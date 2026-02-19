Giriş
    Gerçek dünya verileri: Bataryalar, araçların kendisinden daha uzun ömürlü

    8 bini aşkın gerçek kullanım verisine dayanan analiz, elektrikli araç bataryalarının ortalama yüzde 95 kapasiteyi koruduğunu ve çoğu durumda aracın ömrünü aşabildiğini ortaya koydu.

    Araştırma: Bataryalar, araçların kendisinden daha uzun ömürlü Tam Boyutta Gör

    Elektrikli otomobillerin en çok tartışılan konusu olan batarya ömrü hakkında dikkat çekici bir çalışma yayımlandı. Batarya teşhis şirketi Generational tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı analiz, elektrikli araç bataryalarının sanılandan çok daha uzun ömürlü olduğunu ortaya koydu.

    Şirketin 36 farklı üreticiye ait 8 binden fazla batarya testi üzerinde yaptığı inceleme, ortalama batarya Sağlık Durumu (State of Health - SoH) değerinin orijinal kapasitenin yüzde 95,15’i seviyesinde olduğunu gösterdi.

    Araştırma, sıfır kilometre araçlardan 12 yaşına kadar olan otomobillere, kilometresi 0’dan 257 bin kilometrenin üzerine çıkan örneklere kadar geniş bir veri setini kapsıyor. Binek otomobillerin yanı sıra hafif ticari araçlar da analizde yer aldı.

    Yaşa rağmen yüksek performans

    Araştırma: Bataryalar, araçların kendisinden daha uzun ömürlü Tam Boyutta Gör
    Veriler, araç yaşı arttıkça batarya kapasitesinde doğal bir düşüş yaşansa da bu gerilemenin beklenenden oldukça sınırlı kaldığını gösteriyor. Tüm araçlar genelinde ortalama batarya sağlığı yüzde 95,15 seviyesinde ölçülürken, 4-5 yaşındaki elektrikli otomobillerde medyan değer yüzde 93,53 olarak kaydedildi. 8-9 yaş aralığındaki araçlarda ise medyan batarya sağlığı yüzde 85 seviyesinde gerçekleşti.
    Araştırma: Bataryalar, araçların kendisinden daha uzun ömürlü Tam Boyutta Gör
    160 bin kilometreyi aşan yüksek kilometreli araçlarda dahi batarya sağlığının çoğu örnekte yüzde 88 ila yüzde 95 aralığında olduğu görüldü. Bu oranlar, üreticilerin genellikle 8 yıl veya 160 bin kilometreye kadar sunduğu garantinin üzerinde. Zira üreticiler yüzde 70 seviyesine işaret ediyor.

    Veriler aynı zamanda batarya sağlının sadece yaşla ilişkili olmadığını, kullanım alışkanlıkları ve şarj davranışlarının belirleyici rol oynadığını ortaya koyuyor.

    Kilometre artık tek başına belirleyici değil

    Raporun en çarpıcı bulgularından biri, kilometrenin tek başına güvenilir bir gösterge olmaktan çıkmış olması. Geleneksel içten yanmalı araç pazarında kilometre, aracın genel yıpranma seviyesini anlamak için temel kriterlerden biri olarak kabul ediliyordu. Ancak elektrikli araçlarda tablo farklı.

    Bazı örneklerde, üç yaşında ve yaklaşık 145 bin kilometrede olan bir filo aracının bataryasının, altı yaşında ve yalnızca 48 bin kilometrede olan bir otomobilden daha sağlıklı olduğu görüldü. Bu durum, şarj sıklığı, hızlı şarj kullanımı, batarya yönetim sistemi kalitesi ve sürüş profili gibi faktörlerin belirleyici olduğunu gösteriyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

