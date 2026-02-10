Araştırma: Elektrikli araçlar nefes almayı kolaylaştırıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör The Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, egzoz emisyonu üreten araçların azalması özellikle zararlı gazların yoğunluğunu düşürerek daha temiz bir hava sağlıyor. Kaliforniya’da elektrikli araç (EV) ve plug-in hibrit sayısındaki artışın hava kirliliğini ölçülebilir biçimde azalttığı ortaya kondu.

Somut etki ölçüldü

ABD’de açık ara en fazla plug-in araca sahip eyalet olan Kaliforniya, bu araçların artık hava kalitesi üzerinde gözle görülür bir fark yaratacak sayılara ulaştığı bir noktada bulunuyor. 2019 ile 2023 yılları arasında her 200 elektrikli veya plug-in hibrit araç artışı, azot dioksit (NO2) seviyelerinde yüzde 1,1’lik bir düşüşe karşılık geldi. Araştırmada bu oran, NO2’nin güneş ışığını soğurma ve yansıtma özelliklerinden yararlanan uydu ölçümleriyle belirlendi.

Azot dioksit astım ataklarını tetikleyebilen, bronşite yol açabilen ve kalp hastalığı ile felç riskini artıran önemli bir hava kirleticisi olarak biliniyor. Bu nedenle tespit edilen düşüş, yalnızca çevresel değil, doğrudan halk sağlığını ilgilendiren bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlar genellikle karbon emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğiyle mücadele açısından ele alınıyor. Ancak daha önce yapılan çalışmalar, egzoz emisyonlarındaki azalma ile yerel hava kalitesi arasındaki ilişkiyi net biçimde ortaya koymakta zorlanıyordu. Bu yeni çalışma, elektrikli araç kullanımındaki artış ile hava kirleticilerindeki düşüş arasında doğrudan ve istatistiksel olarak güçlü bir bağ kurduğunu iddia ederek bu alanda bir ilke imza atıyor.

Araştırmacılar, sonuçların güvenilirliğini sağlamak amacıyla benzin fiyatlarındaki değişimleri ve uzaktan çalışma düzeninin sürüş alışkanlıkları üzerindeki etkisini de hesaba kattı. Pandemi nedeniyle sürüşün olağan dışı biçimde azaldığı 2020 yılı, verilerin doğruluğunu etkilememesi için tamamen analiz dışında bırakıldı. Ayrıca benzinli araç sayısının arttığı bölgelerde, beklendiği gibi kirletici gaz seviyelerinin yükseldiği doğrulandı.

Araştırma süresince Kaliforniya’da elektrikli ve plug-in hibrit araçların, tüm yeni hafif ticari araç kayıtları içindeki payı yüzde 2’den yüzde 5’e yükseldi. Daha ayrıntılı sonuçlara ulaşabilmek için eyalet genelinde 1.692 mahalle ayrı ayrı incelendi. Bu süreçte, ortalama bir mahallede 272 adet elektrikli veya plug-in araç artışı yaşandığı belirlendi.

