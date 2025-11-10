ARC Raiders yılın en popüler oyunlarından biri olma yolunda; Oyuncu sayısı giderek artıyor

ARC Raiders, İkinci Haftasında Rekorunu Geliştirdi
Büyük ilgi gördüğü çıkış haftası sırasında Steam'de en fazla 354,000 eş zamanlı oyuncuya ulaşan ARC Raider, ikinci haftasında 416,000 eş zamanlı oyuncuyu gördü. Oyunun ikinci haftasında rekorunu daha da geliştirmesi, kulaktan kulağa yayılarak daha fazla oyuncuya ulaşırken, ilk haftaki oyuncuların önemli bir bölümünü de korumayı başardığını gösterdi. Bu özellikle nişancı oyunlarının hızlı çıkıp hızla kaybolduğu günümüz şartlarında oldukça önemli bir başarı kriteri.
Bilimkurgu atmosferini iş birliği tabanlı aksiyonla birleştiren ARC Raiders, oyuncuları insanlığın hayatta kalma mücadelesine davet ediyor. Oyunda, uzayın derinliklerinden gelen mekanik ARC ordularına karşı savaşan bir özgürlük savaşçılarının parçası oluyorsunuz. Devasa robotlara karşı hayatta kalmak için silah çeşitliliğini, taktiksel ekipmanları ve ekip çalışmasını doğru kullanmak gerekiyor. Açık dünyada keşif yaparken kaynak toplamak, üs kurmak ve yeni teknolojiler geliştirmek de savaşın önemli bir parçası. Retro-fütüristik tarzı, dinamik çatışmaları ve takım oyununa dayalı yapısıyla ARC Raiders, çevrim içi aksiyon türüne farklı bir soluk getirmeyi hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...