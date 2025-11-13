ARC Raiders iki haftada rekor kırdı: Satış rakamları paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Embark Studios tarafından geliştirilen çok oyunculu PvPvE extraction shooter oyunu ARC Raiders, oyuncular tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Nexon'un üçüncü çeyrek raporuna göre oyun, ilk iki haftasında rekor kırarken, şirketin en başarılı lansmanlarından biri haline geldi.

İki haftada 4 milyon

Arc Raiders, ilk iki haftasında 4 milyon kopya satarak şirket tarihinin en güçlü çıkışını yaptı. Oyun, aynı dönemde 700.000 eşzamanlı oyuncuya ulaşırken, toplamda 160 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Nexon CEO'su Junghun Lee ise, ARC Raiders'ın global ölçekte ulaştığı bu başarının şirket gelirlerini %61 oranında artırdığını açıkladı.

Kaçıranlar için ARC Raiders, 30 Ekim 2025'te piyasaya çıktıktan sonra Steam Top Sellers listesinde ilk sırada yer aldı ve ikinci haftasında dahi bu konumunu korumayı başardı. Oyunun satış dağılımında büyük payı yine PC platformu oluşturuyor. Konsol tarafında ise PlayStation ve Xbox kullanıcıları toplam satışların önemli bir bölümünü paylaşıyor.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var

Ayrıca Nexon, Tencent ortaklığıyla ARC Raiders’ın Çin versiyonu için hazırlık yapıyor. Şirket, yerel düzenlemelere uygun şekilde kapalı bir sürümün test edileceğini belirtti.

