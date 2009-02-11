ARM stratejik bir satın alma gerçekleştirdi, işte detaylar

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Taşınabilir cihazlar için işlemci çözümleri hazırlayan ARM, İsveç merkezli Logipard AB firmasını satın aldığını açıkladı. Enerji verimli video kodlama ve çözümleme teknolojileri üzerine çalışan Logipard AB firmasının özellikle mobil cihazlar için video IP çözümleri hazırladığı ve teknolojisinin 30 milyon telefonda kullanıldığı belirtiliyor. Satın alma sonrasında açıklama yapan ARM, Mali-VE kod adını taşıyan çok formatlı yeni video motoru standardını yılın ikinci yarısında duyurmayı planladığını duyurdu.

Platform performanslarında giderek daha fazla önem kazanan ve performans değerlendirmesinde etkin bir tol oynayan video hızlandırma ve işleme yetenekleri açısından oldukça stratejik bir hamle gerçekleştiren ARM'ın bu hamle özellikle Cortex platformunu temel alan tüketici elektroniği çözümlerinde yüksek video performansı sunmak istediği ve ilgili video teknolojisini teknolojisinin tamamlayıcı bir özellik olarak kullanmayı hedeflediği belirtiliyor.