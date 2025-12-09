Armut.com’un erişim engeli kaldırıldı

Armut.com’da 8.000’in üzerinde iş ve hizmet seçeneği bulunuyor. Bu seçeneklerden biriyle ilgili şikayet nedeniyle ilgili içerik yerine tüm site erişime engellenmişti. Armut.com avukatlarının itirazı üzerine mahkeme ek karar alarak sitenin tamamına uygulanan erişim engelinin kaldırılmasına karar verdi. Bu kararın BTK tarafından uygulanmasının birkaç saati bulabileceği ifade edildi.
Armut.com, Sağlık Bakanlığı’nın tarafından yapılan talep sonucunda 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellenmişti. İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 sayılı kararıyla erişime engellenen Armut.com, 9 Aralık 2025 tarihli ek karar ile erişime açıldı.
ileri casusluk ekipmanı...