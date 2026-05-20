Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe elektrikli oldu: 1.153 beygir güç!

    Mercedes-AMG, tamamen elektrikli yeni GT 4-Kapı Coupe modelini tanıttı. 1.153 beygire ulaşan güç, 2 saniyelik 0-100 km/s süresi ve 700 km menzil sunan model, AMG tarihinde yeni bir dönemi başlatıyor.

    Yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe, AMG performans anlayışında tamamen farklı bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Tasarım tarafında birkaç yıl önce tanıtılan AMG GT XX konseptinden ilham alan otomobil, kaput altında köklü bir değişimle geliyor.

    En büyük değişiklik, artık V8 motorun bulunmaması. Yeni AMG GT 4-Kapı tamamen elektrikli altyapıya geçiş yapıyor ve böylece AMG GT ailesinin ilk tam elektrikli modeli oluyor.

    AMG GT XX konseptinden ilham alan tasarım

    Artık tamamen elektrikli! İşte yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe Tam Boyutta Gör
    Mercedes, yeni GT 4-Kapı Coupe'nin dış tasarımını baştan sona yeniledi. Eğimli tavan çizgisi ve geniş ön panjur tasarımı doğrudan AMG GT XX konseptini hatırlatıyor. Ancak üretim versiyonunda bazı önemli farklılıklar da bulunuyor. Örneğin konsept modelin aksine araçta gerçek bir arka cam yer alıyor. Ayrıca arkadaki ışık şeridi yerine Mercedes’in yeni modellerinde gördüğümüz karartılmış stop tasarımı tercih edilmiş.

    Aerodinamik yapı ise otomobilin geliştirilmesinde büyük rol oynuyor. Hıza göre otomatik çalışan aktif arka spoyler ve tampondan dışarı uzayabilen difüzör sistemi sayesinde model yalnızca 0.22 Cd sürtünme katsayısına ulaşıyor.

    Yeni nesil dijital kokpit dikkat çekiyor

    Artık tamamen elektrikli! İşte yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe Tam Boyutta Gör
    Mercedes, birkaç ay önce modelin iç mekanını göstermişti ancak detaylar şimdi netleşti. Yeni AMG GT 4-Kapı Coupe'de markaya özel geliştirilen yeni bilgi-eğlence sistemi kullanılıyor. Sürücü ekranı eğimli bir yapıya sahipken havalandırma kanalları ekranın arkasına gizlenmiş. Ön yolcu ekranı ise yeni nesil Mercedes modellerine benzer şekilde tasarlanmış.

    Fiziksel tuş sayısı minimum seviyeye indirilirken orta konsoldaki sürüş modu kumandaları premium hissiyatıyla öne çıkıyor. İç mekanda deri, karbon fiber ve metal detayların yoğun şekilde kullanıldığı belirtilirken panoramik “Sky Control” cam tavan da dikkat çekiyor. Tavandaki LED sistem gece AMG logosunu yansıtabiliyor. Ayrıca cam yüzey tek tuşla şeffaf veya buzlu hale getirilebiliyor.

    Elektrikli AMG’ye özel ön bagaj geldi

    Artık tamamen elektrikli! İşte yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe Tam Boyutta Gör
    Tamamen elektrikli yapıya geçilmesiyle birlikte AMG GT 4-Kapı Coupe artık bir “frunk”, yani ön bagaj da sunuyor. Yaklaşık 60 litre hacmindeki alan büyük olmasa da şarj kabloları veya küçük çantalar için yeterli görülüyor.

    Yeni batarya sistemi ve 700 km menzil

    AMG GT 4-Kapı Coupe'de Mercedes tarafından geliştirilen tamamen yeni bir batarya sistemi kullanılıyor. Her hücre için doğrudan soğutma sistemi bulunan yeni nesil pil yapısı, daha yüksek enerji yoğunluğu ve daha iyi verimlilik sağlıyor. 106 kWsa kapasiteli batarya paketi üç adet eksenel akılı elektrik motorunu besliyor. Bunların ikisi arka aksta, biri ise ön tarafta konumlandırılıyor.

    Mercedes’e göre model, WLTP normuna göre 700 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Ayrıca 600 kW ultra hızlı şarj desteği sayesinde araç yalnızca 10 dakikada yaklaşık 460 kilometre menzil kazanabiliyor. %10-80 dolum süresi ise 11 dakika olarak açıklandı.

    1.153 beygir güç ve 2 saniyelik hızlanma

    Artık tamamen elektrikli! İşte yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe Tam Boyutta Gör
    Yeni AMG GT 4-Kapı Coupe ilk etapta GT55 ve GT63 versiyonlarıyla satışa sunulacak. GT55 versiyonu toplamda 805 beygir güç ve 1.800 Nm tork üretiyor. Mercedes, bu versiyonun 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 2.4 saniyede ulaştığını söylüyor.

    Serinin zirvesindeki GT63 ise işi çok daha ileri taşıyor. Modelde tam 1.153 beygir güç ve 2.000 Nm tork sunuluyor. Bu sayede otomobilin 0-100 km/s süresi yalnızca 2.0 saniye seviyesine düşüyor. Her iki versiyonun maksimum hızı ise elektronik olarak 300 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

    Yapay V8 sesi sunacak

    Mercedes, elektrikli AMG deneyimini daha duygusal hale getirmek için özel bir ses sistemi de geliştirdi. Sport+ modunda araç hoparlörler üzerinden V8 motor benzeri yapay ses üretebiliyor. Rölanti sesi, gaz tepkileri ve yüksek devir efektleri dahil olmak üzere geleneksel AMG karakterinin dijital olarak yeniden yaratıldığı belirtiliyor.

    Tamamen elektrikli altyapı nedeniyle mevcut modele göre ciddi fiyat artışı yaşanabileceği belirtilirken satışların 2026 yılının sonlarına doğru başlaması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 2 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 5 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 5 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    keko sözleri araba bayileri hafta sonu açık mı 3 saatlik japon akciğer sönmesi ameliyatı olanların yorumları 1 tl kaç gram

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 (5G)
    Tecno Spark 40 (5G)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum