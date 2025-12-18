Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Artık ChatGPT’nin kendi uygulama mağazası var

    OpenAI, ChatGPT içinde uygulama dizinini kullanıma açtı. Apple Music ve Figma gibi servisler entegre edilirken geliştiriciler için yeni SDK ile sohbet tabanlı uygulama dönemi başladı.

    Artık ChatGPT’nin kendi uygulama mağazası var Tam Boyutta Gör

    OpenAI, ChatGPT’yi yalnızca bir sohbet aracı olmaktan çıkarıp çok daha kapsamlı bir platform haline dönüştürmeye devam ediyor. Şirket, ChatGPT içerisinde yerleşik bir uygulama dizini (app directory) açtığını duyururken, geliştiricilerin bot arayüzü içinde çalışan yeni uygulamalar geliştirebilmesi için Apps SDK’yı beta olarak kullanıma sundu. Bu hamle, ChatGPT’nin Apple Music’ten DoorDash’e kadar farklı servislerle doğrudan etkileşim kurabilen bir “her şey uygulaması” olma vizyonunu somutlaştırıyor.

    Herkes kullanabilir

    Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, ChatGPT içinde sunulan tüm uygulamaları tek bir dizin üzerinden keşfedebiliyor, geliştiriciler ise sohbet odaklı deneyimler tasarlayarak botun yeteneklerini genişletebiliyor.

    Bu kapsamda OpenAI, daha önce “connector” olarak adlandırılan ve Google Drive ya da Dropbox gibi servislerden veri çekmeye yarayan entegrasyonları da yeniden konumlandırdı. Artık bu araçlar da uygulama olarak tanımlanıyor.

    Sistem, kullanıcı belleği (Memory) açık olduğu takdirde bu verilerden faydalanabiliyor. Ücretsiz, Plus, Go ve Pro kullanıcılar için, “modeli herkes için iyileştir” seçeneği etkinse, bazı verilerin model eğitimi amacıyla kullanılabileceği de açıkça belirtiliyor.

    OpenAI’ın kendi resmi açıklamasına göre geliştiriciler artık ChatGPT için uygulama başvurusu yapabiliyor ve onaylanan uygulamalar, platform içindeki Uygulamalar dizininde yayınlanıyor. Bu uygulamalar, sohbetlere yeni bağlamlar ekleyerek kullanıcıların market alışverişi sipariş etmesi, bir taslağı sunum dosyasına dönüştürmesi ya da konut araması yapması gibi somut işlemleri doğrudan sohbet üzerinden gerçekleştirmesini sağlıyor. OpenAI, geliştiriciler için açık kaynak örnek uygulamalar, sohbet odaklı arayüzler için UI kütüphanesi ve adım adım rehberler de sunmuş durumda.

    Gelir modeli belirsiz

    Uygulamalar, sohbet sırasında ‘@’ ile çağrılabiliyor veya araçlar menüsünden seçilebiliyor. Ayrıca OpenAI, konuşma bağlamı, kullanım alışkanlıkları ve kullanıcı tercihleri gibi sinyalleri kullanarak ilgili uygulamaları sohbet içinde otomatik olarak önermeyi de test ediyor.

    Gelir modeline ilişkin olarak ise OpenAI şimdilik net bir çerçeve çizmiş değil. Şirket, bu erken aşamada geliştiricilerin fiziksel ürün satışları için kendi web sitelerine veya yerel uygulamalarına yönlendirme yapabileceğini belirtiyor. Dijital ürünler dahil olmak üzere ek gelir modellerinin değerlendirildiği ancak bu konuda geliştirici ve kullanıcı geri bildirimlerine göre ilerleme sağlanacağı ifade ediliyor.

    Kaynakça https://openai.com/index/developers-can-now-submit-apps-to-chatgpt/ https://www.theverge.com/news/847067/openai-app-store-directory-sdk-chatgp
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    voge sr4 alınır mı ofis bilgisayarı önerisi kombi bacasından yağmur suyu girmesi ford connect yakıt tüketimi 75 lik shift lock release nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir
    I-LIFE ZedAir
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum