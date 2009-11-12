Araştırma: Akıllı telefon pazarında ilk üç; Nokia-RIM-Apple

Dünyanın önde gelen bağımsız araştırma şirketlerinden Gartner, 2009'un 3.çeyreği itibariyle akıllı telefon satışlarını mercek altına aldığı raporu yayınladı.
Kaynak: Gartner
Rapora göre gelecekte kullanıcıların büyük çoğunluğunun tercih edeceği iddia edilen akıllı telefonlar bunu doğrularcasına cep telefonu pazarının geçen yılın aynı dönemine göre %0.1 büyüdüğü bu dönemde %13'e yakın artış gösterdi. Akıllı telefon üreticilerinden Nokia 2008'in aynı dönemindeki 15 milyonluk akıllı telefon satışını 16 milyona yükseltmesine rağmen, pazar payının %42.3'den %39.3'e düşmesine engel olamazken, Blackberry ile pazarda 2.büyük üretici olan RIM ise, geçen yıla göre satışlarını yaklaşık 3 milyon arttırarak %15.9'luk pazar payını %20.8'e yükseltmeyi başarmış. iPhone'u içinde Çin'in de bulunduğu 17 ülkede kullanıcıya sunan Apple ise bu çeyrekte 7 milyon iPhone satarak pazar payını %12.9'den %17.1'e yükseltmiş. Akıllı telefon pazarında bu 3 dev ismi %6.5'lik payıyla HTC ve %3.2'lik payıyla da dünyanın en büyük 2.telefon üreticisi Samsung takip ederken diğer üreticilerde toplam %13'lük bir pazar payı oluşturabiliyor.
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Akıllı telefon pazarında çoğunlukla (rakiplerine kıyasla) en yüksek donanımsal özelliklere sahip cihazları üreten firma Nokia iken, bir de üstüne rakipleri Nokia'ya kaliteli yazılımın da önemli olduğunu acı bir şekilde hatırlatmışken, Nokia'nın geride kalması kullanıcıların iyiliğine değil; çünkü Nokia'da umduğunu bulamayan kullanıcı iyi donanım için dandik yazılıma sahip Samsung'a, iyi yazılım için kafasına göre bir donanım anlayışına sahip olan Apple'a mecbur kalıyor...
Umarım Nokia'nın N900 ile başlayan iyi yazılımla iyi donanımı birleştirme deneyi başarılı olur ve aynı çizgide devam ederler...