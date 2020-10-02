ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor

Microsoft'un ARM platformu üzerine kurulu Windows 10 işletim sistemine x64 uygulama desteği eklemeyi planladığına dair haberler geçtiğimiz yılın Kasım ayında ortaya çıkmıştı. Şirket şimdi de bunun gerçeğe dönüşeceğini resmi olarak onayladı.İlginizi Çekebilir Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi yayınlandı: İşte tüm yenilikler
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Şu anda, ARM tabanlı bilgisayarlar yalnızca 32 ve 64 bit ARM uygulamalarını çalıştırabiliyor. Aynı zamanda geleneksel x86 tabanlı uygulamaların çalıştırılabilmesi için özel bir öykünücü mevcut. Ancak öykünme modunun çok iyi bir performans sunduğu söylenemez, zira 32 bit yazılımlar bile bu modda oldukça yavaş çalışıyor.
Kasım ayında geliyor
Öykünme modunda çalışan 64 bit uygulamaların performansı muhtemelen daha kötü olacaktır. Buna rağmen x64 öykünme desteği ile ARM tabanlı bilgisayarların geleneksel PC'lerle aynı uygulamaları çalıştırabilecek olması kesinlikle birçok kullanıcıyı memnun edecek.
Microsoft, x64 uygulama desteğini Kasım ayında ilk olarak Windows Insider üyelerine sunacağını açıkladı. Bu da Insider programına kayıtlı olmayanların önümüzdeki yıla kadar beklemeleri gereceği anlamına geliyor.
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/09/30/now-more-essential-than-ever-the-role-of-the-windows-pc-has-changed/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Ayrıca Türk dil kurumu tam bir rezalet çevirme konusunda. Bazı kelimeleri zorla Türkçeye çevirmesinler, emülasyon dersin Türkçe ve gayet anlaşılır olur.
Asansöre kaldıraç demek gibi bir şey bu.
Yine görülüyor ki aynı manzaralarla karşılaşabiliriz.
hahahaha :) hiç bu kadar güleceğim yoktu :D