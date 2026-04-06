Artemis II bugün Ay'a en yakın uçuşunu yapacak: O anlar Netflix'te canlı yayınlanacak

Tam Boyutta Gör ABD ile Sovyetler Birliği'nin Dünya sınırlarının ötesine uzayan bir yarışa girmesiyle başlayan Uzay Çağı, 1950'lerden 1975'e kadar uzanan süreçte uzay görevlerini insanlığın en önemli odak noktalarından biri hâline getirdi. Ay'a inilmesiyle zirve noktasına ulaşan Uzay Çağı, Soğuk Savaş sonrası artık yavaş yavaş ışıltısını yitirirken, insanların uzay görevlerine olan ilgisi de azaldı. Ancak 54 yıl sonra insanları yeniden Ay yörüngesine taşıyan Artemis II görevi, bu ilgiyi tekrar canlandırmış görünüyor. Bu sırada medya da üstüne düşen görevi yapıyor. Nitekim Netflix de Artemis II görevini çok daha geniş bir kitleye duyuracak dikkat çekici bir projeye imza atıyor.​​​

Artemis II'nin Ay'a En Yakın Uçuşunu Yaptığı An Netflix'te Yayınlanacak

Son yıllarda yaptığı özel yayınlarla canlı yayın tarafında da varlık göstermeye başlayan Netflix, Artemis II'nin Ay'a en yakın uçuşunu yapacağı anı canlı olarak yayınlayacağını duyurdu. Tabii bu tarihi anın tek yayıncısı Netflix olmayacak. NASA'nın resmi hesapları ve dünyanın dört bir yanından TV kanalları da bu önemli anları canlı olarak ekrana taşıyacak. Ancak Netflix'in de bu yayına yer verecek olması, Artemis II görevini genel kitle için çok daha görünür hâle getirecektir.

Artemis II, insanlı Ay yolculuklarına geri dönülmesi adına kritik bir test niteliği taşıyor. Yaklaşık 10 gün sürmesi planlanan bu görevde dört astronot; Orion uzay aracıyla Dünya'dan ayrılarak Ay'ın etrafında geniş bir tur atacak. Ay yüzeyine bir iniş gerçekleşmeyecek olsa da mürettebat, Ay’ın öte tarafını geçerek Dünya’dan yaklaşık 370 bin kilometre uzağa, derin uzaya ulaşacak. Bu yolculuk, sadece teknik bir başarıyı değil, aynı zamanda 2020’lerin sonunda gerçekleşmesi beklenen Ay yüzeyine yeniden ayak basma hedefinin de en somut provasını temsil ediyor.

Bugün 20:00'de Yayın Başlayacak

Ay'ın etrafından dolaşılıp en yakın geçişin yapılacağı o büyük an, yani "Ay Yakın Geçişi" (Lunar Flyby), resmi programa göre 6 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek. Uzay meraklılarını ekran başına toplayacak bu tarihi yayın, Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak.

