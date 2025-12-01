Elektrikli araçlar radyasyon yayıyor mu? Yeni araştırma şüpheleri gideriyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerle ilgili hala birçok endişe var. Kullanıcıların yüksek radyasyon seviyelerine maruz kalıp kalmadığı da bu endişeler arasında. Yeni bir araştırma ise bu merakı tamamen gideriyor. Elektrikli araçlar, sanılanın aksine gizli birer radyasyon makinesi değil.

Almanya’nın ünlü otomobil kulübü ADAC, elektrikli araçlarda oluşan elektromanyetik alanları ölçtü ve net bir sonuca vardı. Hem sürücüler hem de yolcular, çok düşük seviyelerde radyasyona maruz kalıyor. Araştırma, Almanya’nın resmi Radyasyondan Korunma Dairesi tarafından finanse edildi. Toplamda 11 elektrikli, birkaç hibrit ve bir tane de benzinli araç incelendi.

Mühendisler, içerisine 10 tane sensör yerleştirilen bir koltuğu araç içerisinde farklı noktalara taşıdı. Araçlar yolda kullanılırken de şarj edilirken de ölçümler alındı. Amaç, gerçek kullanım sırasında manyetik alanların ne kadar yükseldiğini görmekti. Yol testlerinde ara sıra, özellikle sert hızlanma ve frenlerde küçük yükselişler oldu.

ADAC’ın ölçümlerine göre, bu yükselişler sırasında oluşan manyetik alanlar insan vücudu için belirlenen güvenlik sınırlarının çok altında. En yüksek değerler de baş hizasında değil, ayak bölümünde ölçüldü. Yani araç içinde hücrelerinize, sinirlerinize veya bir kalp piline zarar verecek hiçbir şey yok.

Üstelik test sırasında en yüksek elektromanyetik değerler elektrikli motorlardan değil, koltuk ısıtıcılarından geldi. Bu sadece elektrikli araçlarda değil, hibritlerde ve hatta benzinli araçta da böyle. Yine de bu değerler de tamamen güvenli.

Şarj sırasında da tablo benzer. AC şarjda fişi takarken kısa bir artış oluyor ama bu da güvenlik sınırlarının içinde kalıyor. İlginç şekilde, daha güçlü olmasına rağmen DC hızlı şarj, AC şarja göre daha düşük elektromanyetik alan oluşturuyor.

