Art Lebedev OLED teknolojili tuş takımının isimini değiştirdi

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Rus tasarım stüdyosu Art Lebev özellikle Optimus Maximus ismini verdiği, 1500$'lık klavye ile ses getirmeyi başarmıştı. OLED teknolojisinin kullanıldığı özelleştirilebilir yapıdaki Optimus Maximus modelinden sonra firmanın Optimus Pultius isimli yeni tuş takımına yönelik detaylar da gelmeye devam ediyor.

Optimus Maximus ile benzer şekilde OLED teknolojisinin kullanıldığı, ikon atanarak özelleştirilebilen tuşlar ile donatılan Optimus Pultius, üst modelden farklı olarak standart bir klavyeden öte kompakt yapısıyla, yardımcı tuş takımı olması için hazırlandı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 15 adet özelleştirilebilir tuşa sahip olan Optimus Pultius modeli için Art Lebedev isim değişikliğine gitti.

Optimus Paltius isimli özelleştirilebilir tuş takımı, çalışmaları bittikten sonra pazara Optimus Aux ismi ile giriş yapacak. Sürekli kullanılan programlara, tek tuşla hızlı erişim olanağı sağlayacağı belirtilen tuş takımının özellikle Final Cut Studio uygulamasıyla çalışan profesyoneller için kullanışlığı olacağı belirtiliyor.

Ekstra güç girişine gereksinim duyan ve üzerinde çift USB portu barındıran Optimus Aux'un, Optimus Maximus ile aynı prensipler ekseninde hazırlandığı ifade ediliyor. Mevcut bilgilere göre gelecek yılın ilk aylarında kullanıma sunulması beklenen Optimus Aux için henüz herhangi bir fiyat telaffuz edilmiş değil.