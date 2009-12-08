Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırma: 2010 sonunda AppStore'da 300,000 uygulama olacak

9 yıl
6,6b
1
8
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tam Boyutta Gör

Yakın zamanda 100,000 uygulama sınırını aşan AppStore, 2010 yılında bu sene sergilediği başarının çok daha üstüne çıkabilir. Bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC 2010 yılıyla ilgili yayınladığı öngörü raporunda AppStore'un 2010 yılının sonuna kadar 300,000 uygulama sunacağını belirtilirken, iPhone OS'in akıllı telefon pazarındaki rakibi Android'de 3.parti uygulama açısından oldukça verimli bir dönem geçirerek 2010 sonu itibariyle 70,000-80,000'e yükseleceği öngörülüyor. Mobil cihazların geliştiriciler ve kullanıcılar açısından klasik bilgisayardan daha çekici hale geleceği de IDC'nin raporunda göze çarpan iddialardan biri.

Ayrıca IDC raporunda, Apple'ın şehir efsanesine dönen ve hakkında sürekli yeni bilgiler ortaya atılan Apple Tablet- iPad'in 2010 yılının son bölümünde satışa sunulacağını, tahmin edildiği gibi tam dokunmatik 8-10 inç boyutlarda ekranıyla gelişmiş multimedya, mobil internet ve elektronik kitap için ideal bir cihaz olacağını iddia ediyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
quzman 9 yıl
Android'in artık belirtildiği gibi bir sıçrama yapması gerekli zira uygulama yönünden hala kısıtlı imkanlara sahip ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vipracing 9 yıl
300.000 gerçekten büyük bir sayı.Acaba ne zaman bu çıkış eğrisi normale dönmeye başlıyacak merak ediyorum.Zira katlanarak büyüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Teknoloji Gündemi: Sony PS3, MP4 çalarlar ve EyePet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Haluk Tatar - TÜRKİYE'NİN KURTULUŞU
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim