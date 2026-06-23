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    Arka camı olmayan Polestar 4, bedel ödetiyor: Kaza üstüne kaza

    Polestar 4'ün arka camsız fütüristik tasarımı estetik açıdan hayranlık uyandırsa da günlük kullanımda sürücülere pahalı sürprizler yaşatıyor. Çok sayıda Polestar 4'ün arka kısmında hasar gözlemlendi.

    Arka camı olmayan Polestar 4, bedel ödetiyor: Kaza üstüne kaza Tam Boyutta Gör
    Polestar'ın arka camı tamamen ortadan kaldıran cesur tasarımı estetik açıdan hoş dursa da gerçek yol koşullarında beklenmedik maliyetler doğuruyor. Bu tasarımı benimseyen elektrikli Polestar 4, son günlerde sürücülerin yaşadığı park sorunlarıyla gündeme geldi.

    Otomobili öne çıkaran bu tasarım özelliği pratik kullanımda ciddi bir dezavantaja dönüşmüş durumda. Polestar 4 tasarımcıları, arka camı tamamen iptal ederek bagaj hacmini artırmayı ve arka koltuktaki yolculara daha geniş baş mesafesi sunmayı hedeflemişlerdi. Ancak bu yenilikçi yaklaşım, sürücülerin çevresel görüşünü tamamen dijital sistemlere bağımlı hale getirdi.

    Arka camı olmayan Polestar 4, bedel ödetiyor: Kaza üstüne kaza Tam Boyutta Gör

    Teknoloji sınıfta kaldı

    Hollandalı AutoWeek dergisinin yaptığı araştırmaya göre arka camın eksikliğini telafi etmesi beklenen teknolojik sistemler beklentileri karşılayamıyor. Kullanıcılar geri görüş kamerasında görüntü gecikmesi yaşandığını, park sensörlerinin ince engelleri (örneğin direkleri) bazen algılayamadığını ve otomatik acil fren sisteminin her zaman zamanında devreye girmediğini söylüyorlar.

    Arka camı olmayan Polestar 4, bedel ödetiyor: Kaza üstüne kaza Tam Boyutta Gör
    Sistemdeki bu aksaklıklar nedeniyle pek çok Polestar 4 sahibi park manevraları sırasında araçlarının arka kısmını çevredeki engellere çarparak hasar veriyor. Bagaj kapağının tampondan daha dışarıda tasarlanması nedeniyle, arkadan gelen darbeler plastik tampon yerine doğrudan metal kapağa ulaşıyor. Bu da kalıcı eziklerin oluşmasına neden oluyor.

    Arka camı olmayan Polestar 4, bedel ödetiyor: Kaza üstüne kaza Tam Boyutta Gör

    Arka cam yeniden tasarıma dahil olabilir

    Henüz çok yeni bir model olmasına rağmen, Hollanda'da şaşırtıcı derecede fazla sayıda Polestar 4'ün arka kısmında hasar gözlemlendi. Onarım maliyetleri oldukça yüksek ve zahmetli. Bu sebeple bazı sürücüler araçlarını hasarlı şekilde kullanmaya devam ediyor. Polestar'ın geçen yıl tanıttığı Polestar 5 modelinde de arka cam yok ancak bu modelin teslimatları henüz başlamadığı için benzer sorunların yaşanıp yaşanmayacağı şimdilik bilinmiyor.

    Arka camı olmayan Polestar 4, bedel ödetiyor: Kaza üstüne kaza Tam Boyutta Gör
    Diğer taraftan Polestar 4'ün yıl sonunda tanıtılması beklenen station wagon versiyonuna ait ipucu görselleri, arka camın tasarıma yeniden dahil edildiğini gösteriyor. Görünüşe bakılırsa Polestar için şık tasarım uğruna arka camdan vazgeçmek, hem sürücüler hem de marka imajı için beklenenden daha maliyetli bir deneye dönüşmüş durumda.
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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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