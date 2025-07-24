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    ASELSAN’dan Çelik Kubbe’ye yeni nefer: İHA avcısı EJDERHA

    IDEF 2025 fuarı kapsamında ASELSAN, Çelik Kubbe için geliştirdiği yeni çözümü EJDERHA’yı ilk kez sahneye çıkardı. Sistem, mikrodalga ile dronlar ile mini/mikro İHA’ları etkisiz hale getiriyor.

    ASELSAN’dan Çelik Kubbe’ye yeni nefer: İHA avcısı EJDERHA Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisi, gökyüzünden gelen tehditlere karşı yeni bir önleme sistemini sahaya sürüyor. ASELSAN tarafından geliştirilen EJDERHA, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) ilk kez görücüye çıktı. Yeni nesil bu elektronik harp sistemi, Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe içinde kritik bir rol üstlenecek.

    IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. “Sistemler sistemi” yaklaşımıyla geliştirilen Çelik Kubbe, düşükten yükseğe farklı irtifalarda tehditleri bertaraf edecek entegre çözümlerle her geçen gün daha da güçleniyor.

    ASELSAN CEO’su Akyol, törende yaptığı konuşmada Çelik Kubbe’yi sürekli geliştirdiklerini aktararak “Bir taraftan da elektromanyetik katmanda yeni bir konsept geliştirdik. Bu kapsamda elektromanyetik katmandaki tehditleri, saldırı tipleri değişen unsurları yeni bir anlayışla bertaraf etmenin silahı olan EJDERHA’yı ilk defa uluslararası arenaya çıkardık. Adeta Çelik Kubbe’nin elektromanyetik kalkanını gösteriyoruz. Bu menzile giren tüm araçlar, tüm İHA’lar bu sistem sayesinde artık fiziksel olarak işlevsiz hale getiriyor.” dedi.

    EJDERHA ile İHA’lara mikrodalga önlemi



    Fuarda tanıtılan sistemler arasında öne çıkan EJDERHA, dronların yanı sıra mini ve mikro boyuttaki İHA'ları yüksek güçlü mikrodalgalarla etkisiz hale getirme yeteneğine sahip. Sahip olduğu özgün tasarımı ve yüksek mobilitesi sayesinde kısa sürede konuşlanabiliyor ve farklı arazi koşullarında görev yapabiliyor.

    [youtube=https://x.com/trthaber/status/1948304969997648030]

    Yönlü anten ve özel reflektör setiyle donatılan EJDERHA, hedef aldığı elektronik sistemlere tekil veya ardışık elektromanyetik darbeler gönderebiliyor. Bu darbeler, cihazları geçici olarak devre dışı bırakmanın ötesinde, kalıcı hasar verebilecek güce sahip. Bu sayede sadece hava araçları değil, el yapımı patlayıcılar (EYP) ve istihbarat amaçlı elektronik cihazlar da etkisiz hale getirilebiliyor.

    ASELSAN’dan Çelik Kubbe’ye yeni nefer: İHA avcısı EJDERHA Tam Boyutta Gör
    EJDERHA, hem taktik sahalarda hem de tesis giriş-çıkışlarında kullanılmak üzere geliştirildi. Sistem, elektromanyetik sinyallerle sivil veya askeri elektronik devre içeren araçları uzaktan durdurabiliyor. Böylece terör örgütlerinin sıklıkla kullandığı dron, EYP ve benzeri tehdit unsurlarına karşı yeni bir savunma hattı oluşturuluyor.

    Sistem, taktik tekerlekli zırhlı ya da paletli araçlara entegre edilebiliyor, insanlı veya uzaktan komutalı şekilde çalıştırılabiliyor. Çelik Kubbe’ye sadece EJDERHA değil, aynı zamanda GÖKTAN, KORAL 200, TURAN ve GÜRZ Hava Savunma Sistemi de eklendi. Bu entegrasyonlar sayesinde Türkiye'nin hava savunma kabiliyeti daha bütüncül ve katmanlı hale getirildi.

    Hava savunma sistemlerinde katman sayısı oldukça önemli. Hava savunma sistemlerinde katman sayısı, bir ülkenin hava sahasını etkin şekilde koruyabilmesi için kritik öneme sahiptir. Katmanlı hava savunma mimarisi, farklı irtifa ve menzillerdeki tehditlere karşı özelleşmiş sistemlerin koordineli şekilde çalışmasını sağlar. Örneğin, yüksek irtifada balistik füze gibi tehditleri durdurmak için SİPER gibi uzun menzilli sistemler görev yaparken, orta irtifada HİSAR-O gibi sistemler devreye girer. Alçak irtifada ise dronlar veya seyir füzeleri gibi daha küçük ve hızlı hedeflere karşı KORKUT veya GÜRZ gibi kısa menzilli sistemler kullanılır. Bu çok katmanlı yapı sayesinde hem yüksek maliyetli sistemlerin her tehdide karşı gereksiz yere kullanılması önlenir hem de hava savunmasının kırılması zorlaşır.

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    MDK 12 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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