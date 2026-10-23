Arka aksı kopan Omoda 5 için Chery’nin başkanından özür: 8.878 araç geri çağrılıyor

21 Ekim’de düzenlenen Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı’nda konuşan Yin, Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı’na da özürlerini ilettiğini belirtti. Sohu’nun aktardığı açıklamada Chery yöneticisi, Çinli otomobil üreticilerinin dış pazarlarda yerel kurallara saygı göstermesi ve uzun vadeli sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.
Yin, yurt dışına açılma yaklaşımlarını şu sözlerle anlattı: “Hızlı kazanç elde etmek için değil, kök salmak ve bu pazarlarda uzun vadeli gelişmek için yurt dışına gidiyoruz.”
Omoda 5’in yeni tescil işlemleri durduruldu
Soruşturmaya konu olan olay, 6 Ekim’de Malezya’nın Johor Bahru kentinde meydana geldi. Bir Omoda 5’in arka süspansiyon grubu ve tekerlekleri araç gövdesinden ayrıldı.
Malezya Karayolu Ulaştırma Dairesi JPJ, olayın ardından 11 Ekim’de Omoda 5’in araç tip onayını geçici olarak askıya aldı. Böylece inceleme devam ederken modelin yeni tescil işlemleri durduruldu.
Kurum, Chery Malezya’dan potansiyel olarak etkilenen araçları parça numarası, üretim partisi ve şasi numarası üzerinden belirlemesini istedi. Teknik denetim; üretim ve montaj süreçlerini, kalite kontrol sistemlerini, kaynak kontrollerini ve ilgili aks bileşenlerini sağlayan tedarikçileri kapsıyor.
8.878 araç kontrol edilecek
14 Ekim’de açıklanan geri çağırmanın kapsamına Omoda 5’in C ve H versiyonlarından toplam 8.878 araç alındı. Bu sayı, arka aksında kusur tespit edilmiş araçların toplamını değil, kampanya kapsamında kontrol edilecek araçları ifade ediyor. Chery Malezya, ilgili araçları inceleyeceğini ve gerektiğinde sorunlu bileşeni ücretsiz değiştireceğini belirtiyor.
2024’te de benzer bir olay yaşanmıştı
Chery, Malezya’da 2024 yılında yaşanan bir başka arka aks arızasının ardından 600 Omoda 5’i kapsayan önleyici kontrol kampanyası yürütmüştü. Şirket, o dönemdeki sorunu parça tedarikçisinin ekipman kalibrasyonundaki hatayla ilişkilendirmişti.
Ancak 2024’teki kampanya ile mevcut geri çağırmanın aynı kök nedenden kaynaklandığı henüz ortaya konmuş değil. Önceki süreç 600 aracın kontrolünü kapsarken yeni kampanya, 8.878 araçta inceleme ve gerektiğinde parça değişimi öngörüyor.
Son olay, Chery’nin parça kalitesi ve tedarikçi denetimlerini yeniden gündeme taşıdı. 6 Ekim’deki arızanın kesin nedeni ise teknik soruşturmanın sonucunda netleşecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: