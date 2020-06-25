Architecht çok faktörlü kimlik doğrulama ürünü PowerFactor'ün SaaS dönüşümünü tamamladı

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk tarafından kurulan ve finansal teknoloji alanında inovatif ürünleri ve hizmetleriyle büyümesini sürdüren Architecht, hayata geçirdiği dijital ürünlerle finansal kuruluşların yanında olmaya devam ediyor.

Architecht, bankalara ve finans kurumlarına çok faktörlü kullanıcı doğrulama hizmeti sağlayan PowerFactor ürününün SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) dönüşümünü tamamladı. Bu dönüşümle birlikte banka ve finansal kurumların yanı sıra kimlik doğrulama çözümüne ihtiyaç duyan mobil uygulama yayıncıları da artık bulut üzerinden mobil uygulamalarını çok kolay bir şekilde entegre ederek kullanıcı doğrulaması sağlayabilecek.

“PowerFactor’u artık tüm sektör kullanabilecek”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Architecht Genel Müdürü Dr. Mücahit Gündebahar, “Finansal teknolojiler ve güvenlik gibi alanlarda yenilikçi teknolojiler geliştirip ihraç eden bir yazılım şirketi olarak çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Finansal işlemler için hayati öneme sahip güvenlik çözümleri sunuyoruz. Çok faktörlü kimlik doğrulaması yapan PowerFactor ürünümüzle, birçok bankanın 25’ten fazla mobil uygulamasını kullanan 2 milyona yakın bankacılık ve finans müşterisinin güvenliğini sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda PowerFactor’ü, SaaS olarak doğrulama ihtiyacı bulunan tüm sektörler için kullanıma sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

PowerFactor nedir?

Banka ve finans mobil uygulamaları için basit ve güvenli doğrulama sağlayan PowerFactor, çok faktörlü bir kimlik doğrulama (MFA) çözümüdür. Çok adımlı kimlik doğrulama yöntemi olarak da bilinen bu yöntem, “device as a token” yoluyla müşterinin cihazını doğruladıktan sonra 6 rakamlı bir PIN belirleyerek mobil uygulamaya giriş yapılabilmesini sağlıyor. Kullanıcı dilerse biyometri katmanını da ekleyerek bankacılık hesabına güvenli bir şekilde erişebiliyor. Passwordless yaklaşımıyla da müşteriye bankacılık şifresini kullanmadan mobil şubeye hızlı giriş yapabilme deneyimi sunuyor. Özellikle işlem doğrulaması konusunda mobil ve web doğrulamaya ek olarak akıllı saat ya da QR kod üzerinden onay alınabilmesini sağlayarak müşterilerin alternatif yöntemlerle de güvenliğini sağlıyor. Gelişmiş güvenli altyapısıyla işlem sırasında ağ saldırıları gibi risk oluşturabilecek durumların önüne geçilebiliyor. Herhangi bir dolandırıcılık girişimi durumunda güvenlik en üst düzeye çıkarılarak müşterilerin hesapları bilgisayar korsanlarına karşı korunuyor.

Kurulumu kolaylıkla yapılabilen, hem SaaS olarak hem de yerel bulutta çalışabilen PowerFactor, işlemleri, performansı ve hataları takip edebilmeleri için finansal kurumlara ayrı bir yönetim arayüzü sunuyor. Bu panelde kurumlar, kanalların özelliklerini ayarlayabiliyor ve müşterilerin aktivasyonlarını yönetebiliyor. Aynı zamanda güvenlik nedeniyle SMS ile mobil şubeye giriş yapılmasına izin vermeyen yeni yasal düzenlemeyle uyumlu olan PowerFactor, kurumların mevzuata uygun güncel teknolojilerle destekli şifreleme algoritmaları kullanmalarını sağlıyor.

Finans uygulamaları PowerFactor ile neler kazanıyor?

• Müşteri hesap güvenliği

• Tek bir ortamda kullanıcı doğrulama yönetimi

• Yüzde 50 oranında maliyet optimizasyonu

• Dolandırıcılık girişimi nedeniyle meydana gelen maddi kayıpların önlenmesi

• 6 haneli nümerik PIN girişiyle yüksek müşteri deneyimi

• Biyometrik doğrulama, QR kod ve akıllı saat gibi alternatif doğrulama kanalları

Architecht Hakkında

Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. 2015 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın yüzde 100 iştiraki olarak kurulmuş olup finansal teknoloji (FinTech) alanında faaliyet göstermektedir. Yenilikçi ürün portföyü, uluslararası iş ortakları ve müşterileriyle Türkiye’nin önde gelen yeni nesil teknoloji şirketlerinden biri olmak için yola çıkan Architecht, ilk senesinde Türkiye'nin ilk 500 bilişim şirketinin arasına adını yazdırmayı başardı. Şirketin ana uzmanlık alanları olan finansal teknolojiler, güvenlik teknolojileri, alternatif kanal çözümleri, yazılım geliştirme, destek ve danışmanlık hizmetleriyle Architecht, bankaların yanı sıra telekomünikasyon şirketleri, teknoloji şirketleri ve bireysel emeklilik şirketleri gibi geniş bir yelpazede finansal çözüm hizmeti vermektedir. Architecht, Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Amerika’da var olan global iş hacmiyle zenginleşen müşteri portföyüne, finansal teknolojiler konusunda yenilikçi teknolojileri kullanarak rekabetçi ve piyasa şartlarında etkin ürünler geliştiren ve global seviyede ürün/hizmet sunan bir marka haline gelmeyi hedeflemektedir. Tüm dünyadaki finans sektörünü birbirine bağlayan platformlar inşa eden bir şirket olma vizyonuna sahip olan Architecht, finansal teknolojilerde global ve inovatif teknoloji ürünleri üretmek misyonuyla çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Kuveyt Türk Hakkında

Kuveyt Türk 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk ayrıca, Avrupa ve Türkiye’de sektörün ilk sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye’de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye’de üç Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler arasında, video görüşme ile self servis işlemlerin bir arada yapılabildiği XTM gibi dünyada bir ilk olan projeler de yer almaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 433 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” stratejisi doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.

Excel İletişim ve Algı Yönetimi

Büşra Girer - busra.girer@excel.com.tr - 0216 544 94 47

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