Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Art Lebedev OLED teknolojili tuş takımının isimini değiştirdi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
5,3b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Art Lebedev OLED teknolojili tuş takımının isimini değiştirdi
Tam Boyutta Gör

Rus tasarım stüdyosu Art Lebev özellikle Optimus Maximus ismini verdiği, 1500$'lık klavye ile ses getirmeyi başarmıştı. OLED teknolojisinin kullanıldığı özelleştirilebilir yapıdaki Optimus Maximus modelinden sonra firmanın Optimus Pultius isimli yeni tuş takımına yönelik detaylar da gelmeye devam ediyor.

Optimus Maximus ile benzer şekilde OLED teknolojisinin kullanıldığı, ikon atanarak özelleştirilebilen tuşlar ile donatılan Optimus Pultius, üst modelden farklı olarak standart bir klavyeden öte kompakt yapısıyla, yardımcı tuş takımı olması için hazırlandı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 15 adet özelleştirilebilir tuşa sahip olan Optimus Pultius modeli için Art Lebedev isim değişikliğine gitti.

Optimus Paltius isimli özelleştirilebilir tuş takımı, çalışmaları bittikten sonra pazara Optimus Aux ismi ile giriş yapacak. Sürekli kullanılan programlara, tek tuşla hızlı erişim olanağı sağlayacağı belirtilen tuş takımının özellikle Final Cut Studio uygulamasıyla çalışan profesyoneller için kullanışlığı olacağı belirtiliyor.

Ekstra güç girişine gereksinim duyan ve üzerinde çift USB portu barındıran Optimus Aux'un, Optimus Maximus ile aynı prensipler ekseninde hazırlandığı ifade ediliyor. Mevcut bilgilere göre gelecek yılın ilk aylarında kullanıma sunulması beklenen Optimus Aux için henüz herhangi bir fiyat telaffuz edilmiş değil.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Aerocool Hi Tech 7 kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
2001 ve öncesi ile TÜRKİYE
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim