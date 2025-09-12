Arnavutluk, dünyanın ilk yapay zeka bakanını atadı

Mayıs ayında gerçekleşen seçimlerde büyük bir zafer elde eden Rama, Sosyalist Parti toplantısında tanıttığı yeni kabinesinin üyeleri arasında “Diella” adını verdiği sanal bakanı da tanıttı. “Diella”, Arnavutçada “güneş” anlamına geliyor.
Amacı yolsuzlukları önlemek
Dördüncü dönem görevine seçilen Rama, önümüzdeki günlerde yeni kabinesini parlamentoya sunmayı planlıyor. Yolsuzlukla mücadele, özellikle kamu yönetiminde şeffaflık sağlamak Arnavutluk’un Avrupa Birliği üyeliği yolunda kritik bir kriter olarak öne çıkıyor. Başbakan Rama, 2,8 milyon nüfuslu Balkan ülkesini 2030 yılına kadar AB’ye üye yapmak hedefiyle ilerliyor.
Uzun süredir bilim kurgu yazarları ve teknoloji uzmanları, bir gün yapay zekanın insan yönetiminden daha etkin ve tarafsız bir güç haline gelebileceğini tartışıyor. Devletlerin karmaşık bürokrasileri, yolsuzluk riskleri ve siyasi baskılar gibi faktörlerinin yapay zeka için önemsiz olduğu ve böylece daha şeffaf ve adil kararlar alınabileceği dillendiriliyor. Elbette şimdiye kadar tüm bu düşünceler teoriden öteye gidemedi. Ancak görünen o ki Arnavutluk, devlet otomasyonuna doğru ilk adımı atan ülkelerden oldu.
