    Armut.com’un erişim engeli kaldırıldı

    Temizlik, nakliye, tamirat, tadilat gibi hizmetler için müşteriler ile hizmetverenler bir araya getiren Armut.com'a dün uygulanan erişim engeli bugün kaldırıldı. Armut.com yeniden erişime açıldı.

    Armut.com’un erişim engeli kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin en popüler online hizmet platformlarından Armut.com, dün mahkeme kararıyla erişime engellenmişti. Bugün yeni karar ile erişim engeli kaldırıldı. Armut.com web sitesi ve mobil uygulaması sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

    Armut.com’da 8.000’in üzerinde iş ve hizmet seçeneği bulunuyor. Bu seçeneklerden biriyle ilgili şikayet nedeniyle ilgili içerik yerine tüm site erişime engellenmişti. Armut.com avukatlarının itirazı üzerine mahkeme ek karar alarak sitenin tamamına uygulanan erişim engelinin kaldırılmasına karar verdi. Bu kararın BTK tarafından uygulanmasının birkaç saati bulabileceği ifade edildi.

    Armut.com, Sağlık Bakanlığı’nın tarafından yapılan talep sonucunda 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellenmişti. İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 sayılı kararıyla erişime engellenen Armut.com, 9 Aralık 2025 tarihli ek karar ile erişime açıldı.

    Armut.com’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Armut.com’un erişim engeli kaldırıldı Tam Boyutta Gör

