ASELSAN, 2025’te 286 bin teslimat gerçekleştirdi

ASELSAN, son 1 yıl içinde 286 bin adet ürünü müşterilere (son kullanıcıya) teslim etti. Bu ürünlerin kategorik dağılımı şu şekilde:
- 100 bin adet kent güvenlik kamerası
- 70 bin adet akıllı mühimmat
- 70 binden fazla askeri telsiz
- 5 binden fazla elektro-optik
- 2 binden fazla güdümlü mühimmat
- 1.000’e yakın elektronik harp sistemi
- 500’e yakın radar
- 100’e yakın ÇELİKKUBBE bileşeni ve sistemleri
ASELSAN’ın üretim kapasitesindeki artışa dikkati çeken Akyol, geçtiğimiz dönemde tesislerde sağlanan yüzde 40 kapasite artışının somut sonuçlarını elde ettiklerine burgu yaptı. Akyol, “286 bin son kullanıcıya teslim edilen ürün sayısı, gerçekten bir şirket özelinde söylüyorum, ulaşılmış önemli bir seri üretim kapasitesidir. İşte bu yatırımların çıktılarını aldığımız dönemdeyiz.” dedi.
Avrupa’nın en değerli 10 savunma sanayi şirketinden biri
ASELSAN, Borsa İstanbul’un en değerli şirketi konumuna yükselerek piyasa değerinde 30 milyar dolarını aşan ilk Türk şirketi olarak BIST 100 tarihine geçti. Piyasa değeri bakımından Avrupa’nın en değerli 7’inci savunma sanayii şirketi olmayı başardı.
2023 yılı başından günümüze bakiye siparişlerini yüzde 120 oranında artırarak 17,9 milyar dolar seviyesine taşıyan ASELSAN, bu alanda yüzde 42 olan global artış ortalamasını yaklaşık üçe katlayarak dünya devlerinden pozitif yönde ayrıştı.
Benzer şekilde ASELSAN'ın imzaladığı ihracat sözleşmeleri de bu yıllarda önemli ölçüde arttı. 2025 yılının ilk dokuz ayında 1,45 milyar dolar tutarında yeni ihracat sözleşmesi imzalayan ASELSAN'ın bu alandaki artışı bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 171 oranında gerçekleşti.