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    ASELSAN'dan denizaltıların keşif gücünü artıracak teknoloji

    ASELSAN'ın geliştirdiği MERCAN 100, üç farklı kamera teknolojisi ve 360 derece gözetleme kabiliyetiyle denizaltıların keşif ve hedef takip yeteneklerini artıracak.

    ASELSAN'dan denizaltıların keşif gücünü artıracak teknoloji Tam Boyutta Gör

    ASELSAN, denizaltıların keşif, gözetleme, hedef tespiti ve takibi için geliştirdiği MERCAN 100 Denizaltı Optronik Mast Sistemini tanıttı. Çok bantlı görüntüleme teknolojilerini bir araya getiren sistem, zorlu deniz koşullarında mürettebatın durumsal farkındalığını artırmayı hedefliyor.

    Üç farklı kamera teknolojisi bir arada

    MERCAN 100, farklı ışık ve çevre koşullarında görüntü elde edebilmek için üç farklı kamera teknolojisini tek bir sistemde birleştiriyor. Sistemde orta dalga boyu kızılötesi (MWIR) termal kamera, gündüz görüş kamerası ve kısa dalga boyu kızılötesi (SWIR) kamera bulunuyor.



    Bu çok bantlı görüntüleme mimarisi, denizaltı mürettebatının çevresini farklı koşullarda gözlemlemesine ve kritik görsel bilgileri toplamasına olanak tanıyor. Gelişmiş elektro-optik sensörler sayesinde hedeflerin tespit edilmesi, tanınması ve takibi destekleniyor.

    Sistemde ayrıca göze zararsız lazer mesafe ölçer, optik mesafe ölçüm kabiliyeti ve pasif mesafe kestirim özelliği yer alıyor. Bu teknolojiler, hedeflerin konumlandırılmasına yardımcı oluyor.

    360 derece panoramik gözetleme yapabiliyor

    MERCAN 100, denizaltı çevresinin kapsamlı şekilde gözlemlenmesi için iki farklı tarama modu sunuyor. Hızlı Çevresel Gözetleme modu, 360 derece panoramik görüş sağlayarak mürettebatın çevreyi hızlı biçimde taramasına imkan tanıyor. Sektörel Tarama modu ise belirli bir alana odaklanarak gözlem yapılmasını sağlıyor.

    Bu özellikler potansiyel hedeflerin tespit edilmesini ve takip edilmesini kolaylaştırırken denizaltının çevresine ilişkin daha net bir operasyonel tablo oluşturulmasına katkıda bulunuyor. Sistem ayrıca satha çıkma modunu da destekliyor.

    Zorlu deniz ve hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanan MERCAN 100, farklı denizaltı platformlarına uyarlanabilir bir mimariye sahip. Sistem, Savaş Yönetim Sistemleri (SYS/CMS) ile entegre çalışabilecek şekilde geliştirildi. Böylece elde edilen görüntü ve hedef bilgileri denizaltının daha geniş operasyonel mimarisine dahil edilebiliyor.

    MERCAN 100 üzerinde GPS ve Elektronik Destek (ED) sistemi anteni de bulunuyor. Bu donanım ve entegrasyon seçenekleri, sistemin denizaltıların keşif ve gözetleme görevlerindeki kullanım alanını genişletiyor.

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