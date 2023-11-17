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    Anlık Bildirim

    Artık dijital bir klonunuzu oluşturabileceksiniz: Peki nasıl mı?

    Artık kendinizin dijital bir klonunu oluşturabilirsiniz. Polonya merkezli Eternity.ac, özelliğin artık ücretsiz olarak kullanılabilir olduğunu duyurdu. İşte detaylar...
    Artık dijital bir klonunuzu oluşturabileceksiniz: Peki nasıl mı? Tam Boyutta Gör
    Bilim kurgu filmlerine konu olan birçok teknoloji, yapay zeka özelinde gerçekleşmeye başladı. Öyle ki bu alandaki yatırımlar hız kemeden devam ediyor ve yepyeni duyurular ile karşılaşıyoruz. Son olarak bunun ilginç bir örneği daha yaşandı. Polonya merkezli bir girişim olan Eternity.ac, bireylerin dijital klonlarını oluşturmalarına olanak tanıyacak. Gelin AI benliklerin önünü açacak bu yaklaşımı daha yakından inceleyelim.

    Artık dijital bir klonunuzu oluşturabileceksiniz

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi yapay zeka, hergün farklı alanlarda karşımıza çıkıyor. Bunun en büyük örneği ChatGPT olurken, bazı ünlü isimler kendi benliklerini dijitale aktarmaya başladı bile. Eternity.ac ise, bunu çok daha basit hale getiriyor. Yakın tarihli paylaşımında AI girişimi, 3 adımlı klon oluşturma süreciyle kişilerin görünümleri, düşünceleri, deneyimleri ve anılarını dijital dünyaya aktarabileceğini duyurdu.

    Artık dijital bir klonunuzu oluşturabileceksiniz: Peki nasıl mı? Tam Boyutta Gör
    Böylece oluşturulan dijital klonlar üzerinden yazılı veya sesli olarak etkileşim kurulabilecek. Üstelik benliğinizi bir USB belleğe aktararak tamamen ölümsüz hale de getirebileceksiniz. Peki bu bizlere neler sağlayacak? Eternity.ac'ye göre, geçmiş nesiller ile iletişim, başkalarının bakış açılarını ve deneyimlerini anlamak gibi birçok farklı alanda kullanılabilecek.

    Eternity.ac, dijital klon oluşturma sürecini üç adıma ayırmış durumda.

    • 1. Adım - Düşüncelerinizi kaydedin: Desteklenen 6 dilden (İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Lehçe, Ukraynaca ve Belarusça) birinde konuşup düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve anılarınızı aktarmanız gerekiyor. Kullanıcılar 25 veya daha fazla soruya yanıtlarını kaydederek başlıyor.
    • 2. Adım - Gerçeğe yakın bir 3D avatar oluşturun: Gerçekçi bir 3D benlik oluşturmak için önerilen birkaç farklı açıdan fotoğraflarınıza ihtiyaç duyuluyor.
    • 3. Adım - Klonunuzu indirin: Buluta aktarılan kişisel benliğinizi bir bağlantı üzerinden paylaşabileceksiniz. Kullanıcılar ayrıca klonlarını güvenli bir konuma indirebilir veya şifreli bir USB flash sürücü satın alarak klonun sonsuza kadar yaşamasını sağlayabilir.

    Eternity.ac'nin klon oluşturma aracı halihazırda ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak 20 dolar ücretle sınırsız ayarlama ve konuşma olanağı sunulmuş. Projenin gelecekte Türkçe dil desteğine kavuşup kavuşmayacağı ise şu an için belirsiz. Ancak girişime buradan ulaşabilir ve kendi benliğinizi şimdiden oluşturabilirsiniz. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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