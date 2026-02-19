Gerçek dünya verileri: Bataryalar, araçların kendisinden daha uzun ömürlü

Elektrikli otomobillerin en çok tartışılan konusu olan batarya ömrü hakkında dikkat çekici bir çalışma yayımlandı. Batarya teşhis şirketi Generational tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı analiz, elektrikli araç bataryalarının sanılandan çok daha uzun ömürlü olduğunu ortaya koydu.
Şirketin 36 farklı üreticiye ait 8 binden fazla batarya testi üzerinde yaptığı inceleme, ortalama batarya Sağlık Durumu (State of Health - SoH) değerinin orijinal kapasitenin yüzde 95,15’i seviyesinde olduğunu gösterdi.
Araştırma, sıfır kilometre araçlardan 12 yaşına kadar olan otomobillere, kilometresi 0’dan 257 bin kilometrenin üzerine çıkan örneklere kadar geniş bir veri setini kapsıyor. Binek otomobillerin yanı sıra hafif ticari araçlar da analizde yer aldı.
Yaşa rağmen yüksek performans
Veriler aynı zamanda batarya sağlının sadece yaşla ilişkili olmadığını, kullanım alışkanlıkları ve şarj davranışlarının belirleyici rol oynadığını ortaya koyuyor.
Kilometre artık tek başına belirleyici değil
Raporun en çarpıcı bulgularından biri, kilometrenin tek başına güvenilir bir gösterge olmaktan çıkmış olması. Geleneksel içten yanmalı araç pazarında kilometre, aracın genel yıpranma seviyesini anlamak için temel kriterlerden biri olarak kabul ediliyordu. Ancak elektrikli araçlarda tablo farklı.
Bazı örneklerde, üç yaşında ve yaklaşık 145 bin kilometrede olan bir filo aracının bataryasının, altı yaşında ve yalnızca 48 bin kilometrede olan bir otomobilden daha sağlıklı olduğu görüldü. Bu durum, şarj sıklığı, hızlı şarj kullanımı, batarya yönetim sistemi kalitesi ve sürüş profili gibi faktörlerin belirleyici olduğunu gösteriyor.
vay be gayet iyi