Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe elektrikli oldu: 1.153 beygir güç!

Yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe, AMG performans anlayışında tamamen farklı bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Tasarım tarafında birkaç yıl önce tanıtılan AMG GT XX konseptinden ilham alan otomobil, kaput altında köklü bir değişimle geliyor.
En büyük değişiklik, artık V8 motorun bulunmaması. Yeni AMG GT 4-Kapı tamamen elektrikli altyapıya geçiş yapıyor ve böylece AMG GT ailesinin ilk tam elektrikli modeli oluyor.
AMG GT XX konseptinden ilham alan tasarım
Aerodinamik yapı ise otomobilin geliştirilmesinde büyük rol oynuyor. Hıza göre otomatik çalışan aktif arka spoyler ve tampondan dışarı uzayabilen difüzör sistemi sayesinde model yalnızca 0.22 Cd sürtünme katsayısına ulaşıyor.
Yeni nesil dijital kokpit dikkat çekiyor
Fiziksel tuş sayısı minimum seviyeye indirilirken orta konsoldaki sürüş modu kumandaları premium hissiyatıyla öne çıkıyor. İç mekanda deri, karbon fiber ve metal detayların yoğun şekilde kullanıldığı belirtilirken panoramik “Sky Control” cam tavan da dikkat çekiyor. Tavandaki LED sistem gece AMG logosunu yansıtabiliyor. Ayrıca cam yüzey tek tuşla şeffaf veya buzlu hale getirilebiliyor.
Elektrikli AMG’ye özel ön bagaj geldi
Yeni batarya sistemi ve 700 km menzil
AMG GT 4-Kapı Coupe'de Mercedes tarafından geliştirilen tamamen yeni bir batarya sistemi kullanılıyor. Her hücre için doğrudan soğutma sistemi bulunan yeni nesil pil yapısı, daha yüksek enerji yoğunluğu ve daha iyi verimlilik sağlıyor. 106 kWsa kapasiteli batarya paketi üç adet eksenel akılı elektrik motorunu besliyor. Bunların ikisi arka aksta, biri ise ön tarafta konumlandırılıyor.
Mercedes’e göre model, WLTP normuna göre 700 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Ayrıca 600 kW ultra hızlı şarj desteği sayesinde araç yalnızca 10 dakikada yaklaşık 460 kilometre menzil kazanabiliyor. %10-80 dolum süresi ise 11 dakika olarak açıklandı.
1.153 beygir güç ve 2 saniyelik hızlanma
Serinin zirvesindeki GT63 ise işi çok daha ileri taşıyor. Modelde tam 1.153 beygir güç ve 2.000 Nm tork sunuluyor. Bu sayede otomobilin 0-100 km/s süresi yalnızca 2.0 saniye seviyesine düşüyor. Her iki versiyonun maksimum hızı ise elektronik olarak 300 km/s ile sınırlandırılmış durumda.
Yapay V8 sesi sunacak
Mercedes, elektrikli AMG deneyimini daha duygusal hale getirmek için özel bir ses sistemi de geliştirdi. Sport+ modunda araç hoparlörler üzerinden V8 motor benzeri yapay ses üretebiliyor. Rölanti sesi, gaz tepkileri ve yüksek devir efektleri dahil olmak üzere geleneksel AMG karakterinin dijital olarak yeniden yaratıldığı belirtiliyor.
Tamamen elektrikli altyapı nedeniyle mevcut modele göre ciddi fiyat artışı yaşanabileceği belirtilirken satışların 2026 yılının sonlarına doğru başlaması planlanıyor.
