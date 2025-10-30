ARC Raiders, Directive 8020, Duet Night Abyss ve dahası DLSS 4 ile çıkıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Nvidia, Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen GeForce Gamer Festival etkinliğiyle GeForce markasının 25 yıllık serüvenini kutladı. Festivalde, en yeni GeForce RTX teknolojileri, RTX destekli oyun güncellemeleri, canlı espor maçları, özel performanslar ve çekiliş etkinlikleri oyuncularla buluştu. Etkinlikte ayrıca DLSS 4 teknolojisini destekleyen yeni oyunlar da tanıtıldı.

DLSS 4 destekli yeni oyunlar duyuruldu

Festivalin en dikkat çekici duyurularından biri, KRAFTON’un NVIDIA ACE teknolojisiyle desteklenen yapay zeka karakteri PUBG Ally oldu. Bu karakterin, 2026’nın başlarında PUBG: BATTLEGROUNDS Arcade üzerinde, İngilizce, Korece ve Çince dil seçenekleriyle sınırlı bir kullanıcı testi kapsamında oyunculara sunulacağı açıklandı. Ally, on-device çalışan küçük dil modeli (SLM) sayesinde insan oyuncularla doğal biçimde etkileşim kurabilecek.

Katılımcılar ayrıca NCSOFT’un iki yeni yapımını ilk kez deneme fırsatı buldu. AION 2, yeni nesil bir MMORPG olarak 19 Kasım’da Kore ve Tayvan’da piyasaya çıkacak. CINDER CITY ise kıyamet sonrası bir Seul atmosferinde geçen açık dünya taktiksel nişancı oyunu olarak 2026’da yayınlanacak. Her iki yapım da DLSS 4 ve Multi Frame Generation teknolojilerini çıkış gününden itibaren destekleyecek.

Etkinlik kapsamında DLSS 4 desteğiyle optimize edilen yeni ve yaklaşan oyunlar da tanıtıldı. ARC Raiders, Embark Studios tarafından geliştirilen çok oyunculu macera oyunu olarak artık erişime açıldı. DLSS 4, Multi Frame Generation ve DLSS Super Resolution kombinasyonu sayesinde oyun, 4K çözünürlükte ve ışın izleme açıkken ortalama 3,6 kata kadar performans artışı sağlıyor. NVIDIA Reflex gecikmeyi %59’a kadar azaltırken, RTXGI teknolojisi de ışıklandırmayı daha doğal ve dinamik hale getiriyor.

Aynı şekilde Battlefield 6 – 1. Sezon ile birlikte tanıtılan Battle Royale modu Battlefield REDSEC de DLSS 4 ve Multi Frame Generation desteğiyle oyunculara gelişmiş performans vaat ediyor.

Bir diğer dikkat çeken yapım, Pan Studio tarafından geliştirilen Duet Night Abyss oldu. Hero Games tarafından yayımlanan aksiyon-RPG türündeki oyun, derin hikâye anlatımıyla savaş mekaniklerini bir araya getiriyor. 15 milyon ön kayıt sayısına ulaşan oyun, çıkışıyla birlikte DLSS 4, Frame Generation ve Super Resolution desteği sunacak.

Until Dawn ve The Quarry’nin yaratıcı ekibinden gelen, Supermassive Games imzasını taşıyan ve Dark Pictures evreninde geçen bilimkurgu korku oyunu Directive 8020 da DLSS 4’ün ışın izleme yeteneklerinden tam olarak yararlanacak. Oyun 2026’da çıkacak.

