Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ARC Raiders rekora koşuyor: Satışlar 7 milyona yaklaştı

    ARC Raiders, çıkışından bu yana 2025'in en büyük hitleri arasına girdi. Embark Studios'un yeni oyunu, lansmandan haftalar sonra 7 milyon satış sınırına yaklaştı.

    ARC Raiders rekora koşuyor: Satışlar 7 milyona yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Embark Studios'un extraction shooter oyunu ARC Raiders,çıktığı günden bu yana satış performansını korumaya devam ediyor. Nexon'un üçüncü çeyrek raporunda doğrulanan 4 milyonluk satışın üzerine, oyunun toplamda 7 milyon barajına hızla yaklaştığı paylaşıldı. Sadece geçen hafta Steam'de yaklaşık 750 bin kopya satıldı.

    ARC Raiders rekora koşuyor

    Alinea Analytics, Arc Raiders'ın yalnızca Steam'de 4 milyon satışa ulaştığını ve hâlâ listelerin üst sıralarında yer aldığını paylaştı. Oyun, Newzoo'nun Ekim 2025 MAU ve gelir sıralamalarında ilk 20’ye girerek pazarın ana akım ürünleri arasında yer aldı. Yayıncı tarafında ise Nexon'un 2025 performansını önemli ölçüde etkilemiş durumda.

    İlk iki haftadaki 4 milyonluk çıkışın ardından gelirlerde görülen artışın sürmesi bekleniyor. Kaçıranlar için oyun basını tarafında da ARC Raiders için olumlu yorumlar paylaşıldı. Silah dengesi erken aşamalarda sınırlı bulunsa da oyunun taktiksel yapısı ve ARC tehdidine karşı geliştirilen ekip stratejileri, genel deneyimi zenginleştiren unsurlar arasında.

    Geliştirici ekibin son içerik paketi olan Stella Montis’in eklenmesiyle oyunun atmosferinde belirgin bir çeşitlilik oluştuğunu da söyleyelim. ARC Raiders’ın mevcut tabloyu sürdürmesi halinde yıl sonuna kadar çok daha yüksek rakamlara ulaşması şaşırtıcı olmaz. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alttan alınan derslerde devam zorunluluğu var mı bmw 116d ed kronik sorunlar yeşil pasaport sigorta başlayınca iptal olur mu alpecin şampuan yorumlar kırmızı ışık yandıktan kaç saniye sonra ceza yazılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12
    Xiaomi Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir CX7
    I-LIFE ZedAir CX7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum