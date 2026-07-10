ASELSAN’dan Çelik Kubbe için 1.5 milyar dolarlık dev sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam 1 milyar 470 milyon 500 bin 12 avro tutarında yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
Çelik Kubbe'nin omurgasını ASELSAN oluşturuyor
Sözleşmenin merkezinde yer alan Çelik Kubbe, Türkiye'nin tüm hava savunma unsurlarını tek bir ağ altında birleştiren çok katmanlı milli hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, çok alçak irtifadan yüksek irtifaya kadar farklı menzil ve irtifadaki tehditleri aynı mimari içerisinde karşılayabiliyor.
Çelik Kubbe’nin çalışma prensibi, hedefin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, angajman kararının verilmesi ve imha edilmesi süreçlerini tek bir komuta yapısında yönetmeye dayanıyor. SİPER sisteminin de envantere girmesiyle birlikte mimarinin tüm katmanları tamamlanmış durumda.
En alt katmanda sürü dronlar ve kamikaze İHA'lara karşı görev yapan KORKUT benzeri sistemler, orta katmanda HİSAR, üst katmanda ise SİPER hava savunma sistemleri yer alıyor.
HAKİM sistemi tüm unsurları tek merkezden yönetiyor
Sistem kapsamında KORKUT, HİSAR-A, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O ve SİPER hava savunma sistemleri radarlar, elektro-optik sensörler, haberleşme altyapısı ve komuta kontrol merkezleriyle tam entegre şekilde çalışıyor. Böylece algılayıcılar ve silah sistemleri tek ağ üzerinden koordine edilerek hava sahasındaki tehditlere karşı hızlı reaksiyon verilebiliyor.
ROKETSAN'dan HİSAR-A ve HİSAR-O sözleşmesi
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 18 Şubat 2026 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları doğrultusunda ASELSAN ve ROKETSAN ile HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemlerinin ilave seri üretim sözleşmelerinin imzalandığını açıkladı.
ROKETSAN da yaptığı açıklamada, ÇELİKKUBBE vizyonunun kritik katmanlarını oluşturan HİSAR-A ve HİSAR-O sistemlerinde yeni bir aşamaya geçildiğini, imzalanan ilave seri üretim sözleşmeleriyle yerli ve ileri teknoloji çözümler geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: