ASELSAN’dan NATO üyesi Polonya’ya elektronik harp sistemi satışı

Şirket, söz konusu anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamayla resmen duyurdu. Açıklamada, elektronik harp sistemlerinin doğrudan satışını kapsayan ve toplam tutarı 410 milyon ABD doları olan bir ihracat sözleşmesine imza atıldığı belirtildi.
İmzalar atıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Avrupa'da ASELSAN'ımız 400 milyon doların üzerinde bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladı. Önümüzdeki hafta bir başka şirketimizin bundan çok daha büyük bir sözleşmesini kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerine yer verdi.
Polonya basınında yer alan bilgilere göre ise sözleşme, taktik seviyedeki birlikler tarafından kullanılmak üzere geliştirilen otomatik bir keşif ve karıştırma sisteminin tedarikini kapsıyor. Sistem elektronik gözetleme, elektronik savunma ve elektronik taarruz kabiliyetlerini bir arada sunarak muharebe sahasında radyoelektronik üstünlük sağlamayı amaçlıyor. Polonya kaynakları, anlaşmanın toplam değerini yaklaşık 2 milyar Polonya zlotisi, yani 558 milyon dolar olarak duyururken teslimatların 2035 yılına kadar tamamlanmasının planlandığını aktarıyor.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsandan-avrupaya-elektronik-harp-sistemi-ihracati/3775875 https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/kolejny-pakiet-umow-na-rzecz-modernizacji-polskiej-armii Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
