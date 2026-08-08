Araştırmacılar, 2D yarı iletkenlerde önemli bir darboğazı aşmayı başardı

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Tam Boyutta Gör Geleneksel silikon tabanlı yarı iletken teknolojileri fiziksel sınırlara yaklaşırken, bilim insanları Moore Yasası'nın devamını sağlayabilecek yeni malzemeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu alandaki en güçlü adaylardan biri olan iki boyutlu (2D) yarı iletkenlerde, atomik ölçekte ince yapının sunduğu avantajları korurken yüksek elektron iletkenliği sağlamak önemli bir engel olarak öne çıkıyor.

Silikon transistörlerde kanal boyutlarının giderek küçülmesi, "kısa kanal etkisi" olarak bilinen sorunları daha belirgin hale getiriyor. Transistörlerin kontrol kabiliyeti azalırken sızıntı akımları da artabiliyor. Bu nedenle, atomik kalınlığa kadar inceltilebilen tek katmanlı molibden disülfür (MoS₂), silikonun ötesindeki teknolojiler için dikkat çeken adaylardan biri olarak görülüyor.

Ancak MoS₂ gibi 2D yarı iletkenlerin transistörlerde kullanılması yeni bir sorun ortaya çıkarıyor. Elektrik akımını kontrol etmek için yarı iletkenin üzerine son derece ince bir "geçit dielektrik tabakası" eklenmesi gerekiyor. Bu tabakanın yüzeyindeki kusurlar ve düzensizlikler, elektronların hareketini engelleyerek taşıyıcı hareketliliğini düşürebiliyor.

Çözüm malzemeyi değiştirmekte değil, arayüzü yeniden tasarlamakta

Tayvan'daki National Science and Technology Council (NSTC) destekli araştırma kapsamında, National Yang Ming Chiao Tung University'den Profesör Wen-Hao Chang liderliğindeki ekip, Academia Sinica ve TSMC'den araştırmacılarla birlikte bu soruna farklı bir yaklaşım getirdi.

Araştırmacılar yeni bir yarı iletken malzeme aramak yerine, MoS₂ ile geçit dielektriği arasındaki arayüzü yeniden tasarladı. Bunun için "epitaksiyel arayüz mühendisliği" adı verilen bir yöntem kullanıldı.

Ekip, ultra yüksek vakum ortamında tek katmanlı MoS₂ yüzeyine son derece ince bir alüminyum tabakası yerleştirdi. Ardından bu alüminyum oksitlenerek yalnızca yaklaşık 0,42 nanometre kalınlığında alümina (Al₂O₃) tabakasına dönüştürüldü. Bu atomik ölçekteki ara katman, üstüne yerleştirilen yüksek dielektrik sabitine sahip hafniyum dioksit (HfO₂) tabakasının daha düzgün ve kaliteli şekilde büyümesini sağladı. Böylece MoS₂ ile dielektrik malzeme arasındaki arayüzde oluşan kusurlar ve elektronların hareketini engelleyen etkiler azaltıldı.

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İnce yalıtım ve yüksek hareketlilik aynı anda elde edildi

Araştırmacılar, geliştirilen yöntemle tek katmanlı MoS₂ tabanlı üst geçitli transistörler üretti. Ortaya çıkan cihazlar çok küçük boyutlarda çalışırken düşük sızıntı akımı ve yüksek çalışma kararlılığı sunmayı başardı. Daha da önemlisi, transistörler güçlü geçit kontrolü sağlarken taşıyıcı hareketliliğinde belirgin bir kayıp yaşanmadı. Böylece daha önce birbirine zıt hedefler olarak görülen çok ince yalıtım katmanı ve yüksek taşıyıcı hareketliliği aynı cihazda bir araya getirildi.

Bu sonuç, 2D yarı iletkenlerin gelecekte daha küçük, daha hızlı ve daha düşük güç tüketen elektronik bileşenlerde kullanılabilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Araştırma ekibine göre gelecekte 2D yarı iletkenlerin başarısını yalnızca kullanılan malzeme belirlemeyecek. Asıl kritik noktalardan biri, farklı 2D malzemelerle uyumlu çalışabilecek yüksek kaliteli arayüzlerin geliştirilmesi olacak.

Geliştirilen epitaksiyel arayüz mühendisliği yaklaşımının farklı 2D yarı iletkenlere uygulanabilen bir platform oluşturabileceği belirtiliyor. Bu da teknolojinin gelecekte mevcut yarı iletken üretim süreçleriyle entegre edilerek daha hızlı ve daha düşük güç tüketimli elektronik cihazların geliştirilmesinin önünü açabilir.

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