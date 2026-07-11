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    Artan maliyetler Apple'ı vurdu: iPhone 17 üretimi azalıyor

    Apple'ın artan donanım maliyetleri nedeniyle standart iPhone 17'nin bazı üretim hatlarında kapasiteyi azaltmaya başladı. Peki bu ne anlama geliyor? İşte detaylar... 

    Artan maliyetler Apple'ı vurdu: iPhone 17 üretimi azalıyor! Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone 17 serisinin baz modeli için üretim planında değişikliğe gittiği ortaya çıktı. Yeni sızıntıya göre şirket, yükselen donanım maliyetleri nedeniyle bazı üretim hatlarının kapasitesini yüzde 33 oranında düşürdü. 

    Apple'ın iPhone 17 üretim planı değişti

    Weibo'da paylaşılan bilgilere göre Apple, daha önce bazı iPhone 17 üretim hatlarında yaklaşık yüzde 15 seviyesinde kapasite azaltımına gitmişti. Son bilgiler ise bu oranın üçte bire çıkarıldığını söylüyor. İddiaya göre bu kararın arkasında, özellikle bellek ve depolama bileşenlerinde yaşanan maliyet artışları bulunuyor.

    Kaçıranlar için son dönemde özellikle LPDDR5X bellek fiyatlarında önemli artışlar yaşanıyor. Sektör verilerine göre 12 GB LPDDR5X bellek modüllerinin sözleşmeli fiyatı, 2025'in ilk çeyreğinden bu yana yaklaşık üç katına çıkarak 145 dolar seviyesine ulaştı. Öte yandan 256 GB NAND depolama birimlerinin fiyatının da üçüncü çeyrekte 51 dolara yükselmesi bekleniyor.

    Bileşen maliyetlerindeki bu yükselişin, Apple'ın gelecek nesil iPhone modellerinin üretim maliyetini doğrudan etkilediğini söyleyelim. Daha önce ortaya çıkan analizler de özellikle yüksek kapasiteli iPhone modellerinde NAND depolamanın toplam parça maliyetinin en büyük kalemlerinden biri haline geldiğini göstermişti. Öte yandan şirketin iPhone 18 serisinde de fiyat artışına gideceği konuşuyor.

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