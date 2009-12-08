Araştırma: 2010 sonunda AppStore'da 300,000 uygulama olacak

Tam Boyutta Gör

Yakın zamanda 100,000 uygulama sınırını aşan AppStore, 2010 yılında bu sene sergilediği başarının çok daha üstüne çıkabilir. Bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC 2010 yılıyla ilgili yayınladığı öngörü raporunda AppStore'un 2010 yılının sonuna kadar 300,000 uygulama sunacağını belirtilirken, iPhone OS'in akıllı telefon pazarındaki rakibi Android'de 3.parti uygulama açısından oldukça verimli bir dönem geçirerek 2010 sonu itibariyle 70,000-80,000'e yükseleceği öngörülüyor. Mobil cihazların geliştiriciler ve kullanıcılar açısından klasik bilgisayardan daha çekici hale geleceği de IDC'nin raporunda göze çarpan iddialardan biri.

Ayrıca IDC raporunda, Apple'ın şehir efsanesine dönen ve hakkında sürekli yeni bilgiler ortaya atılan Apple Tablet- iPad'in 2010 yılının son bölümünde satışa sunulacağını, tahmin edildiği gibi tam dokunmatik 8-10 inç boyutlarda ekranıyla gelişmiş multimedya, mobil internet ve elektronik kitap için ideal bir cihaz olacağını iddia ediyor.