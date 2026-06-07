Artık modern savaşların neye benzediğini biliyoruz: Savaşlar sonsuza kadar değişti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bir zamanlar savaşın ritmini tanklar belirliyordu. Cepheler topçu ateşiyle açılıyor, hava üstünlüğü jetlerle kuruluyor, şehirler büyük zırhlı birliklerin ilerleyişiyle düşüyordu. Modern savaş doktrinleri onlarca yıl boyunca büyük ölçüde aynı mantık üzerine inşa edilmişti. Sahadaki güç çoğu zaman daha ağır zırh, daha uzun menzil ve daha güçlü mühimmat ile ölçülüyordu.

Ancak Ukrayna’daki savaş, bu anlayışı yalnızca değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda parçalayarak yeniden tanımladı.

Bugün savaş alanında en ölümcül sistemlerin önemli bölümü artık milyonlarca dolarlık platformlar değil. Bir kısmı birkaç yüz dolarlık FPV dronlar. Aynı şekilde artık en iyi savunma platformları da milyon veya milyarlarca dolarlık sistemler değiller, en azından her zaman. Zira bazen çelik ağlar da iş görüyor. Tüm bunlara ek olarak yapay zeka destekli taretler veya uzaktan yönetilen robotik keskin nişancı sistemleri de sahalarda giderek daha fazla yer alıyor.

Tüm bunların tek bir ortak noktası var: Artık savaş yalnızca insanlarla yürütülmüyor.

Bu dosya kapsamında incelediğimiz Rus Kurier insansız kara aracı, Yolka önleyici dronu, Ukrayna’nın STING önleme sistemleri, yapay zeka destekli taretleri, ağır FPV platformları ve robotik keskin nişancı konseptleri aslında tek bir büyük dönüşümün parçalarıydı: Savaşın algoritmikleşmesi.

Cephe hattı artık gökyüzünde başlıyor

Ukrayna savaşıyla birlikte modern savaşın merkezi gökyüzüne taşındı. Ancak burada bahsedilen şey savaş uçakları değil. Daha çok küçük, ucuz ve kitlesel üretilebilen dronlar.

Tam Boyutta Gör Başlangıçta FPV dronlar yalnızca doğaçlama saldırı araçları gibi görülüyordu. Fakat kısa sürede savaşın ana omurgasına dönüştüler. Bugün bir tankı imha etmek için artık milyon dolarlık mühimmat gerekmiyor. Birkaç yüz dolarlık FPV dron doğru anda doğru noktaya ulaştığında çok daha pahalı sistemleri etkisiz hale getirebiliyor.

Bu dönüşüm sadece maliyet hesabıını değiştirmiyor, savaşın ekonomisini de yeniden yazıyor.

Bu çıkarım sadece Rusya-Ukrayna örneğine dayanmıyor. ABD eski Savunma Bakanı Lloyd Austin’e göre İran savaşı da Ukrayna’daki tabloyu doğruladı. Artık modern çatışmalar ucuz kamikaze dronlar, geniş gözetleme ağları, sürekli hedef takibi ve tükenen mühimmat stokları üzerinden şekilleniyor.

Çünkü artık mesele yalnızca “kim daha güçlü?” değil.

Asıl soru şu: Kim daha hızlı üretebiliyor?

Yeni savaşın ana silahı ölçeklenebilirlik

Ukrayna savaşı, modern savaşın en önemli kavramlarından birinin “ölçeklenebilirlik” olduğunu da ortaya koydu.

Bir dönem savaşın kaderini birkaç stratejik platform belirliyordu. Bugün ise on binlerce küçük sistem belirliyor.

Ukrayna’nın STING önleyici dronları bunun en net örneklerinden biri. Binlerce dolar seviyesindeki bu sistemler, çok daha pahalı Shahed tipi saldırı dronlarını düşürmek için geliştirildi. Üstelik operatörlerin binlerce kilometre uzaktan sistemi yönetebilmesi, savaş alanının fiziksel sınırlarını da ortadan kaldırdı.

Tam Boyutta Gör Benzer şekilde Rusya’nın Yolka sistemi de aynı mantığın başka bir versiyonunu temsil ediyor. Tek kullanımlık, düşük maliyetli, kinetik önleyici dronlar artık klasik hava savunmasının yanında yeni bir katman oluşturuyor.

Çünkü modern savaşta artık her hedef için milyon dolarlık füze kullanmak sürdürülebilir değil.

Dolayısıyla “ucuz sistemler + kitlesel üretim + yapay zeka destekli koordinasyon” modern çağın savaş denkleminin olmazsa olmaz bir parçası.

Ölçek tarafındaki gücü ise daha çok modülerlik belirliyor. Yani bir sistem ürettiğinizde onu aynı zamanda küçük dönüşümlerden geçirerek farklı bir platforma çevirebilmeniz gerekiyor. Rusya Kurier ile bunu yapıyor. Yeri geldiğinde platform keskin nişancı oluyor, yeri geldiğinde mühimmat taşıyor, yeri geldiğinde mayın döşüyor, yeri geldiğinde havan topu fırlatıyor.

“Ölüm hattı”

Tam Boyutta Gör Savaşta kullanılan araçlar değişirken cephe tipleri de değişiyor. Bu bağlamda Ukrayna cephesinde artık “cephe arkası” kavramı neredeyse ortadan kalkmış durumda.

Financial Times’ın “kill zone” olarak tanımladığı alan, modern savaşın neye dönüştüğünü gösteriyor. Cephe hattından 20-25 kilometre geride bile hareket eden her araç, her insan, her lojistik konvoy anında tespit edilip vurulabiliyor. Zira gökyüzü sürekli olarak dronlarla dolu.

Tam Boyutta Gör Bu nedenle Ukrayna, yolların üzerlerini ağlarla örtüyor. Benzer şekilde araçlarda da artık metal kafesler var. Lojistik faaliyetler genellikle geceleri yapılıyor. Yaralılar ise bazen robotlarla tahliye ediliyor.

Ve bazı bölgelerde insanlar artık gökyüzünü bile göremiyor çünkü üstleri neredeyse tamamen FPV dronların bıraktığı fiber ağlarıyla kapatılmış durumda.

Elektronik harp artık tek başına yeterli değil

Bir süre önce elektronik harp sistemleri savaş alanının en kritik savunma araçlarından biri olarak görülüyordu. Ancak ardından fiber optik dronlar geldi.

Rusya’nın geliştirdiği fiber optik FPV sistemleri, klasik sinyal karıştırma yöntemlerini büyük ölçüde etkisiz hale getirdi. Bunun üzerine Ukrayna yapay zeka destekli otomatik taretler geliştirmeye başladı.

Dolayısıyla bu durum da savaşta yeni bir döngü yarattı. Zira bir taraf yeni saldırı yöntemi geliştiriyor. Diğer taraf karşı önlem üretiyor. Sonra yeni saldırı modeli ortaya çıkıyor. Bu durum elbette eskiden de vardı ancak döngünün tamamlanması yıllar alıyordu. Şimdi ise bunlar aylar hatta bazen haftalar içinde değişiyor.

Savaş tarihinde ilk kez inovasyon hızı, klasik askeri modernizasyon süreçlerinden daha hızlı ilerliyor.

Robotlar artık sadece destek unsuru değil

Tam Boyutta Gör Belki de en büyük kırılma burada yaşanıyor. Uzun yıllar boyunca robotik sistemler ordularda yardımcı araç olarak kullanıldı. Çoğu zaman bu sistemler keşif, bomba imha ve lojistik faaliyetler için kullanıldı. İlk başta Ukrayna-Rusya savaşında da durum buydu. Ancak süreç hızla değişti.

Artık robotlar doğrudan çatışmanın içine girdi. Rus Kurier platformları, Ukrayna’nın silahlı UGV’leri, kamikaze kara araçları ve Dvoinik gibi robotik keskin nişancı sistemleri bunun işaretleri oldu. Bazı bölgelerde robotların birbirleriyle çatıştığı vakalar bile raporlandı. Hatta bir süre önce Ukrayna, kara tabanlı robotlarla ilk kez Rus mevzisini ele geçirdiklerini bildirdi.

Tam Boyutta Gör Bu nedenle bazı analistler Ukrayna savaşını artık tarihin ilk gerçek “robot savaşı” olarak tanımlıyor.

Çünkü artık savaş alanında yalnızca insanlar birbirini avlamıyor. Dronlar dronları avlıyor. Robotlar robotlarla çatışıyor. Algoritmalar ise hedef seçiyor. İnsan ise giderek daha fazla “onay veren operatör” konumuna çekiliyor.

Yeni para birimi de “veri”

Modern savaşlarda mühimmat kadar önemli başka bir unsur da veri. Sahadaki üstünlük klasik konvensiyonel ve modern İHA/İKA/SİDA sistemleriyle değil daha hızlı veri işleme kapasitesiyle de kuruluyor.

Yapay zeka destekli hedefleme sistemleri artık uydu görüntülerini, keşif dronlarını, radar verilerini ve saha sensörlerini aynı anda analiz edebiliyor. Böylece hedef tespit süresi saniyelere düşüyor ve karar döngüsü hızlanıyor. Yapay zeka sistemlerinin yeni verilerle daha fazla geliştiğini de düşündüğümüzde algoritmaları beslemenin önemini bir kez daha görüyoruz. Nasıl karnı aç olan bir ordudan üstün başarı beklemek yanlışsa aynı şekilde veri olarak “aç” kalan algoritma tabanlı sistemlerden de üstün başarı beklenmemeli.

Geleceğin orduları nasıl olacak?

Bugün Ukrayna ve Rusya’nın sahada test ettiği birçok çözüm, gelecekte dünyanın diğer ordularına yayılacak.

Bunun ilk işaretleri şimdiden görülüyor.

Tam Boyutta Gör İsrail, Lübnan’daki fiber optik dron tehdidine karşı Ukrayna’daki deneyimleri inceliyor. Körfez ülkeleri Ukrayna’nın önleyici dron teknolojilerine ilgi gösteriyor. Avrupa ülkeleri Herson’daki anti-dron şehir savunma modelini takip ediyor. Çünkü artık herkes aynı soruyla karşı karşıya. Bir şehir milyonlarca ucuz drona karşı nasıl korunur? Ve bu sorunun cevabı klasik hava savunma kitaplarında yok.

Artık geri dönüş yok

Ukrayna savaşı, modern savaş tarihindeki en büyük kırılmalardan birini ortaya çıkardı. Bu savaş, yalnızca yeni silahların kullanıldığı bir çatışma olmadı, aynı zamanda savaşın nasıl yürütüldüğüne dair onlarca yıllık askeri anlayışı da değiştirdi.

Tam Boyutta Gör Tanklar halen sahada. Topçular halen ateş gücünün merkezinde yer alıyor. Savaş uçakları halen stratejik üstünlük sağlıyor. Ancak artık bunların hiçbiri tek başına belirleyici değil. Çünkü modern cephe hattı, klasik savaş alanından çok daha farklı bir yapıya dönüştü. Gökyüzü sürekli dolaşan dronlarla dolu, yollar sensörlerle izleniyor, elektronik harp sistemleri frekansları bastırıyor, yapay zeka hedef seçiyor ve otonom sistemler insanın yerini giderek daha fazla almaya başlıyor.

Dolayısıyla savaş alanı artık sadece fiziksel cephelerden değil, aynı zamanda dijital bir ağlardan da oluşuyor. Bu nedenle modern savaşta üstünlük yalnızca daha fazla tank, daha uzun menzil ya da daha büyük mühimmat üretmekle sağlanmıyor. Asıl belirleyici unsu veriyi kim daha hızlı işliyor, kim daha hızlı adapte oluyor ve kim algoritmalarını daha hızlı güncelliyor sorularına verilen cevap haline geliyor.

Ukrayna’daki savaş, orduların artık yalnızca endüstriyel kapasiteyle değil, yazılım kapasitesiyle de yarıştığını gösterdi. İran’daki örnekler de düşük maliyetli FPV dronların milyon dolarlık sistemler için tehdit oluşturduğunu açıkça gösterdi. Elbette insan faktörü tamamen ortadan kalkmadı ancak insan, artık doğrudan çatışan unsur değil, sistemi yöneten operatör konumuna çekiliyor.

Bu nedenle Ukrayna ve İran savaşını yalnızca taraflar arasındaki bir savaş olarak değerlendirmek mümkün değil. Bugün dünya ordularının dikkatle izlediği şey, geleceğin savaş doktrinlerinin gerçek zamanlı olarak nasıl şekillendiği. Zaten bu nedenle Ukrayna cephesi artık yeni nesil savaş teknolojilerinin test edildiği dev bir laboratuvar haline gelmiş durumda.

Bu içerik “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuzun son parçasıdır.

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