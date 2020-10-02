ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor

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Microsoft'un ARM platformu üzerine kurulu Windows 10 işletim sistemine x64 uygulama desteği eklemeyi planladığına dair haberler geçtiğimiz yılın Kasım ayında ortaya çıkmıştı. Şirket şimdi de bunun gerçeğe dönüşeceğini resmi olarak onayladı.

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Şu anda, ARM tabanlı bilgisayarlar yalnızca 32 ve 64 bit ARM uygulamalarını çalıştırabiliyor. Aynı zamanda geleneksel x86 tabanlı uygulamaların çalıştırılabilmesi için özel bir öykünücü mevcut. Ancak öykünme modunun çok iyi bir performans sunduğu söylenemez, zira 32 bit yazılımlar bile bu modda oldukça yavaş çalışıyor.

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Kasım ayında geliyor

Öykünme modunda çalışan 64 bit uygulamaların performansı muhtemelen daha kötü olacaktır. Buna rağmen x64 öykünme desteği ile ARM tabanlı bilgisayarların geleneksel PC'lerle aynı uygulamaları çalıştırabilecek olması kesinlikle birçok kullanıcıyı memnun edecek.

Microsoft, x64 uygulama desteğini Kasım ayında ilk olarak Windows Insider üyelerine sunacağını açıkladı. Bu da Insider programına kayıtlı olmayanların önümüzdeki yıla kadar beklemeleri gereceği anlamına geliyor.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/09/30/now-more-essential-than-ever-the-role-of-the-windows-pc-has-changed/

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