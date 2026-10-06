2025'in en sevilen oyunlarından ARC Raiders sinemaya uyarlanıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde sayıları hızla artmaya başlayan oyun uyarlamalarına bu hafta iki yeni proje daha eklendi. 2025'in en popüler oyunlarından biri olan ARC Raiders'ın haklarını elinde tutan Nexon, sevilen oyundan uyarlanacak film ve diziler hazırlamak için Chernin Entertainment ile anlaştı. Aynı anlaşma kapsamında, 2023 yılında çıkan bir diğer nişancı oyunu olan The Finals için de el sıkışıldı.

ARC Raiders ve The Finals'tan Uyarlanan Yapımlar Hazırlanacak

Yeni Maymunlar Cehennemi üçlemesi, Oblivion, Ford v Ferrari gibi filmlerin arkasındaki yapım şirketi olan Chernin Entertainment, ARC Raiders ve The Finals'tan uyarlanan film ve diziler hazırlayacak.

Bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları 1 yıl önce eklendi

Bilimkurgu atmosferini iş birliği tabanlı aksiyonla birleştiren ARC Raiders, oyuncuları insanlığın hayatta kalma mücadelesine davet ediyor. Oyunda, uzayın derinliklerinden gelen mekanik ARC ordularına karşı savaşan özgürlük savaşçılarının parçası oluyorsunuz. Devasa robotlara karşı hayatta kalmak için silah çeşitliliğini, taktiksel ekipmanları ve ekip çalışmasını doğru kullanmak gerekiyor. Açık dünyada keşif yaparken kaynak toplamak, üs kurmak ve yeni teknolojiler geliştirmek de savaşın önemli bir parçası. Retro-fütüristik tarzı, dinamik çatışmaları ve takım oyununa dayalı yapısıyla ARC Raiders, extraction shooter türüne yeni bir soluk getirmeyi başaran bir yapım oldu.

2023 yapımı The Finals'ta ise oyuncular sanal bir yarışma programında şöhret ve zenginlik için arenalarda kapışıyor.

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