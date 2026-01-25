Giriş
    Nasa, Artemis 2 için hazır mı? Orion ısı kalkanı tartışması derinleşiyor

    Nasa, Artemis 2 göreviyle yarım asır sonra Ay’a astronot göndermeye hazırlanıyor. Ancak Orion’un ısı kalkanına dair uzman uyarıları, kritik soruları gündemde tutuyor. İşte detaylar:

    Artemis 2 görevi öncesi Orion ısı kalkanı tartışması derinleşiyor Tam Boyutta Gör
    Nasa, Artemis 2 görevi kapsamında astronotları taşıyacak Orion uzay aracıyla yarım yüzyılı aşkın bir sürenin ardından Ay çevresine insanlı uçuş gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Artemis 2 görevi, Ay yüzeyine iniş içermese de mürettebatlı bir Orion kapsülünün ilk kez derin uzaya gönderilecek olması nedeniyle kritik bir eşik olarak görülüyor. Uzay Fırlatma Sistemi’nin fırlatma rampasına taşınmış olması takvimi netleştirirken, görevin ne zaman ve hangi koşullarda gerçekleştirileceği tartışmaları da beraberinde getiriyor. Özellikle Orion ısı kalkanı etrafında yoğunlaşan güvenlik endişeleri, görevin teknik boyutunu kamuoyunun odağına taşıyor.

    Orion kapsülünde yeniden giriş senaryosu neden kritik?

    Tartışmaların merkezinde Orion uzay aracının Dünya atmosferine dönüş sırasında karşılaşacağı aşırı ısıyı karşılamak üzere tasarlanan Avcoat tabanlı ısı kalkanı bulunuyor. Nasa, 2022 yılında gerçekleştirilen insansız Artemis 1 görevinin ardından, kapsülün geri dönüşünde beklenenden daha ciddi yapısal hasarlar oluştuğunu doğrulamıştı. Yeniden giriş sırasında ortaya çıkan yüksek sıcaklıklar, Avcoat malzemesinin bazı bölgelerde çatlamasına ve parçalanmasına yol açmıştı. Kurum, iki yılı aşkın incelemenin ardından Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, ısı kalkanı içinde oluşan gazların öngörüldüğü şekilde tahliye edilemediğini ve bunun basınç artışına neden olduğunu bildirdi.

    Bu teknik sorun, Orion’un önceki nesil uzay araçlarıyla kıyaslandığında neden farklı davrandığını da ortaya koyuyor. Apollo görevlerinde kullanılan petek benzeri yapı, Avcoat’un daha küçük ve kontrollü bölmeler halinde çalışmasını sağlıyordu. Orion’da ise üretim ve montaj süreçlerini sadeleştirmek amacıyla daha büyük Avcoat blokları tercih edildi. Bu yaklaşım, teoride operasyonel verimlilik sunsa da Artemis 1 sırasında gözlemlenen gaz birikimi, bu tasarımın aşırı koşullar altında beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini gösterdi.

    Nasa, Artemis 2 için ısı kalkanında köklü bir malzeme değişikliğine gitmek yerine, kapsülün atmosfere giriş profilini yeniden tasarlamayı tercih etti. Ajans, atlamalı yeniden giriş olarak adlandırılan ve uzay aracının atmosferden sekerek ilerlediği manevranın daha yumuşak bir versiyonunu kullanacağını açıkladı. Bu yeni yaklaşımın, ısı kalkanı altında gaz birikimini sınırlayarak çatlama riskini azaltacağı savunuluyor. Eski Nasa yöneticisi Bill Nelson, kararın mevcut veriler ışığında oybirliğiyle alındığını vurgulasa da bu açıklama tüm uzmanları ikna etmiş değil.

    Artemis 2 görevi öncesi Orion ısı kalkanı tartışması derinleşiyor Tam Boyutta Gör
    Eleştirilerin başında, eski Nasa astronotu ve ısı kalkanı uzmanı Charlie Camarda geliyor. Camarda, Artemis 2 öncesinde sorunun kökten çözülmediğini ve riskin ertelendiğini savunuyor. Ona göre, yeniden giriş yörüngesindeki değişiklikler kısa vadeli bir çözüm sunabilir ancak malzemenin davranışına dair belirsizlikler tamamen ortadan kalkmış değil. Camarda’ya destek veren bazı eski Nasa mühendisleri de insanlı bir görevde bu ölçekte bir belirsizliğin kabul edilebilir olup olmadığı sorusunu gündeme taşıyor.

    Buna karşın Nasa içinden gelen değerlendirmeler daha temkinli bir iyimserlik sergiliyor. Artemis uçuş direktörü Rick Henfling, yeni profilin önceki görevdeki kadar yüksek irtifalara çıkmayacağını ve ısı yükünün daha kontrollü olacağını belirtiyor. Isı koruma sistemleri konusunda deneyimli Nasa emektarı Dan Rasky ise riskin tamamen sıfırlanamayacağını ancak kritik olanın hasarın ilerleme noktası olduğunu vurguluyor. Rasky, büyük parçaların kopmasının aracın bütünlüğünü tehlikeye sokabileceğini, ancak bunun öngörülen sınırlar içinde kalmasının hayati önem taşıdığını ifade ediyor.

    Eski Nasa astronotu Danny Olivas da ısı kalkanında çatlak oluşmasının olası olduğunu kabul ediyor. Ancak Avcoat katmanının altında yer alan çoklu yedek savunma katmanlarının mürettebat güvenliği için tasarlandığını hatırlatıyor. Olivas’a göre Nasa’nın riskleri bilerek ve hesaplayarak hareket etmesi, insanlı uçuşlarda uzun süredir uygulanan bir yaklaşım. Yeni Nasa yöneticisi Jared Isaacman’ın da yeniden giriş profilindeki değişikliklerle güvenlik payının artırıldığı yönündeki açıklamaları, kurum içindeki genel duruşu yansıtıyor.

