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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor

    Microsoft'un ARM tabanlı Windows 10 bilgisayarlara x64 uygulama öykünme desteği getireceği söyleniyordu. Yazılım devi yaptığı son açıklamayla birlikte bunu resmi olarak doğruladı.
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    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor
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    Microsoft'un ARM platformu üzerine kurulu Windows 10 işletim sistemine x64 uygulama desteği eklemeyi planladığına dair haberler geçtiğimiz yılın Kasım ayında ortaya çıkmıştı. Şirket şimdi de bunun gerçeğe dönüşeceğini resmi olarak onayladı.

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    Ayrıca Bkz. "ARM tabanlı yeni Surface Pro X verimliliğe odaklanıyor"

    Şu anda, ARM tabanlı bilgisayarlar yalnızca 32 ve 64 bit ARM uygulamalarını çalıştırabiliyor. Aynı zamanda geleneksel x86 tabanlı uygulamaların çalıştırılabilmesi için özel bir öykünücü mevcut. Ancak öykünme modunun çok iyi bir performans sunduğu söylenemez, zira 32 bit yazılımlar bile bu modda oldukça yavaş çalışıyor.

    ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Kasım ayında geliyor

    Öykünme modunda çalışan 64 bit uygulamaların performansı muhtemelen daha kötü olacaktır. Buna rağmen x64 öykünme desteği ile ARM tabanlı bilgisayarların geleneksel PC'lerle aynı uygulamaları çalıştırabilecek olması kesinlikle birçok kullanıcıyı memnun edecek.

    Microsoft, x64 uygulama desteğini Kasım ayında ilk olarak Windows Insider üyelerine sunacağını açıkladı. Bu da Insider programına kayıtlı olmayanların önümüzdeki yıla kadar beklemeleri gereceği anlamına geliyor.



    https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/09/30/now-more-essential-than-ever-the-role-of-the-windows-pc-has-changed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    45 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DoubleDragon 2 hf. en beğenilen Ahmet DOĞAN
    İngilizce kelime olan emulate'nin Türkçe karşılığı olarak kullanılmış. Emulator yerine de öykünücü derler. Yabancı kelimeye Türkçe karşılık bulmak için uydurulmuş kelimeler.
    İngilizce kelime olan emulate'nin Türkçe karşılığı olarak kullanılmış. Emulator yerine de öykünücü derler. Yabancı kelimeye Türkçe kar...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    435 2 hf.
    Arkadaşlar emulator ile çalışan programdan hayır gelmez. Virtual Machine olsa neyse, wine kullananlar bilir, emulator sadece basit programlarda kullanılır.

    Ayrıca Türk dil kurumu tam bir rezalet çevirme konusunda. Bazı kelimeleri zorla Türkçeye çevirmesinler, emülasyon dersin Türkçe ve gayet anlaşılır olur.

    Asansöre kaldıraç demek gibi bir şey bu.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Öykünücü varsa tamam bu iş o zaman.
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    baybay17 (g. e.) 2 hf.
    bunun altından QEMU çıkacak gibi..
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 2 hf.
    öykünme, Emulator demekmiş. TDK ne kullanıyorsan bende ondan istiyorum..
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf.
    Öykünme ne lan... :))
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    DoubleDragon 2 hf. Ahmet DOĞAN
    İngilizce kelime olan emulate'nin Türkçe karşılığı olarak kullanılmış. Emulator yerine de öykünücü derler. Yabancı kelimeye Türkçe karşılık bulmak için uydurulmuş kelimeler.
    Yanıtla +9
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    lterlemez 2 hf. Ahmet DOĞAN
    Benzetici çok daha şık bir isim, öykünücü olmamış bence de
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 hf.
    İlk 64 bitlik Windowslar ilk çıktığında da 32 bit programlar çok yavaştı. Hatta Windows Vista ile ilk defa tüketicilere sunulan 64 bit sürümlerinde çok şikayetlenen olmuştu.
    Yine görülüyor ki aynı manzaralarla karşılaşabiliriz.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    ilk defa "wine" adına uygun çalışacak desenize :D

    hahahaha :) hiç bu kadar güleceğim yoktu :D
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    Drummerrrr (Redlm Gdd) 2 hf.
    Ve böylece arm tabanli yeni Mac lerede botcamp uzerinden Windows yuklenebilir olacak...
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    VS18 (Osman Cengeri) 3 hf.
    Bilgisayar dünyasında arm tabanlı işlemcilerin yaygınlaştığını görmemiz çok olası özellikle taşınabilir bilgisayarlarda x86ya göre kat kat daha verimli olmaları muhtemel şahsen apple siliconlu ya da arm tabanlı bir surface denemek isterdim malum u serisi intel işlemciler günümüz şartları için hala rezil seviyedeler
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