    Ödüllü TPS oyunu Arc Raiders'dan rekor satış ve oyuncu sayısı

    Nexon, hayatta kalma temalı co-op shooter oyunu Arc Raiders'ın dünya çapında 12.4 milyondan fazla satarak, çıkışından sadece iki ay sonra rekor kırdığını belirtti.

    Arc Riders 12 milyon satış Tam Boyutta Gör
    Yayıncı Nexon, geliştirici Embark Studios, üçüncü şahıs nişancı oyunu ARC Raiders'ın çıkışından bu yana (30 Ekim 2025) 12.4 milyondan fazla sattığını duyurdu. Bu duyuru, geçen hafta oyunun 12 milyon kopyayı aştığını belirten Alinea Analytics'in son tahminlerini doğruluyor. Dahası, oyun bu ay yaklaşık 960.000 eş zamanlı oyuncuya ulaştı.

    12 milyon satış, 1 milyon eş zamanlı oyuncu

    Arc Riders, PC'de Steam ve Epic Games mağazasının yanı sıra PlayStation ve Xbox konsolları da dahil olmak üzere çeşitli platformlarda ilgi gördü. TPS oyunu ayrıca Nexon'un tarihindeki en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına (960.000'den fazla) ulaştı. Embark Studios, “12.4 milyon adet satış rakamına ulaşmak büyük bir dönüm noktası. Bu, oyuncularımız olmadan gerçekleşemezdi. "Oyuncularla yakın iletişim kurmaya, onların fikirlerini ve tutkularını dahil ederek Arc Raiders'ın geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

    Arc Raiders, iki hafta boyunca Steam'in küresel satış ve popülerlik listelerinde birinci sırada yer aldı ve Kore, Japonya, Tayvan ve Tayland'daki Steam satış listelerinde zirveye yerleşti. Nexon, oyunun 10 hafta boyunca platformun en çok satanlar arasında kaldığını söylüyor. Steam'deki 290.000 kullanıcı yorumunun yaklaşık %87'si olumlu. Oyun, eleştirmenlerden de yüksek puanlar aldı. Ayrıca Game Awards'ta en iyi çok oyunculu oyun ödülünü kazandı ve Steam'in en yenilikçi oyun mekaniği ödülüne layık görüldü.

    Kaynakça https://arcraiders.com/news/patch-notes-1-11-0 https://wccftech.com/arc-raiders-sold-more-than-12-million-copies-neared-1-million-concurrent/
