ARC Raiders iki haftada rekor kırdı: Satış rakamları paylaşıldı

İki haftada 4 milyon
Arc Raiders, ilk iki haftasında 4 milyon kopya satarak şirket tarihinin en güçlü çıkışını yaptı. Oyun, aynı dönemde 700.000 eşzamanlı oyuncuya ulaşırken, toplamda 160 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Nexon CEO'su Junghun Lee ise, ARC Raiders'ın global ölçekte ulaştığı bu başarının şirket gelirlerini %61 oranında artırdığını açıkladı.
Kaçıranlar için ARC Raiders, 30 Ekim 2025'te piyasaya çıktıktan sonra Steam Top Sellers listesinde ilk sırada yer aldı ve ikinci haftasında dahi bu konumunu korumayı başardı. Oyunun satış dağılımında büyük payı yine PC platformu oluşturuyor. Konsol tarafında ise PlayStation ve Xbox kullanıcıları toplam satışların önemli bir bölümünü paylaşıyor.
Ayrıca Nexon, Tencent ortaklığıyla ARC Raiders'ın Çin versiyonu için hazırlık yapıyor. Şirket, yerel düzenlemelere uygun şekilde kapalı bir sürümün test edileceğini belirtti.