ASELSAN'dan denizaltıların keşif gücünü artıracak teknoloji

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ASELSAN, denizaltıların keşif gücünü artıracak yeni yerli teknolojisi MERCAN 100'ü tanıttı. Üç farklı kamera teknolojisini tek bünyede toplayan sistem, 360 derece panoramik gözetleme yapabiliyor. Kızılötesi ve gündüz kameralarının yanı sıra lazer mesafe ölçer barındıran donanım, zorlu koşullarda bile net görüntü sunarak Savaş Yönetim Sistemleri ile tam entegre çalışıyor. Farklı denizaltı platformlarına kolayca uyarlanan bu sistem, milli savunmada kritik bir rol üstlenecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör

ASELSAN, denizaltıların keşif, gözetleme, hedef tespiti ve takibi için geliştirdiği MERCAN 100 Denizaltı Optronik Mast Sistemini tanıttı. Çok bantlı görüntüleme teknolojilerini bir araya getiren sistem, zorlu deniz koşullarında mürettebatın durumsal farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Üç farklı kamera teknolojisi bir arada

MERCAN 100, farklı ışık ve çevre koşullarında görüntü elde edebilmek için üç farklı kamera teknolojisini tek bir sistemde birleştiriyor. Sistemde orta dalga boyu kızılötesi (MWIR) termal kamera, gündüz görüş kamerası ve kısa dalga boyu kızılötesi (SWIR) kamera bulunuyor.





Bu çok bantlı görüntüleme mimarisi, denizaltı mürettebatının çevresini farklı koşullarda gözlemlemesine ve kritik görsel bilgileri toplamasına olanak tanıyor. Gelişmiş elektro-optik sensörler sayesinde hedeflerin tespit edilmesi, tanınması ve takibi destekleniyor.

Sistemde ayrıca göze zararsız lazer mesafe ölçer, optik mesafe ölçüm kabiliyeti ve pasif mesafe kestirim özelliği yer alıyor. Bu teknolojiler, hedeflerin konumlandırılmasına yardımcı oluyor.

360 derece panoramik gözetleme yapabiliyor

MERCAN 100, denizaltı çevresinin kapsamlı şekilde gözlemlenmesi için iki farklı tarama modu sunuyor. Hızlı Çevresel Gözetleme modu, 360 derece panoramik görüş sağlayarak mürettebatın çevreyi hızlı biçimde taramasına imkan tanıyor. Sektörel Tarama modu ise belirli bir alana odaklanarak gözlem yapılmasını sağlıyor.

Bu özellikler potansiyel hedeflerin tespit edilmesini ve takip edilmesini kolaylaştırırken denizaltının çevresine ilişkin daha net bir operasyonel tablo oluşturulmasına katkıda bulunuyor. Sistem ayrıca satha çıkma modunu da destekliyor.

AKSUNGUR, İHA'dan sonobuoy bırakarak denizaltı tespiti yaptı 1 gün önce eklendi

Zorlu deniz ve hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanan MERCAN 100, farklı denizaltı platformlarına uyarlanabilir bir mimariye sahip. Sistem, Savaş Yönetim Sistemleri (SYS/CMS) ile entegre çalışabilecek şekilde geliştirildi. Böylece elde edilen görüntü ve hedef bilgileri denizaltının daha geniş operasyonel mimarisine dahil edilebiliyor.

MERCAN 100 üzerinde GPS ve Elektronik Destek (ED) sistemi anteni de bulunuyor. Bu donanım ve entegrasyon seçenekleri, sistemin denizaltıların keşif ve gözetleme görevlerindeki kullanım alanını genişletiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: