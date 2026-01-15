Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASELSAN, 2025’te 286 bin teslimat gerçekleştirdi

    Seri üretim kapasitesinde önemli artış yakalayan ASELSAN, 2025'te 280 binin üzerinde ürün teslimatı gerçekleştirdi. Ayrıca ASELSAN, Avrupa'nın en değerli 10 savunma sanayii şirketi arasına girdi.

    ASELSAN, 2025’te 286 bin teslimat gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde ASELSAN’ın 2025 yılındaki teslimat başarısı hakkında açıklamalarda bulundu. ASELSAN, yüzde 40’lık üretim artışının meyvelerini aldı.

    ASELSAN, son 1 yıl içinde 286 bin adet ürünü müşterilere (son kullanıcıya) teslim etti. Bu ürünlerin kategorik dağılımı şu şekilde:

    • 100 bin adet kent güvenlik kamerası
    • 70 bin adet akıllı mühimmat
    • 70 binden fazla askeri telsiz
    • 5 binden fazla elektro-optik
    • 2 binden fazla güdümlü mühimmat
    • 1.000’e yakın elektronik harp sistemi
    • 500’e yakın radar
    • 100’e yakın ÇELİKKUBBE bileşeni ve sistemleri

    ASELSAN’ın üretim kapasitesindeki artışa dikkati çeken Akyol, geçtiğimiz dönemde tesislerde sağlanan yüzde 40 kapasite artışının somut sonuçlarını elde ettiklerine burgu yaptı. Akyol, “286 bin son kullanıcıya teslim edilen ürün sayısı, gerçekten bir şirket özelinde söylüyorum, ulaşılmış önemli bir seri üretim kapasitesidir. İşte bu yatırımların çıktılarını aldığımız dönemdeyiz.” dedi.

    Avrupa’nın en değerli 10 savunma sanayi şirketinden biri

    ASELSAN, Borsa İstanbul’un en değerli şirketi konumuna yükselerek piyasa değerinde 30 milyar dolarını aşan ilk Türk şirketi olarak BIST 100 tarihine geçti. Piyasa değeri bakımından Avrupa’nın en değerli 7’inci savunma sanayii şirketi olmayı başardı. 

    2023 yılı başından günümüze bakiye siparişlerini yüzde 120 oranında artırarak 17,9 milyar dolar seviyesine taşıyan ASELSAN, bu alanda yüzde 42 olan global artış ortalamasını yaklaşık üçe katlayarak dünya devlerinden pozitif yönde ayrıştı.

    Benzer şekilde ASELSAN’ın imzaladığı ihracat sözleşmeleri de bu yıllarda önemli ölçüde arttı. 2025 yılının ilk dokuz ayında 1,45 milyar dolar tutarında yeni ihracat sözleşmesi imzalayan ASELSAN’ın bu alandaki artışı bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 171 oranında gerçekleşti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    110 06 nozul senkromeç arızası ehliyetim sistemde gözükmüyor ne yapmalıyım xfire metin2 fiziki bakır nereden alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum