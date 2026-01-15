ASELSAN, 2025’te 286 bin teslimat gerçekleştirdi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde ASELSAN’ın 2025 yılındaki teslimat başarısı hakkında açıklamalarda bulundu. ASELSAN, yüzde 40’lık üretim artışının meyvelerini aldı.

ASELSAN, son 1 yıl içinde 286 bin adet ürünü müşterilere (son kullanıcıya) teslim etti. Bu ürünlerin kategorik dağılımı şu şekilde:

100 bin adet kent güvenlik kamerası

70 bin adet akıllı mühimmat

70 binden fazla askeri telsiz

5 binden fazla elektro-optik

2 binden fazla güdümlü mühimmat

1.000’e yakın elektronik harp sistemi

500’e yakın radar

100’e yakın ÇELİKKUBBE bileşeni ve sistemleri

ASELSAN’ın üretim kapasitesindeki artışa dikkati çeken Akyol, geçtiğimiz dönemde tesislerde sağlanan yüzde 40 kapasite artışının somut sonuçlarını elde ettiklerine burgu yaptı. Akyol, “286 bin son kullanıcıya teslim edilen ürün sayısı, gerçekten bir şirket özelinde söylüyorum, ulaşılmış önemli bir seri üretim kapasitesidir. İşte bu yatırımların çıktılarını aldığımız dönemdeyiz.” dedi.

ASELSAN, piyasa değeri 30 milyar doları aşan ilk Türk şirket oldu 1 gün önce eklendi

Avrupa’nın en değerli 10 savunma sanayi şirketinden biri

ASELSAN, Borsa İstanbul’un en değerli şirketi konumuna yükselerek piyasa değerinde 30 milyar dolarını aşan ilk Türk şirketi olarak BIST 100 tarihine geçti. Piyasa değeri bakımından Avrupa’nın en değerli 7’inci savunma sanayii şirketi olmayı başardı.

2023 yılı başından günümüze bakiye siparişlerini yüzde 120 oranında artırarak 17,9 milyar dolar seviyesine taşıyan ASELSAN, bu alanda yüzde 42 olan global artış ortalamasını yaklaşık üçe katlayarak dünya devlerinden pozitif yönde ayrıştı.

Benzer şekilde ASELSAN’ın imzaladığı ihracat sözleşmeleri de bu yıllarda önemli ölçüde arttı. 2025 yılının ilk dokuz ayında 1,45 milyar dolar tutarında yeni ihracat sözleşmesi imzalayan ASELSAN’ın bu alandaki artışı bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 171 oranında gerçekleşti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: