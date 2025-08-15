NASA’nın Artemis 2 görevi için Orion uzay aracı hazırlıklarını tamamladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör NASA’nın bir sonraki insanlı Ay görevinde kullanılacak Orion uzay aracı, yakıt dolumunu tamamlayarak fırlatma hazırlıklarında bir adım daha ileriye geçti. Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde yakıt dolumu tamamlanan Orion mürettebat kapsülü, Çoklu Yük İşleme Tesisi’nden (MPPF) Acil Durum Fırlatma Sistemi Tesisi’ne (LASF) taşındı. Bu taşınma, NASA’nın Artemis programındaki ilk insanlı uçuş olan Artemis 2 için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Fırlatma Şubat 2026’da

Artemis 2, dört astronotu 10 günlük bir Ay turu görevine çıkaracak. Görev, en erken Şubat 2026’da, en geç ise Nisan 2026’da gerçekleştirilecek. Orion, NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı’ndan (CSA) Jeremy Hansen’ı taşıyacak. Bu ekip, Apollo programının 1972’de sona ermesinden bu yana Ay yörüngesine gidecek ilk kişiler olacak.

Tam Boyutta Gör Birkaç aydır Orion kapsülü kapsamlı sistem kontrollerinden geçti. Ayrıca Artemis 2 mürettebatı, kapsül içinde ilk giysili testlerine de katıldı. Astronotlar, fırlatma günü giyecekleri Orion Crew Survival System (OCSS) uzay giysilerini giyerek yaşam destek ve iletişim sistemlerine bağlandı ve çeşitli yer tabanlı simülasyonlar ile uçuş koşullarını test etti.

LASF’ye taşınan Orion için şimdilerde 13,4 metre uzunluğundaki acil fırlatma sistemi kurulumu gerçekleştiriliyor. Bu sistem, acil durumlarda Orion’u Space Launch System (SLS) roketinden güvenli bir şekilde uzaklaştırmak için tasarlandı. Kule ve kapsül kapağı, acil kaçış manevralarının yanı sıra olası anormalliklerde kapsülün güvenli şekilde ayrılmasını sağlayacak yönlendirme yeteneklerine de sahip.

Acil fırlatma sistemi kurulumunun tamamlanmasının ardından, Orion ve sistemin tümü montaj binasına taşınacak ve SLS roketinin High Bay 3 bölümünde fırlatma için son montajlar yapılacak.

Artemis 2, Orion’un mürettebatla gerçekleştireceği ilk görev olacak. Program, NASA’nın Ay’da sürdürülebilir bir insan varlığı kurma hedefi doğrultusunda kritik bir adım teşkil ediyor. Daha önce Artemis 1, insansız Orion’u Ay yörüngesine çıkarıp başarıyla geri döndürmüştü. NASA, Artemis 3 ile 2027’de astronotları Ay yüzeyine indirmeyi planlıyor.

Artemis görevler, Apollo görevlerinden çok farklı amaçlarla inşa ediliyor. Apollo’da astronotlar Ay’a iniş ve bazı basit araştırmalar gerçekleştirmişti. Ancak Artemis ile Ay’da kalıcı bir varlık kurulması hedefleniyor. Her ne kadar Artemis 3, sanki programın son nihai görevi olacak gibi bir algı olsa da NASA, bundan sonra çok sayıda Artemis görevi gerçekleştirecek.

