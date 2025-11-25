ARC Raiders rekora koşuyor: Satışlar 7 milyona yaklaştı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Embark Studios'un extraction shooter oyunu ARC Raiders,çıktığı günden bu yana satış performansını korumaya devam ediyor. Nexon'un üçüncü çeyrek raporunda doğrulanan 4 milyonluk satışın üzerine, oyunun toplamda 7 milyon barajına hızla yaklaştığı paylaşıldı. Sadece geçen hafta Steam'de yaklaşık 750 bin kopya satıldı.

ARC Raiders rekora koşuyor

Alinea Analytics, Arc Raiders'ın yalnızca Steam'de 4 milyon satışa ulaştığını ve hâlâ listelerin üst sıralarında yer aldığını paylaştı. Oyun, Newzoo'nun Ekim 2025 MAU ve gelir sıralamalarında ilk 20’ye girerek pazarın ana akım ürünleri arasında yer aldı. Yayıncı tarafında ise Nexon'un 2025 performansını önemli ölçüde etkilemiş durumda.

İlk iki haftadaki 4 milyonluk çıkışın ardından gelirlerde görülen artışın sürmesi bekleniyor. Kaçıranlar için oyun basını tarafında da ARC Raiders için olumlu yorumlar paylaşıldı. Silah dengesi erken aşamalarda sınırlı bulunsa da oyunun taktiksel yapısı ve ARC tehdidine karşı geliştirilen ekip stratejileri, genel deneyimi zenginleştiren unsurlar arasında.

Geliştirici ekibin son içerik paketi olan Stella Montis’in eklenmesiyle oyunun atmosferinde belirgin bir çeşitlilik oluştuğunu da söyleyelim. ARC Raiders’ın mevcut tabloyu sürdürmesi halinde yıl sonuna kadar çok daha yüksek rakamlara ulaşması şaşırtıcı olmaz.

