İlk kez yabancı bir savaş uçağında: ASELFLIR-500, Mwari'ye entegre edildi

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Tam Boyutta Gör ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500, Güney Afrika tarafından geliştirilen Mwari hafif keşif ve taarruz uçağına entegre edildi. Türkiye’nin ambargolara karşı ürettiği ASELFLIR-500 sistemi, yerli ve milli sistemlerin yanı sıra yabancı hava araçlarında da kullanılmaya başlandı.

Paramount Aerospace Industries tarafından üretilen Mwari hafif keşif ve taarruz uçağı, ASELFLIR-500 sayesinde keşif, gözetleme, hedef tespiti, hedef takibi ve lazerle hedef işaretleme kabiliyetlerini önemli ölçüde geliştirdi. Sistem, lazer mesafe ölçme, lazer hedef işaretleme, hedef takibi, hassas stabilizasyon ve gelişmiş görüntü işleme yetenekleriyle görev yapıyor. Yaklaşık 54 kilogram ağırlığındaki sistemin lazer hedef işaretleyici ve mesafe ölçerinin menzili 35 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

ASELSAN ASELFLIR-500 özellikleri

ASELFLIR-500, insanlı ve insansız hava platformları için geliştirilen çok sensörlü bir Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme (EO/IR) sistemi olarak görev yapıyor. Hava aracının alt kısmına gimbal şeklinde kurulan sistem, birden fazla kamera ve sensörden aldığı görüntüleri birleştirerek gündüz ve gece koşullarında kilometrelerce uzaklıktaki hedefleri tutarlı şekilde tespit edip takip edebiliyor.

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ASELFLIR-500 sisteminde

Yüksek çözünürlüklü orta dalga kızılötesi (MWIR) termal kamera

Yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası

Kısa dalga kızılötesi (SWIR) görüntüleme sensörü

Lazer mesafe ölçer

Lazer hedef işaretleyici

Otomatik hedef takip sistemi

Yapay zekâ destekli görüntü işleme altyapısı bulunuyor.

ASELFLIR-500’ü öne çıkaran özelliklerden biri, 35 kilometreye kadar ulaşabilen lazer hedef işaretleme ve mesafe ölçme kabiliyeti. Bu özellik sayesinde ASELFLIR-500’ün entegre edildiği insanlı ve insansız hava araçları hedefin kesin koordinatını yüksek hassasiyetle belirleyebiliyor, hedefe lazer güdümlü mühimmatları yönlendirebiliyor, diğer hava araçları veya kara unsurlarının kullanacağı mühimmatlar için hedef işaretleyebiliyor.

ASELFLIR-500’ün öne çıkan diğer bir özelliği ise yapay zeka yetenekleri. Sistem, farklı sensörlerden elde edilen görüntüleri gerçek zamanlı analiz ederek araç, insan, yapı veya diğer hedefleri uzun mesafelerden otomatik bir şekilde tespit edebiliyor. Sistemin görüntü stabilizasyon yeteneği de dikkat çekiyor. Hava araçları yüksek hızda manevra yaparken oluşan titreşimler görüntü kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. ASELFLIR-500, dört eksenli gimbal ve iki eksenli optik stabilizasyon sistemi sayesinde bu titreşimleri büyük ölçüde telafi ediyor. Böylece uçak sert dönüşler gerçekleştirirken veya türbülans altında uçarken bile hedef görüntüde sabit tutulabiliyor.

ASELFLIR-500’e Mwari uçağına hangi avantajları sağlayacak?

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Gündüz ve gece uzun menzilli keşif yapabilecek,

Sınır güvenliği ve deniz gözetleme görevlerinde daha yüksek performans sunabilecek,

Hareketli hedefleri otomatik olarak takip edebilecek,

Lazer güdümlü mühimmatlarla hassas taarruz gerçekleştirebilecek,

İnsansız hava araçları ve kara birlikleriyle müşterek operasyonlarda hedef işaretleme yapabilecek,

Daha düşük maliyetle uzun süreli istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevleri icra edebilecek.

Ambargolara karşı geliştirildi, şimdi 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

ASELFLIR-500'ün geliştirilmesinin arkasındaki en önemli etkenlerden biri ise Türkiye'nin geçmişte karşı karşıya kaldığı ihracat kısıtlamaları oldu. Kanada'nın 2020 yılında Türk SİHA'larında kullanılan yabancı menşeli elektro-optik sistemlerin ihracatına sınırlama getirmesinin ardından ASELSAN önce CATS sistemini geliştirdi, ardından tamamen yeni nesil bir platform olarak ASELFLIR-500'ü tasarladı.

Yurt dışından tedarik edilen sistemlerin çok daha gelişmiş versiyonu olarak tasarlanan ASELFLIR-500, daha yüksek görüntü çözünürlüğü, yapay zeka destekli görüntü işleme, gelişmiş stabilizasyon ve uzun menzilli lazer hedefleme gibi kabiliyetlerle küresel pazarda rekabet edecek şekilde geliştirildi.

Seri üretimine 2024'te başlanan ASELFLIR-500, Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3'ün de aralarında bulunduğu çeşitli yerli ve milli hava araçlarına entegre edildi. 20'den fazla ülkeye ihraç edilen ve Güney Afrika üretimi Mwari gibi yabancı hava platformlarına entegre edilen ASELFLIR-500, Türkiye'nin ambargolar sonrası geliştirdiği yerli teknolojilerin uluslararası pazarda da kabul görmeye başladığını ortaya koyuyor.

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