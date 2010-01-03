Araştırma: Apple'ın yüzü iWork '09'un satışlarıyla da güldü

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Daha çok elektronik ürünlerinden bahsettiğimiz Apple'ın bir yazılım firması olduğunu unutmamak lazım. iLife, iWork, Final Cut Pro, Aperture Apple'ın ürün gamındaki yazılım çözümlerinden birkaçı.

Amerikan merkezli araştırma şirketlerinden NPD, Apple'ın daha çok son kullanıcıya hitap eden iLife ve iWork yazılımlarının 2009 performansını mercek altına aldığı verileri yayınladı. NPD'nin elde ettiği verilere göre Mac OS'de Microsoft Office yazılımları bulunmasına rağmen, Apple'ın ofis çözümü iWork '09'un Ocak-Kasım ayları arasındaki 11 aylık sürecindeki satışları iWork '08'inkine göre %50'e yakın artış göstererek, büyük bir başarı elde etti. Ancak Apple'ın yeni Mac'lerin yanında da verdiği iLife '09 ise, iLife '08'i geçemeyerek aynı satış oranlarında kaldı.

iLife '09 ve iWork '09'un tek kullanıcı paketi 79 dolardan satılırken 5 kullanıcıya izin veren Aile paketiyse 99 dolardan satılıyor. Bunun yanısıra içersinde Snow Leopard, iLife '09 ve iWork '09'u bir arada bulunduran Mac Box Set'in tek kullanıcı paketi 169 dolarken, 5 kullanıcılı Aile paketiyse 229 dolar.