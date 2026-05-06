    ASELSAN, Çelik Kubbe’nin 6 yeni sistemini tanıttı

    Türkiye'yi hava tehditlerine karşı koruyacak Çelik Kubbe'nin yeni ürünleri tanıtıldı. Yeni tanıtılan sistemler sayesinde Türk hava sahasına izinsiz giren dronelar engelleneek.

    Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma sisteminin önemli aktörlerinden ASELSAN, İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma Fuarında Çelik Kubbe için geliştirilen 6 yeni sistemi tanıttı. Yeni sistemler son zamanlarda artan İHA tehditlerine karşı koruma katmanları oluşturacak.

    Çelik Kubbe’ye 6 yeni sistem:

    • ILGAR 3-LT Muhabere Elektronik Harp Sistemi: Geniş frekans bandında elektronik taarruz
    • KORAL AD Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi: Radar ve platformlara karşı elektronik müdahale
    • MİĞFER FPV Önleme Sistemi: FPV tipi insansız hava araçlarına karşı fiziksel savunma
    • GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi: Kinetik müdahale tabanlı drone yok etme
    • GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi: Dronelara yönelik lazer tabanlı savunma
    • EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi: Sürü drone tehditlerine karşı mikrodalga temelli savunma

    ILGAR özellikleri neler?

    ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, ILGAR’ın seri üretime hazır hale geldiğini duyurdu. Elektromanyetik spektrumda üstünlük sağlayacak teknolojiler arasında yerini alacak olan ILGAR ile ani taarruz, kesintisiz kontrol imkanı sağlanacak. Adını hızlı ve ani hücumdan alan ILGAR, farklı platformlarda V/UHF ve SHF (kısmi) frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere sistemlerine elektronik taarruz (ET) uygulanması amacıyla geliştirildi. Sistem, hedef frekans bandı haberleşmesinin engellenmesi, geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanması amacıyla kullanılıyor.

    Frekans atlamalı sinyallere karşı uygulanabilir reaktif karıştırma, dost telsiz frekanslarını koruma altyapısı, karıştırmaya destek amaçlı elektronik destek, sinyal yön kestirme ve konum bulma, hareket halinde elektronik taarruz yetenekleri sistemin kritik özellikleri arasında yer alıyor.

    KORAL özellikleri

    SAHA 2026’da seri üretime hazır hale geldiği duyurulan KORAL ise aynı platformda elektronik destek ve elektronik taarruz alt sistemlerini birlikte barındıran bir Kara Konuşlu Mobil Radar Elektronik Harp sistemi olarak dikkati çekiyor. Sistem, tespit ettiği hedef hava ve kara radarların kapsama alanlarını azaltıyor. Aynı zamanda belirli süreler içerisinde aldatma veya karıştırma formlarında elektronik taarruz uyguluyor. KORAL, sahip olduğu özelliklerle elektronik taarruz uygulayacağı tehdit hava ve kara platformu radarlarını tespit ve teşhis ederken, kimliklendirme ve detaylı tespit fonksiyonları ile kendi yayın listesini oluşturuyor.

    Drone tehditine karşı geliştirildi: GÖKALP, GÖKBERK, MİĞFER ve EJDERHA 210

    GÖKALP sistemi ile FPV ve kamikaze drone tehditlerine karşı tespit–teşhis–takip zincirine entegre, kinetik çarpma ile imha prensibinde çalışan, düşük maliyetli endüstriyel ürünler kullanılarak yüksek hızlı önleyici drone geliştirildi. Şahid (Shahed) diye bilinen kamikaze İHA'lara karşı efektif bir çözüm olması amaçlanıyor.

    GÖKBERK sistemi de yakın alan hava tehditlerine karşı savunma çözümü sunmak üzere tasarlanan, yönlendirilmiş enerji hava savunma silah sistemi olarak öne çıkıyor. Sistemin öncelikli kullanım alanları arasında, kara platformları, enerji santralleri, kritik tesisler ve karargah binaları bulunuyor. Hedeflerin imhası sistem üzerinde bulunan 10 kW çıkış gücüne sahip lazer kaynağı ile sağlanırken, yönlendirme birimi içerisinde sistemin 24 saat faaliyet göstermesine olanak sağlayan, elektro-optikler ve sensörler bulunuyor. Sistemin etkili olduğu temel hedef seti içerisinde sabit ve döner kanat İHA'lar ile el yapımı patlayıcılar yer alıyor.

    ASELSAN’ın daha büyük lazer sistemleri mevcut fakat GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi, özellikle drone savunması için optimum çözüm olarak geliştirildi. Kullanım esnasında yan hasar oluşmasının istenmeyeceği şehir merkezi, fabrika, tesis, askeri üs gibi yerlerde efektif şekilde kullanılabilecek.

    MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, 4x4 zırhlı araç üzerinde tanıtım kapsamında ilk kez SAHA 2026'da tanıtıldı. MİĞFER, mini-mikro İHA sınıfındaki hedeflere yönelik 4x4, 6x6, tank gibi platformların savunma sistemi olarak tasarlandı. Sistem çözümünde yer alan fiziksel imha alt sistemi, tehdidi fiziksel imha (hard-kill) ile imha ediyor.

    ASELSAN'ın geliştirdiği EJDERHA’nın daha büyük antenli ve yüksek çıkış gücüne sahip versiyonu olan EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi, yüksek güçlü elektromanyetik dalga teknolojisini kullanarak özellikle sürü olarak saldıran mini/mikro İHA'ları etkisiz hale getiriyor. Menzilini ikiye katlayan EJDERHA, üstünde yeni eklenen radarıyla, daha gelişmiş elektro-optik sistemleriyle ve daha gelişmiş müdahale etkisiyle müstakil çalışan bir sisteme dönüştü.

