ASELSAN’dan NATO üyesi Polonya’ya elektronik harp sistemi satışı

Tam Boyutta Gör ASELSAN, Polonya’ya elektronik harp sistemleri satışı için 410 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. NATO üyesi bir ülkeye yönelik gerçekleştirilen bu doğrudan satış, Türk savunma sanayiinin Avrupa’daki en yüksek bedelli elektronik harp projelerinden biri olarak dikkat çekti.

Şirket, söz konusu anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamayla resmen duyurdu. Açıklamada, elektronik harp sistemlerinin doğrudan satışını kapsayan ve toplam tutarı 410 milyon ABD doları olan bir ihracat sözleşmesine imza atıldığı belirtildi.

İmzalar atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Avrupa'da ASELSAN'ımız 400 milyon doların üzerinde bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladı. Önümüzdeki hafta bir başka şirketimizin bundan çok daha büyük bir sözleşmesini kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerine yer verdi.

Tam Boyutta Gör Görgün, ihracat, test atışları ve teslimatlar konusunda güzel haberlerin gelmeye devam ettiğini dile getirerek, “Daha dün ulaştığımız ihracat rakamını 8,5 milyar dolar olarak paylaşmıştım. Bugün 8,6 milyar dolar oldu. Her gün rekor kırıyoruz.” dedi.

Polonya basınında yer alan bilgilere göre ise sözleşme, taktik seviyedeki birlikler tarafından kullanılmak üzere geliştirilen otomatik bir keşif ve karıştırma sisteminin tedarikini kapsıyor. Sistem elektronik gözetleme, elektronik savunma ve elektronik taarruz kabiliyetlerini bir arada sunarak muharebe sahasında radyoelektronik üstünlük sağlamayı amaçlıyor. Polonya kaynakları, anlaşmanın toplam değerini yaklaşık 2 milyar Polonya zlotisi, yani 558 milyon dolar olarak duyururken teslimatların 2035 yılına kadar tamamlanmasının planlandığını aktarıyor.

