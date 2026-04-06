Artemis II bugün Ay'a en yakın uçuşunu yapacak: O anlar Netflix'te canlı yayınlanacak

Artemis II'nin Ay'a En Yakın Uçuşunu Yaptığı An Netflix'te Yayınlanacak
Son yıllarda yaptığı özel yayınlarla canlı yayın tarafında da varlık göstermeye başlayan Netflix, Artemis II'nin Ay'a en yakın uçuşunu yapacağı anı canlı olarak yayınlayacağını duyurdu. Tabii bu tarihi anın tek yayıncısı Netflix olmayacak. NASA'nın resmi hesapları ve dünyanın dört bir yanından TV kanalları da bu önemli anları canlı olarak ekrana taşıyacak. Ancak Netflix'in de bu yayına yer verecek olması, Artemis II görevini genel kitle için çok daha görünür hâle getirecektir.
Artemis II, insanlı Ay yolculuklarına geri dönülmesi adına kritik bir test niteliği taşıyor. Yaklaşık 10 gün sürmesi planlanan bu görevde dört astronot; Orion uzay aracıyla Dünya'dan ayrılarak Ay'ın etrafında geniş bir tur atacak. Ay yüzeyine bir iniş gerçekleşmeyecek olsa da mürettebat, Ay’ın öte tarafını geçerek Dünya’dan yaklaşık 370 bin kilometre uzağa, derin uzaya ulaşacak. Bu yolculuk, sadece teknik bir başarıyı değil, aynı zamanda 2020’lerin sonunda gerçekleşmesi beklenen Ay yüzeyine yeniden ayak basma hedefinin de en somut provasını temsil ediyor.
Bugün 20:00'de Yayın Başlayacak
Ay'ın etrafından dolaşılıp en yakın geçişin yapılacağı o büyük an, yani "Ay Yakın Geçişi" (Lunar Flyby), resmi programa göre 6 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek. Uzay meraklılarını ekran başına toplayacak bu tarihi yayın, Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak.
Netflix aboneleri yayının sayfasına buradan ulaşabilir.
.
