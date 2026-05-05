Aselsan 2 trilyon lira piyasa değerini aşan ilk şirket oldu

Talep artışı etkili oldu
Son dönemde küresel ve bölgesel gelişmeler, yatırımcı tercihlerinde belirleyici rol oynuyor. Özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların yarattığı güvenlik odaklı ortam ve Türkiye’deki görece istikrarlı yatırım iklimi, savunma sanayi şirketlerine olan ilgiyi artırmış durumda. Bu eğilim, Borsa İstanbul’da işlem gören savunma şirketlerinin hisselerine güçlü bir talep doğururken Aselsan bu süreçte uluslararası rakiplerine kıyasla pozitif ayrışmayı başardı.
Aselsan hisseleri, yılı 230,20 lira seviyesinden açtıktan sonra istikrarlı bir yükseliş trendine girdi. Bu yükseliş ivmesi, yıl içinde hız kazanarak şirket değerlemesini yeni zirvelere taşıdı. Güncel verilere göre hisse fiyatı 442 liraya ulaşırken şirketin toplam piyasa değeri de 2 trilyon lira sınırını aşarak rekor kırdı. Böylece BIST 100 endeksinde işlem gören ASELSAN'ın hisse senedi değeri yılbaşından bu yana yüzde 91 artmış durumda.
Borsa İstanbul'da piyasa değeri açısından en büyük 10 şirket
- Aselsal -2.015.520.000.000 TL
- Destek Faktoring - 909.999.999.090 TL
- Enka İnşaat - 622.800.000.000 TL
- Garanti BBVA - 553.140.000.000 TL
- Tüpraş - 518.789.714.760 TL
- Koç Holding - 505.911.666.970 TL
- BİM Birleşik Mağazaları - 441.900.000.000 TL
- Türk Hava Yolları - 416.760.000.000 TL
- Akbank - 374.140.000.000 TL
- Türkiye İş Bankası - 354.749.574.300 TL
