Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA’nın Artemis 2 görevi için Orion uzay aracı hazırlıklarını tamamladı

    NASA, onlarca yılın ardından ilk insanlı Ay görevi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Artemis 2’nin için Orion uzay aracı hazırlıklarının tamamlandığı duyuruldu.

    Artemis 2 görevi için Orion uzay aracı hazırlıkları tamamlandı Tam Boyutta Gör
    NASA’nın bir sonraki insanlı Ay görevinde kullanılacak Orion uzay aracı, yakıt dolumunu tamamlayarak fırlatma hazırlıklarında bir adım daha ileriye geçti. Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde yakıt dolumu tamamlanan Orion mürettebat kapsülü, Çoklu Yük İşleme Tesisi’nden (MPPF) Acil Durum Fırlatma Sistemi Tesisi’ne (LASF) taşındı. Bu taşınma, NASA’nın Artemis programındaki ilk insanlı uçuş olan Artemis 2 için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

    Fırlatma Şubat 2026’da

    Artemis 2, dört astronotu 10 günlük bir Ay turu görevine çıkaracak. Görev, en erken Şubat 2026’da, en geç ise Nisan 2026’da gerçekleştirilecek. Orion, NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı’ndan (CSA) Jeremy Hansen’ı taşıyacak. Bu ekip, Apollo programının 1972’de sona ermesinden bu yana Ay yörüngesine gidecek ilk kişiler olacak.

    Artemis 2 görevi için Orion uzay aracı hazırlıkları tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Birkaç aydır Orion kapsülü kapsamlı sistem kontrollerinden geçti. Ayrıca Artemis 2 mürettebatı, kapsül içinde ilk giysili testlerine de katıldı. Astronotlar, fırlatma günü giyecekleri Orion Crew Survival System (OCSS) uzay giysilerini giyerek yaşam destek ve iletişim sistemlerine bağlandı ve çeşitli yer tabanlı simülasyonlar ile uçuş koşullarını test etti.

    LASF’ye taşınan Orion için şimdilerde 13,4 metre uzunluğundaki acil fırlatma sistemi kurulumu gerçekleştiriliyor. Bu sistem, acil durumlarda Orion’u Space Launch System (SLS) roketinden güvenli bir şekilde uzaklaştırmak için tasarlandı. Kule ve kapsül kapağı, acil kaçış manevralarının yanı sıra olası anormalliklerde kapsülün güvenli şekilde ayrılmasını sağlayacak yönlendirme yeteneklerine de sahip.

    Acil fırlatma sistemi kurulumunun tamamlanmasının ardından, Orion ve sistemin tümü montaj binasına taşınacak ve SLS roketinin High Bay 3 bölümünde fırlatma için son montajlar yapılacak.

    Artemis 2, Orion’un mürettebatla gerçekleştireceği ilk görev olacak. Program, NASA’nın Ay’da sürdürülebilir bir insan varlığı kurma hedefi doğrultusunda kritik bir adım teşkil ediyor. Daha önce Artemis 1, insansız Orion’u Ay yörüngesine çıkarıp başarıyla geri döndürmüştü. NASA, Artemis 3 ile 2027’de astronotları Ay yüzeyine indirmeyi planlıyor.

    Artemis görevler, Apollo görevlerinden çok farklı amaçlarla inşa ediliyor. Apollo’da astronotlar Ay’a iniş ve bazı basit araştırmalar gerçekleştirmişti. Ancak Artemis ile Ay’da kalıcı bir varlık kurulması hedefleniyor. Her ne kadar Artemis 3, sanki programın son nihai görevi olacak gibi bir algı olsa da NASA, bundan sonra çok sayıda Artemis görevi gerçekleştirecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 14 saat önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mini cooper countryman alınır mı ekg temiz çıktı ama kalbim ağrıyor 1000 cc motor büyüme plağı kapandiktan sonra boyu uzadı datacamp limited

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30
    Tecno Camon 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire NX.KS9EY.002
    Acer Aspire NX.KS9EY.002
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum