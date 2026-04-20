    iPhone’la çekilen tarihi an: Artemis II astronotunun uzaydan paylaştığı video viral oldu

    Artemis II görevi sırasında Ay’ın arka yüzünden çekilen “earthset" videosu sosyal medyada viral oldu. Astronot Reid Wiseman’ın iPhone ile kaydettiği an, Dünya’nın Ay ufkunda kayboluşunu gösteriyor.

    İnsanlığın Ay’a yaptığı yolculuklar, özellikle Apollo program döneminde elde edilen görüntülerle hafızalara kazınmıştı. Bu görevler sırasında çekilen “Earthrise” (Dünya doğuşu) fotoğrafları, gezegenimize bakış açımızı kökten değiştirmişti. Ancak Ay’ın arka yüzünden Dünya’nın gözden kaybolduğu “Earthset” (Dünya batışı) gibi nadir anlar, bugüne kadar bir insan tarafından hiç gözlemlenmemişti. Ancak NASA astronotlarını Ay yörüngesine taşıyan Artemis II göreviyle birlikte bu da mümkün oldu.

    Artemis II’nin komutanı Reid Wiseman, 6 Nisan 2026’da Ay’ın yakınından geçiş sırasında çektiği “Earthset” videosunu paylaştı. Orion kapsülünün penceresinden, bir iPhone kullanılarak 8x yakınlaştırma ile kaydedilen görüntüde Dünya’nın yavaş yavaş Ay’ın ufkunun (astronotların “lunar limb” dediği sınır çizgisi) arkasında kaybolduğu görülüyor.

    Reid Wiseman: İnsan Gözüne En Yakın Görüntüyü Yakalamak İçin iPhone Kullandım

    Wiseman, bu anı “sahilde gün batımını izlemek gibi ama evrendeki en alışılmadık koltuktan” sözleriyle tanımlıyor. Bu gözlem, mürettebatın Dünya’dan en uzak noktaya ulaştığı anda gerçekleşti. Yaklaşık 252.756 mil (406.000 kilometre) uzaklıkla bu görev, insanlı uzay uçuşu açısından yeni bir mesafe rekoru da kırmış oldu. Wiseman’ın özellikle iPhone kullanmayı tercih etmesi ise dikkat çekici; astronot, bu sayede insan gözünün gördüğüne en yakın görüntüyü yakalamayı amaçladığını belirtiyor.

    Öte yandan bu etkileyici görüntüler yalnızca bilim dünyasında değil, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Görevden dönüşten kısa süre sonra Wiseman’ın X üzerinden paylaştığı 53 saniyelik iPhone videosu, 19 Nisan’da yayımlandıktan sonra hızla viral hâle geldi. “Bu hayatta yalnızca bir kez yaşanabilecek” mesajıyla paylaşılan Earthset videosu, kısa sürede uzay meraklılarının ötesine geçerek geniş kitlelerin ilgisini çekti.

