Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırma: MID'ler akıllı telefonlarla başedemeyecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,4b
1
2
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Araştırma: MID'ler akıllı telefonlarla başedemeyecek
Tam Boyutta Gör

Yarı iletken devi Intel'in 2007'de ilk defa gün yüzüne çıkartığı MID (Mobile Internet Device) lerin geleceği çok parlak görünmüyor. Mobil hayatın gittikçe önem kazandığı dünyada taşınabilir yapılarıyla ön plana çıkan MID'lerin akıllı telefonlarla başedemeyeceği öngörülüyor.

Amerikan merkezli Information Network'ün yaptığı araştırma sonucu ortaya çıkan bu öngörü sayısal verilerle de destekleniyor. Yapılan araştırma sonucu elde edilen veriler 2012 yılı sonunda dünya üzerinde 37.5 milyon MID ve 365 milyon akıllı telefon kullanılacağını gösteriyor. Analistlere göre de internet kullanımı üzerine özelleşmiş MID'lerin yapabildiklerini akıllı telefonların da başarıyla yerine getirmeleri ve akıllı telefonların MID'lere göre daha uygun fiyatlardan satılması kullanıcıların MID'lere yönelmemelerinin nedenlerinin başında geliyor.

2009 yılı itibariyle dünyada 3.1 milyon MID kullanılırken, akıllı telefonlarda ise bu sayı 185.3 milyon. 5-8 inçlik cihazları kapsayan MID platformunda şu anda yaygın olarak Atom işlemciler tercih edilirken, Intel'in gelecek nesil Moorestown mimarisini tanıtmasıyla birlikte 2010 yılının ilk yarısından sonra Atom işlemcilerinin akıllı telefonlarda da kullanılabilecek kadar küçülmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yonex78 10 yıl
akıllı telefon pazarı gittikçe büyüyor buna şaşırmamak lazım akıllı telefonlar hem bu cihazların her yaptıgını yapıyor ve birsürü artısı var.. insanlar artık yanlarında çok sahıda cihaz taşımaktansa-all in one-- yani her işi belli miktarlarda yapabilen cihazlara yöneliyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mert 10 yıl
Sadece internete girmek için cihaz almak iPhone gibi kullanışlı telefonların yanında gereksiz kalıyor artık.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Röportaj: Patriot Memory Türkiye'de 10 yıl Röportaj: Firebal'ın Cebit Standındayız 10 yıl Röportaj: Navking ile Route66 üzerine 10 yıl Röportaj: ApolloBell GPS destekli takip sistemleri 10 yıl Röportaj: ESET NOD32 Anti Virüs Yazılımı 10 yıl Röportaj: 1lt yakıtla 600KM yol katedin 10 yıl Röportaj: 1 bilgisayarı 30 kişi aynı anda kullanın! 10 yıl Röportaj: UyduNet ile 100Mbps hızında internet! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çernobil'i ziyaret etmek ne kadar güvenli
DonanımHaber
Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi açıklandı:
DonanımHaber
Beğenilmeyen R5 1600, i5 7600K 4.8
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim