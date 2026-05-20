Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe elektrikli oldu: 1.153 beygir güç!

Yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe, AMG performans anlayışında tamamen farklı bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Tasarım tarafında birkaç yıl önce tanıtılan AMG GT XX konseptinden ilham alan otomobil, kaput altında köklü bir değişimle geliyor.

En büyük değişiklik, artık V8 motorun bulunmaması. Yeni AMG GT 4-Kapı tamamen elektrikli altyapıya geçiş yapıyor ve böylece AMG GT ailesinin ilk tam elektrikli modeli oluyor.

AMG GT XX konseptinden ilham alan tasarım

Tam Boyutta Gör Mercedes, yeni GT 4-Kapı Coupe'nin dış tasarımını baştan sona yeniledi. Eğimli tavan çizgisi ve geniş ön panjur tasarımı doğrudan AMG GT XX konseptini hatırlatıyor. Ancak üretim versiyonunda bazı önemli farklılıklar da bulunuyor. Örneğin konsept modelin aksine araçta gerçek bir arka cam yer alıyor. Ayrıca arkadaki ışık şeridi yerine Mercedes’in yeni modellerinde gördüğümüz karartılmış stop tasarımı tercih edilmiş.

Aerodinamik yapı ise otomobilin geliştirilmesinde büyük rol oynuyor. Hıza göre otomatik çalışan aktif arka spoyler ve tampondan dışarı uzayabilen difüzör sistemi sayesinde model yalnızca 0.22 Cd sürtünme katsayısına ulaşıyor.

Yeni nesil dijital kokpit dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Mercedes, birkaç ay önce modelin iç mekanını göstermişti ancak detaylar şimdi netleşti. Yeni AMG GT 4-Kapı Coupe'de markaya özel geliştirilen yeni bilgi-eğlence sistemi kullanılıyor. Sürücü ekranı eğimli bir yapıya sahipken havalandırma kanalları ekranın arkasına gizlenmiş. Ön yolcu ekranı ise yeni nesil Mercedes modellerine benzer şekilde tasarlanmış.

Fiziksel tuş sayısı minimum seviyeye indirilirken orta konsoldaki sürüş modu kumandaları premium hissiyatıyla öne çıkıyor. İç mekanda deri, karbon fiber ve metal detayların yoğun şekilde kullanıldığı belirtilirken panoramik “Sky Control” cam tavan da dikkat çekiyor. Tavandaki LED sistem gece AMG logosunu yansıtabiliyor. Ayrıca cam yüzey tek tuşla şeffaf veya buzlu hale getirilebiliyor.

Elektrikli AMG’ye özel ön bagaj geldi

Tam Boyutta Gör Tamamen elektrikli yapıya geçilmesiyle birlikte AMG GT 4-Kapı Coupe artık bir “frunk”, yani ön bagaj da sunuyor. Yaklaşık 60 litre hacmindeki alan büyük olmasa da şarj kabloları veya küçük çantalar için yeterli görülüyor.

Yeni batarya sistemi ve 700 km menzil

AMG GT 4-Kapı Coupe'de Mercedes tarafından geliştirilen tamamen yeni bir batarya sistemi kullanılıyor. Her hücre için doğrudan soğutma sistemi bulunan yeni nesil pil yapısı, daha yüksek enerji yoğunluğu ve daha iyi verimlilik sağlıyor. 106 kWsa kapasiteli batarya paketi üç adet eksenel akılı elektrik motorunu besliyor. Bunların ikisi arka aksta, biri ise ön tarafta konumlandırılıyor.

Mercedes’e göre model, WLTP normuna göre 700 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Ayrıca 600 kW ultra hızlı şarj desteği sayesinde araç yalnızca 10 dakikada yaklaşık 460 kilometre menzil kazanabiliyor. %10-80 dolum süresi ise 11 dakika olarak açıklandı.

1.153 beygir güç ve 2 saniyelik hızlanma

Tam Boyutta Gör Yeni AMG GT 4-Kapı Coupe ilk etapta GT55 ve GT63 versiyonlarıyla satışa sunulacak. GT55 versiyonu toplamda 805 beygir güç ve 1.800 Nm tork üretiyor. Mercedes, bu versiyonun 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 2.4 saniyede ulaştığını söylüyor.

Serinin zirvesindeki GT63 ise işi çok daha ileri taşıyor. Modelde tam 1.153 beygir güç ve 2.000 Nm tork sunuluyor. Bu sayede otomobilin 0-100 km/s süresi yalnızca 2.0 saniye seviyesine düşüyor. Her iki versiyonun maksimum hızı ise elektronik olarak 300 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Yapay V8 sesi sunacak

Mercedes, elektrikli AMG deneyimini daha duygusal hale getirmek için özel bir ses sistemi de geliştirdi. Sport+ modunda araç hoparlörler üzerinden V8 motor benzeri yapay ses üretebiliyor. Rölanti sesi, gaz tepkileri ve yüksek devir efektleri dahil olmak üzere geleneksel AMG karakterinin dijital olarak yeniden yaratıldığı belirtiliyor.

Tamamen elektrikli altyapı nedeniyle mevcut modele göre ciddi fiyat artışı yaşanabileceği belirtilirken satışların 2026 yılının sonlarına doğru başlaması planlanıyor.

