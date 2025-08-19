Giriş
    Archer Aviation, insanlı en uzun eVTOL uçuşunu tamamladı

    Archer Aviation, Midnight eVTOL ile insanlı en uzun uçuşunu tamamladı. Gerçekleştirilen testte yaklaşık 88 km yol kat eden araç, 200 km/s hızın da üzerine çıkmayı başardı.

    Archer Aviation, insanlı en uzun eVTOL uçuşunu tam Tam Boyutta Gör
    Elektrikli hava aracı geliştiren Archer Aviation, havacılık alanında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Şirket, Midnight eVTOL adlı hava taksisinin insanlı olarak şimdiye kadarki en uzun uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

    Kaliforniya’nın Salinas semalarında yapılan testte Midnight eVTOL tam 31 dakika boyunca havada kaldı ve yaklaşık 88 km mesafe kat etti. Bu deneme, aracın dikey kalkış ve iniş (VTOL) yetenekleri yerine geleneksel kalkış ve iniş (CTOL) modunda yapıldı.

    eVTOL endüstrisi gelişiyor

    Archer, haziran ayında aynı modelle ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirmiş, o testte 201 km/s hıza ve 1.500 feet yüksekliğe ulaşmıştı. Son testte ise hız, önceki denemelerde olduğu gibi 200 km/s’in üzerine çıktı. Şirket, daha yakın tarihlerde yapılan bazı uçuşlarda Midnight’ın hızının 241 km/s’ye yaklaştığını da açıklamıştı.

    Uçuşu yerinde izleyenler arasında, Archer’a erken aşamada yatırım yapan United Airlines’ın CFO’su Mike Leskinen de vardı. Leskinen, uçağın sessiz çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ekibi tebrik etti. Archer CEO’su Adam Goldstein ise “80 km sınırını aşmak, programımızın olgunluğunu sergileyen ticari kullanıma doğru atılmı önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

    Şirketin dört test pilotu şu anda düzenli olarak Midnight uçuşlarını sürdürüyor. Archer, ABD’de FAA sertifikasyonu için çalışırken Birleşik Arap Emirlikleri’nde ticari operasyonlara başlamayı da hedefliyor. Archer Aviation aynı zamanda 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda resmi hava taksi sağlayıcısı olacak.

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 4 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

