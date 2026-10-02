ASELSAN'dan iki haftada 2,7 milyar Euro'luk satış sözleşmesi

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin Çelik Kubbe sisteminin önemli şirketlerinden ASELSAN, son günlerde peş peşe önemli anlaşmalara imza attı. Şirket iki günde 1,5 milyar euroluk, son 9 günde ise 2,7 milyar liralık satış sözleşmesi imzaladı.

Yurt dışına satış

ASELSAN’dan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre yurt dışındaki bir ülkeye hava savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 488,5 milyon euro tutarında satış sözleşmesi imzalandı. Sözleşmenin hangi ülke ve hangi sistem için yapıldığı açıklanmadı.

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Yurt içi anlaşmalar

1 Ekim’de yapılan açıklamada ise Savunma Sanayii Başkanlığı ile uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine yönelik 1 milyar 8 milyon 500 bin euro tutarında ilave sözleşme imzalanmıştı.

23 Eylül’de ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerinde kullanılacak alt bileşenlerin tedariki için 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk anlaşma yapıldı.

ASELSAN; radarlar, elektro-optik sistemler, elektronik harp çözümleri, komuta-kontrol sistemleri ve hava savunma sistemleri gibi farklı teknolojileri aynı ekosistem içerisinde geliştiriyor. Bu yapı, şirketin farklı tehditlere karşı kullanılan hava savunma mimarisinin sensör, algılama, takip ve angajman taraflarında çeşitli çözümler sunmasını sağlıyor. Türkiye'nin ÇELİK KUBBE hava savunma sisteminde ASELSAN tarafından geliştirilen radar, komuta-kontrol ve hava savunma teknolojileri önemli bir yer tutuyor.

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