşıma yönetim sistemi NESY, altı ülkede planlamadan operasyona, müşteri yönetiminden kargo takibine kadar tüm süreçleri tek platformda buluşturuyor. Aras DigiCore ise yapay zeka, otomasyon, bulut, siber güvenlik, sensör ve veri teknolojilerini tek çatı altında birleştiriyor. Aras Dijital, bugün Avusturya Postanesi bünyesindeki Avrupa şirketleri için teknoloji üreten ve altı ülkede operasyonlarını bu teknolojiyle yöneten bir yapıya ulaştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: