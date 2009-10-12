Araştırma: MID'ler akıllı telefonlarla başedemeyecek

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Yarı iletken devi Intel'in 2007'de ilk defa gün yüzüne çıkartığı MID (Mobile Internet Device) lerin geleceği çok parlak görünmüyor. Mobil hayatın gittikçe önem kazandığı dünyada taşınabilir yapılarıyla ön plana çıkan MID'lerin akıllı telefonlarla başedemeyeceği öngörülüyor.

Amerikan merkezli Information Network'ün yaptığı araştırma sonucu ortaya çıkan bu öngörü sayısal verilerle de destekleniyor. Yapılan araştırma sonucu elde edilen veriler 2012 yılı sonunda dünya üzerinde 37.5 milyon MID ve 365 milyon akıllı telefon kullanılacağını gösteriyor. Analistlere göre de internet kullanımı üzerine özelleşmiş MID'lerin yapabildiklerini akıllı telefonların da başarıyla yerine getirmeleri ve akıllı telefonların MID'lere göre daha uygun fiyatlardan satılması kullanıcıların MID'lere yönelmemelerinin nedenlerinin başında geliyor.

2009 yılı itibariyle dünyada 3.1 milyon MID kullanılırken, akıllı telefonlarda ise bu sayı 185.3 milyon. 5-8 inçlik cihazları kapsayan MID platformunda şu anda yaygın olarak Atom işlemciler tercih edilirken, Intel'in gelecek nesil Moorestown mimarisini tanıtmasıyla birlikte 2010 yılının ilk yarısından sonra Atom işlemcilerinin akıllı telefonlarda da kullanılabilecek kadar küçülmesi bekleniyor.