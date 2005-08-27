Arctic Cooling Silentium T2 ile sessiz kasa

Tam Boyutta Gör Bilgisayar kasası sisteminizin ne kadar sessiz çalıştırabileceğinize dair atılmış en büyük temeli oluşturmakta. Eğer kötü bir kasa ile yola başlarsanız büyük ihtimalle ne kadar para harcarsanız harcayın verdiğinizin karşılığını alamayabilirsiniz.

Bu yüzden A.C.'nin Silentium T2 modeli gibi bir kasayı yeni sessiz siteminize ya da kasa değiştireceksiniz karar verilecekler arasına mutlaka ekleyin. Bu kasa dahili güç kaynağı ile beraber gelmekte 136$'lık fiyatı ise yaptığı işe göre oldukça normal.

Kasanın en büyük özelliği güç kaynağı ile işlemcinin birbirinden uzaklaştırılması olmuş. Bu sayede güç kaynağının önlenemez fan hızı artışı engellenmiş. Güç kaynağı öne gelmiş ve kasa arkası fanlar sadece işlemci fanının ısısını atmakla görevlendirilmiş.

Birde titreşimleri yüzünden kasaya monte iken daha fazla ses çıkartan sabit disk için müthiş bir titreşim emici sistem gelmekte ki piyasada kesinlikle eşi yok. Sabit disk titreşimi önlenmesi için gerçekten büyük bir adım.

Güç kaynağı önde olması ve özel olarak Seasonic'e yaptırılması sayesinde iki adet 80 mm fan paralel olarak soğutulmasında görevlendirilmiş. Güç kaynağı yüksek verimle çalıştığından ve kasa havalandırmasından artık sorumlu olmadığından fanlarıda normal sistemlere göre sessiz olabiliyor.

Kasadaki tüm fanlar minimum 1000, maksimum 1900 devir/dakika hızında döndüğünden ve tamamen sıcaklık kontrollü olduklarından normalde masa üstünde iken duyulması çok zor derecede sessizler.

Kasanın ön tarafı kapaklı ve havalandırma deliği bulunmadığından diğer kasaların aksine sesi direkt olarak size vermemekte. Kasanın tek kötü yanı ise içinin oldukça ufak olması, güç kaynağının özel ve 350 Watt ile sınırlı olması, genelde plastikten olan görünüşü, hava filtreleri ile gelmemesi gösterilebilir. Aletsiz montaj özelliklerini de bahsetmeden geçmeyelim bu eklentiler çok gelişkin ve yeterince kolay.

Tam Boyutta Gör

Sabit disk askısı ve kasa içi hava akımı

Ancak bu boyutta bu fiyata kutudan çıktığı gibi daha sessiz olabilecek ve hatta aşırı yük altında bile sessiz kalabilecek kasa bulunmamakta. Bu kasa kendini sıcaklığa göre ayarlayabildiğinden dikkatli bileşenlerle görenlerin hayret edeceği sessizlikte ama çok güçlü sistemler kurabilirsiniz.

Tavsiyemiz bu kasa ile birlikte yine Arctic Cooling'in ekran kartınıza uygun Nvidia veya Ati Silencer ve işlemcinize uygun Silencer veya Freezer soğutucusunu almanız. Tüm bu ürünleri markanın Türkiye dağıtıcısı ve temsilcisi Firebal'da bulabilirsiniz. İşte bir kaç önemli incelemesi ;