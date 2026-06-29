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    Bilim insanları açıkladı: Manuel vites kullanmak beyni daha aktif çalıştırıyor

    Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, manuel viteslerde debriyaj ve vites kullanımının beynin hafıza ve karar verme merkezlerini daha yoğun çalıştırdığını ortaya koydu.

    Araştırma: Manuel vites kullananların beyni daha aktif Tam Boyutta Gör
    Manuel vitesli otomobiller her geçen gün azalırken, Japonya'dan gelen yeni bir araştırma dikkat çekici bir gerçeği ortaya koydu. Bilim insanları, manuel vites kullanmanın beynin hafıza ve karar verme merkezlerini otomatik vitesli araçlara kıyasla daha fazla çalıştırdığını belirledi.

    Araştırma, Tohoku Üniversitesi Gelişim, Yaşlanma ve Kanser Enstitüsü'nde nörogörüntüleme çalışmaları yürüten Prof. Ryuta Kawashima tarafından gerçekleştirildi. Kawashima, milyonlarca satan Nintendo Brain Age oyun serisinin bilimsel altyapısını hazırlayan isim olarak da tanınıyor. Uzun yıllardır beynin nasıl çalıştığı ve zihinsel egzersizlerin bilişsel performansı nasıl etkilediği üzerine araştırmalar yürütüyor.

    Manuel vites beyni daha fazla çalıştırıyor

    Araştırmaya göre, manuel otomobil kullanırken gerçekleştirilen hareketler beynin ön prefrontal korteks bölgesini yoğun şekilde aktive ediyor. Bu bölge; hafıza, dikkat, planlama ve karar verme gibi kritik bilişsel işlevlerden sorumlu.

    Sürücünün trafik akışını takip etmesi, debriyaja basması, uygun vitesi seçmesi ve aynı anda gaz pedalını hassas şekilde kontrol etmesi, beynin sürekli olarak birçok görevi eş zamanlı yürütmesini gerektiriyor. Bu koordinasyon, sürücünün dikkat seviyesini yüksek tutarken zihni de sürekli aktif halde tutuyor.

    Günlük hayatta fark yaratabilir

    Araştırmacılara göre özellikle hızla yaşlanan Japon toplumunda manuel otomobil kullanmak, beynin her gün düzenli olarak düşük yoğunluklu bir egzersiz yapmasına benziyor. Sinir ağlarının sürekli uyarılması, bilişsel fonksiyonların korunmasına katkı sağlayabiliyor.

    Buna karşılık tam otomatik veya yarı otonom araçlarda sürücünün zihinsel yükü önemli ölçüde azalıyor. Bu da beynin aynı bölgelerinin daha az çalışmasına neden oluyor.

    Manuel vitesli otomobiller hızla yok oluyor

    Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarına rağmen manuel şanzımanlı otomobillerin sayısı her geçen yıl azalıyor. Bugün satılan sıfır otomobillere baktığımızda manuel şanzımanın sadece sınırlı sayıdaki modelin giriş seviye versiyonlarında sunulduğunu görüyoruz. Sizler manuel mi yoksa otomatik şanzıman mı tercih ediyorsunuz? Yorumlar kısmında fikrinizi belirtebilirsiniz.

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    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 1 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 3 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    otomatik vites, manuel vites ve
    4 etiket daha manuel şanzıman beyin araştırması Teknoloji Haberleri Yaşam
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