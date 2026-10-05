ASELSAN’dan hava savunmada bir dev sözleşme daha: 2,46 milyar avro

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Tam Boyutta Gör ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikini kapsayan 2,46 milyar avroluk sözleşmeler imzalandı. ASELSAN, söz konusu anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu.

ASELSAN Genel Müdürü ve CEO'su Ahmet Akyol, sözleşmeyle ilgili değerlendirmesinde Çelik Kubbe'nin seri üretim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek Türkiye'nin kendi hava savunma sistemlerini geliştirebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasında bulunduğunu vurguladı.

Hava savunmada peş peşe anlaşmalar

ASELSAN'ın son dönemde hava savunma alanında açıkladığı sözleşmelerin toplam büyüklüğü dikkat çekiyor. Şirket, eylül ayından bu yana farklı hava savunma projeleri kapsamında dört ayrı anlaşma duyurdu.

23 Eylül'de ROKETSAN ile hava savunma sistemlerinde kullanılacak alt bileşenlerin tedariki için 1,234 milyar avroluk sözleşme açıklandı. 1 Ekim'de SSB ile uzun menzilli hava savunma sistemlerinin seri üretimine yönelik 1,085 milyar avroluk anlaşma duyuruldu. 2 Ekim'de ise yurt dışındaki bir son kullanıcıya hava savunma sistemleri ihracatı kapsamında 488,5 milyon avroluk sözleşme kamuoyuna bildirildi.

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Bugün açıklanan 2,46 milyar avroluk hibrit hava savunma sistemi sözleşmesi, bu anlaşmalar arasındaki en yüksek tutarlı sözleşme oldu. Sözleşme aynı zamanda ASELSAN’ın şimdiye kadar yapmış olduğu en yüksek bedelli anlaşma oldu.

Hibrit hava savunma sistemi GÜRZ olabilir

Tam Boyutta Gör KAP açıklamasında tedarik edilecek sistemin adı belirtilmedi. Ancak ASELSAN'ın "hibrit hava savunma sistemi" tanımı, şirketin GÜRZhava savunma sistemini işaret ediyor.

GÜRZ, ASELSAN'ın HİSAR ve KORKUT projelerinden elde ettiği teknolojileri tekerlekli bir platform üzerinde bir araya getiriyor. Sistem, farklı menzillerdeki hava tehditlerine karşı füze, 35 mm top, lazer ve elektronik harp kabiliyetlerini aynı platformda kullanabilecek şekilde tasarlanıyor.

GÜRZ'ün ilk seri üretim standardındaki konfigürasyonu Mayıs 2026'da SAHA 2026'da sergilendi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, o dönemde sistemin geliştirme sürecindeki kritik aşamaların tamamlandığını ve 2027'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesinin planlandığını açıklamıştı. Sistem ayrıca 5 Eylül 2026'da atışlı saha faaliyeti gerçekleştirdi.

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GÜRZ'ün temel özelliğini, farklı hava savunma yöntemlerini tek bir mobil platformda birleştirmesi oluşturuyor. Sistem, Hard Kill ve Soft Kill yöntemlerini birlikte kullanabiliyor. Hard Kill tarafında aracın arka bölümündeki lançerlerde 4 adet ROKETSAN SUNGUR veya GÖKSUR füzesi taşınabiliyor. Bu füzeler daha uzak mesafelerde veya daha yüksek irtifadaki hedeflere karşı kullanılıyor.

Platformda ayrıca ASELSAN'ın 35 mm KORKUT top sistemi bulunuyor. KORKUT, özellikle küçük hava hedeflerine ve dronlara karşı kullanılan parçacıklı akıllı mühimmatla görev yapıyor. Mühimmatın hedef çevresinde oluşturduğu parçacık etkisi, hareketli hava tehditlerine karşı etkinlik sağlıyor.

Soft Kill tarafında ise GÖKBERK lazer sistemi ve elektronik karıştırma altyapısı bulunuyor. Böylece sistem, hedefe yönelik müdahaleyi yalnızca fiziksel imha yöntemleriyle sınırlamıyor, elektronik baskılama ve lazer tabanlı etkisizleştirme seçeneklerini de kullanabiliyor.

GÜRZ'ün önemli bileşenlerinden biri de hava hedeflerini tespit ve takip etmek için kullanılan radar ve sensör altyapısı. Sistem, özellikle küçük ve düşük görünürlüklü dronların tespitine yönelik yüksek hassasiyetli algılama kabiliyetlerine sahip.

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