Artık ChatGPT’nin kendi uygulama mağazası var

OpenAI, ChatGPT’yi yalnızca bir sohbet aracı olmaktan çıkarıp çok daha kapsamlı bir platform haline dönüştürmeye devam ediyor. Şirket, ChatGPT içerisinde yerleşik bir uygulama dizini (app directory) açtığını duyururken, geliştiricilerin bot arayüzü içinde çalışan yeni uygulamalar geliştirebilmesi için Apps SDK’yı beta olarak kullanıma sundu. Bu hamle, ChatGPT’nin Apple Music’ten DoorDash’e kadar farklı servislerle doğrudan etkileşim kurabilen bir “her şey uygulaması” olma vizyonunu somutlaştırıyor.

Herkes kullanabilir

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, ChatGPT içinde sunulan tüm uygulamaları tek bir dizin üzerinden keşfedebiliyor, geliştiriciler ise sohbet odaklı deneyimler tasarlayarak botun yeteneklerini genişletebiliyor.

Bu kapsamda OpenAI, daha önce “connector” olarak adlandırılan ve Google Drive ya da Dropbox gibi servislerden veri çekmeye yarayan entegrasyonları da yeniden konumlandırdı. Artık bu araçlar da uygulama olarak tanımlanıyor.

Sistem, kullanıcı belleği (Memory) açık olduğu takdirde bu verilerden faydalanabiliyor. Ücretsiz, Plus, Go ve Pro kullanıcılar için, “modeli herkes için iyileştir” seçeneği etkinse, bazı verilerin model eğitimi amacıyla kullanılabileceği de açıkça belirtiliyor.

OpenAI’ın kendi resmi açıklamasına göre geliştiriciler artık ChatGPT için uygulama başvurusu yapabiliyor ve onaylanan uygulamalar, platform içindeki Uygulamalar dizininde yayınlanıyor. Bu uygulamalar, sohbetlere yeni bağlamlar ekleyerek kullanıcıların market alışverişi sipariş etmesi, bir taslağı sunum dosyasına dönüştürmesi ya da konut araması yapması gibi somut işlemleri doğrudan sohbet üzerinden gerçekleştirmesini sağlıyor. OpenAI, geliştiriciler için açık kaynak örnek uygulamalar, sohbet odaklı arayüzler için UI kütüphanesi ve adım adım rehberler de sunmuş durumda.

Gelir modeli belirsiz

Uygulamalar, sohbet sırasında ‘@’ ile çağrılabiliyor veya araçlar menüsünden seçilebiliyor. Ayrıca OpenAI, konuşma bağlamı, kullanım alışkanlıkları ve kullanıcı tercihleri gibi sinyalleri kullanarak ilgili uygulamaları sohbet içinde otomatik olarak önermeyi de test ediyor.

Gelir modeline ilişkin olarak ise OpenAI şimdilik net bir çerçeve çizmiş değil. Şirket, bu erken aşamada geliştiricilerin fiziksel ürün satışları için kendi web sitelerine veya yerel uygulamalarına yönlendirme yapabileceğini belirtiyor. Dijital ürünler dahil olmak üzere ek gelir modellerinin değerlendirildiği ancak bu konuda geliştirici ve kullanıcı geri bildirimlerine göre ilerleme sağlanacağı ifade ediliyor.

