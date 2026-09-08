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    Arm’dan Android oyunlarına DLSS benzeri grafik devrimi

    Arm’ın yeni Mali G2-Ultra NX grafik birimi, Xiaomi 18 Fold ile ilk kez kullanıma sunuldu. Yapay zeka destekli teknoloji, mobil oyunlarda performansı 4 kata kadar artırmayı hedefliyor.

    Arm’dan Android oyunlarına DLSS benzeri grafik devrimi Tam Boyutta Gör
    Arm, mobil oyunlarda performansı artırırken güç tüketimini kontrol altında tutmayı hedefleyen yeni grafik teknolojilerini kullanıma sunuyor. Şirketin beş yıllık geliştirme sürecinin ürünü olan Mali G2-Ultra NX, yapay zeka destekli grafik hızlandırma özellikleriyle Android telefonlarda DLSS benzeri teknolojilerin önünü açıyor.

    İlk durak Xiaomi 18 Fold

    Arm’ın yeni grafik teknolojisi ilk olarak Çin’de sahneye çıktı. Geçtiğimiz gün tanıtılan Xiaomi 18 Fold, şirketin özel olarak geliştirdiği Xring O3 çipinin içinde Arm Mali G2-Ultra NX GPU barındırıyor.

    Arm’dan Android oyunlarına DLSS benzeri grafik devrimi Tam Boyutta Gör
    Yeni GPU’nun en önemli özelliği ise klasik grafik işlem performansının ötesine geçmesi. Arm, yaklaşık beş yıldır geliştirdiği mimariye yapay zeka destekli bir grafik hızlandırıcı ekledi. Böylece oyunlarda daha yüksek çözünürlük, daha yüksek kare hızı ve gelişmiş aydınlatma tekniklerinin daha düşük ek yükle kullanılabilmesi hedefleniyor.

    Arm’dan Android oyunlarına DLSS benzeri grafik devrimi Tam Boyutta Gör
    Arm’ın yaklaşımı, özellikle Nvidia’nın DLSS teknolojisini andırıyor. Şirketin Neural Graphics olarak adlandırdığı sistem, yapay zeka ile görüntü yükseltme, yeni kare oluşturma ve gürültü azaltma gibi teknikleri donanım seviyesinde hızlandırıyor.

    Performans yüzde 85’e kadar artıyor

    Mali G2-Ultra NX yapay zeka özelliklerinin yanı sıra yüzde 85’e kadar daha yüksek performans sunuyor. Yapay zeka kullanılmayan oyunlarda ise Arm’ın önceki amiral gemisi GPU’suna göre performans artışı yüzde 14 seviyesinde.

    Asıl dikkat çekici fark ise Neural Graphics özellikleri birlikte kullanıldığında ortaya çıkıyor. Neural Super Sampling, Neural Frame Rate Upscaling ve Neural Denoising aynı anda devreye girdiğinde Arm, kare hızında 4 kata kadar artış elde edilebildiğini belirtiyor.

    DLSS benzeri özellikler kademeli gelecek

    Arm’ın yeni sistemindeki tüm özellikler aynı anda kullanıma sunulmayacak. İlk oyunlarda ağırlıklı olarak yapay zeka destekli görüntü yükseltme teknolojisinin kullanılması bekleniyor.

    Arm’ın Edge AI'dan sorumlu yöneticisi Chris Bergey’e göre kare üretme özelliği 2027’nin başlarında, yapay zeka destekli gürültü azaltma ise bunun kısa süre sonrasında devreye girecek.

    Bu teknolojiler sayesinde telefonların daha az gerçek piksel ve kare oluşturması, eksik görüntü bilgilerinin ise yapay zeka tarafından tamamlanması amaçlanıyor. Böylece hem performans hem de enerji verimliliği artırılabiliyor.

    Şirketin verdiği örneğe göre geçmişte bir telefonun 1080p çözünürlükte 60 FPS oyun deneyimini yaklaşık 30 dakika sürdürebildiği bir senaryo, yeni teknolojilerle üç saate kadar çıkabilecek.

    Tüm telefonun tüketimi 2,5 watt olacak

    Arm’ın iddiasındaki önemli noktalardan biri de performans artışının yüksek güç tüketimiyle elde edilmemesi. Bergey’in açıklamasına göre bu çipleri kullanan bir telefonun toplam tüketimi 2,5 wattı geçmeyecek, bunun yalnızca 1,5 wattı GPU tarafından kullanılacak.

    Üreticiler isterse GPU’yu daha düşük güç seviyelerinde de çalıştırabilecek. Bu durumda performanstan bir miktar vazgeçilerek pil ömrünün daha da uzatılması mümkün olacak. Arm, teknolojinin yalnızca oyun odaklı veya özel olarak hız aşırtılmış cihazlara yönelik olmadığını özellikle vurguluyor. Bununla birlikte yeni GPU tabletler ve Chromebook'larda da kullanılabilecek.

    Mobil oyunlarda yeni dönem

    Arm’dan Android oyunlarına DLSS benzeri grafik devrimi Tam Boyutta Gör
    Teknoloji mobil oyunlar için heyecan verici olsa da her oyun bunu otomatik olarak desteklemeyecek. Zira oyun geliştiricilerinin Arm’ın grafik teknolojilerini oyunlarına entegre etmesi gerekecek.

    Şimdilik yeni grafik hızlandırıcısından yararlanacağı doğrulanan oyunlar arasında Where Winds Meet, Infinity Nikki ve Arena Breakout: Infinite bulunuyor. Arm, daha fazla oyunun yolda olduğunu ve bazı yeni yapımların önümüzdeki haftalarda duyurulacağını belirtiyor.

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