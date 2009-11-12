Araştırma: Akıllı telefon pazarında ilk üç; Nokia-RIM-Apple

Dünyanın önde gelen bağımsız araştırma şirketlerinden Gartner, 2009'un 3.çeyreği itibariyle akıllı telefon satışlarını mercek altına aldığı raporu yayınladı.

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Kaynak: Gartner

Rapora göre gelecekte kullanıcıların büyük çoğunluğunun tercih edeceği iddia edilen akıllı telefonlar bunu doğrularcasına cep telefonu pazarının geçen yılın aynı dönemine göre %0.1 büyüdüğü bu dönemde %13'e yakın artış gösterdi. Akıllı telefon üreticilerinden Nokia 2008'in aynı dönemindeki 15 milyonluk akıllı telefon satışını 16 milyona yükseltmesine rağmen, pazar payının %42.3'den %39.3'e düşmesine engel olamazken, Blackberry ile pazarda 2.büyük üretici olan RIM ise, geçen yıla göre satışlarını yaklaşık 3 milyon arttırarak %15.9'luk pazar payını %20.8'e yükseltmeyi başarmış. iPhone'u içinde Çin'in de bulunduğu 17 ülkede kullanıcıya sunan Apple ise bu çeyrekte 7 milyon iPhone satarak pazar payını %12.9'den %17.1'e yükseltmiş. Akıllı telefon pazarında bu 3 dev ismi %6.5'lik payıyla HTC ve %3.2'lik payıyla da dünyanın en büyük 2.telefon üreticisi Samsung takip ederken diğer üreticilerde toplam %13'lük bir pazar payı oluşturabiliyor.

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