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    ASELSAN’dan Çelik Kubbe için 1.5 milyar dolarlık dev sözleşme

    ASELSAN, hava savunma sistemlerinin seri üretim projeleri için SSB ile 1,47 milyar euroluk yeni sözleşme imzaladı. Anlaşma, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendirecek.

    ASELSAN’dan Çelik Kubbe için 1.5 milyar dolarlık dev sözleşme Tam Boyutta Gör

    ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam 1 milyar 470 milyon 500 bin 12 avro tutarında yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

    Çelik Kubbe'nin omurgasını ASELSAN oluşturuyor

    Sözleşmenin merkezinde yer alan Çelik Kubbe, Türkiye'nin tüm hava savunma unsurlarını tek bir ağ altında birleştiren çok katmanlı milli hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, çok alçak irtifadan yüksek irtifaya kadar farklı menzil ve irtifadaki tehditleri aynı mimari içerisinde karşılayabiliyor.

    Çelik Kubbe’nin çalışma prensibi, hedefin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, angajman kararının verilmesi ve imha edilmesi süreçlerini tek bir komuta yapısında yönetmeye dayanıyor. SİPER sisteminin de envantere girmesiyle birlikte mimarinin tüm katmanları tamamlanmış durumda.

    En alt katmanda sürü dronlar ve kamikaze İHA'lara karşı görev yapan KORKUT benzeri sistemler, orta katmanda HİSAR, üst katmanda ise SİPER hava savunma sistemleri yer alıyor.

    HAKİM sistemi tüm unsurları tek merkezden yönetiyor

    ASELSAN’dan Çelik Kubbe için 1.5 milyar dolarlık dev sözleşme Tam Boyutta Gör
    Çelik Kubbe’nin koordinasyonunu sağlayan üst komuta çözümü ise ASELSAN tarafından geliştirilen HAKİM Hava Komuta Kontrol Sistemi. Türkiye'de milli imkanlarla geliştirilen ilk hava komuta kontrol sistemi olan HAKİM, hava savunma unsurlarının ortak hava resmi üzerinden gerçek zamanlı ve yapay zeka destekli şekilde yönetilmesini sağlıyor.

    Sistem kapsamında KORKUT, HİSAR-A, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O ve SİPER hava savunma sistemleri radarlar, elektro-optik sensörler, haberleşme altyapısı ve komuta kontrol merkezleriyle tam entegre şekilde çalışıyor. Böylece algılayıcılar ve silah sistemleri tek ağ üzerinden koordine edilerek hava sahasındaki tehditlere karşı hızlı reaksiyon verilebiliyor.

    ROKETSAN'dan HİSAR-A ve HİSAR-O sözleşmesi

    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 18 Şubat 2026 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları doğrultusunda ASELSAN ve ROKETSAN ile HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemlerinin ilave seri üretim sözleşmelerinin imzalandığını açıkladı.

    ROKETSAN da yaptığı açıklamada, ÇELİKKUBBE vizyonunun kritik katmanlarını oluşturan HİSAR-A ve HİSAR-O sistemlerinde yeni bir aşamaya geçildiğini, imzalanan ilave seri üretim sözleşmeleriyle yerli ve ileri teknoloji çözümler geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

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