Aselsan 2 trilyon lira piyasa değerini aşan ilk şirket oldu

Tam Boyutta Gör Türkiye savunma sanayisinin lokomotif şirketlerinden Aselsan, finansal performansıyla dikkat çeken bir eşiği daha geride bıraktı. Şirket, 2 trilyon lira piyasa değerini aşarak Türkiye’de bu seviyeye ulaşan ilk şirket unvanını elde etti.

Talep artışı etkili oldu

Son dönemde küresel ve bölgesel gelişmeler, yatırımcı tercihlerinde belirleyici rol oynuyor. Özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların yarattığı güvenlik odaklı ortam ve Türkiye’deki görece istikrarlı yatırım iklimi, savunma sanayi şirketlerine olan ilgiyi artırmış durumda. Bu eğilim, Borsa İstanbul’da işlem gören savunma şirketlerinin hisselerine güçlü bir talep doğururken Aselsan bu süreçte uluslararası rakiplerine kıyasla pozitif ayrışmayı başardı.

Aselsan hisseleri, yılı 230,20 lira seviyesinden açtıktan sonra istikrarlı bir yükseliş trendine girdi. Bu yükseliş ivmesi, yıl içinde hız kazanarak şirket değerlemesini yeni zirvelere taşıdı. Güncel verilere göre hisse fiyatı 442 liraya ulaşırken şirketin toplam piyasa değeri de 2 trilyon lira sınırını aşarak rekor kırdı. Böylece BIST 100 endeksinde işlem gören ASELSAN'ın hisse senedi değeri yılbaşından bu yana yüzde 91 artmış durumda.

Borsa İstanbul'da piyasa değeri açısından en büyük 10 şirket

Aselsal -2.015.520.000.000 TL Destek Faktoring - 909.999.999.090 TL Enka İnşaat - 622.800.000.000 TL Garanti BBVA - 553.140.000.000 TL Tüpraş - 518.789.714.760 TL Koç Holding - 505.911.666.970 TL BİM Birleşik Mağazaları - 441.900.000.000 TL Türk Hava Yolları - 416.760.000.000 TL Akbank - 374.140.000.000 TL Türkiye İş Bankası - 354.749.574.300 TL

