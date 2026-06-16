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    ASELSAN’dan 780 milyon euroluk dev hava savunma anlaşması

    ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 780 milyon euroluk hava savunma sistemi sözleşmesi imzalandı. Teslimatlar 2028-2032 döneminde gerçekleştirilecek.

    ASELSAN’dan 780 milyon euroluk dev hava savunma anlaşması Tam Boyutta Gör

    ASELSAN, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendirecek önemli bir sözleşmeye daha imza attı. Şirket ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 780 milyon euro tutarında yeni bir anlaşma yapıldı.

    Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen sözleşme kapsamında teslimatların 2028 ile 2032 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Anlaşmanın, Türkiye'nin son yıllarda hız verdiği Çelik Kubbe mimarisinin gelişimi için önemli olduğu değerlendiriliyor.

    Çelik Kubbe'nin güçlendirilmesine katkı sağlayacak

    SSB koordinasyonunda geliştirilen Çelik Kubbe, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisini oluşturan yerli ve milli "sistemler sistemi" yaklaşımının en önemli projeleri arasında bulunuyor. Proje, hava sahasını farklı irtifa ve menzillerde ortaya çıkabilecek tehditlere karşı korumayı hedefliyor.

    Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe, hava sahasında oluşabilecek her türlü tehdidin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla tasarlanmış entegre bir yapı sunuyor. Sistem, tüm irtifa seviyelerinde görev yapan farklı savunma unsurlarını ortak bir komuta-kontrol ağı altında bir araya getiriyor.

    ASELSAN’dan 780 milyon euroluk dev hava savunma anlaşması Tam Boyutta Gör
    Çelik Kubbe'nin en alt katmanında özellikle sürü dronlar ve kamikaze insansız hava araçlarına karşı maliyet etkin savunma sağlamayı amaçlayan Dronedef unsurları, ayrıca KORKUT ve GÜRZ benzeri sistemler yer alıyor. Bu katmanda çeşitli radar sistemleri de görev yapıyor. Sistemin orta katmanında HİSAR hava savunma sistemleri, üst katmanında ise uzun menzilli SİPER sistemi bulunuyor.

    Çelik Kubbe içerisinde hava savunma silah sistemlerinin yanı sıra radarlar, elektro-optik çözümler, haberleşme modülleri, komuta kontrol merkezleri ve yapay zeka destekli karar mekanizmaları da yer alıyor.

    Sistemin tüm bileşenlerinin koordineli şekilde çalışmasını sağlayacak HAKİM üst akıl çözümü de ASELSAN tarafından geliştiriliyor. Bunun yanında algılayıcı sistemler ile haberleşme altyapılarının önemli bölümü de şirketin teknolojik yetkinlikleri arasında bulunuyor.

    ASELSAN'ın sipariş portföyü büyümeye devam ediyor

    Öte yandan ASELSAN'ın bekleyen sipariş tutarı da son dönemde dikkat çekici seviyelere ulaştı. Şirketin backlog büyüklüğü şubat ayında tarihi zirveye çıkarak 20,7 milyar dolar seviyesine yükselmişti.

    ASELSAN, 15 Haziran tarihinde yaptığı bir diğer açıklamada ise yurt dışındaki son kullanıcılara yönelik yeni ihracat sözleşmeleri imzaladığını duyurdu. Buna göre şirket radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları (İDA) faydalı yüklerinin ihracatını kapsayan toplam 114,7 milyon dolarlık ihracat anlaşmasına imza attı.

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