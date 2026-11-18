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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ASELSAN, uluslararası MEDICA Fuarı'nda milli sağlık teknolojileri için üç yeni ihracat anlaşması imzaladı. Fransa merkezli Citycare ile otomatik defibrilatör HEARTLINE AED için el sıkışan şirket, Türkiye’nin ilk yerli kalp akciğer makinesi LIFELINE HLM’in ihracatı için de iki anlaşma yaptı. Bu adımla yerli yaşam destek cihazları 17 ülkede daha kullanıma sunulacak. Küresel pazarda büyümesini sürdüren ASELSAN, yerli üretimle sağlıkta dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ASELSAN, Almanya'da düzenlenen 58. MEDICA Fuarı kapsamında milli imkanlarla geliştirdiği sağlık teknolojilerinin ihracatı için 3 ayrı uluslararası anlaşmaya imza attı. Anlaşmalarla şirketin kalp sağlığı ve yaşam destek teknolojilerinin farklı ülkelerdeki pazarlara ulaştırılması hedefleniyor.

ASELSAN, fuar kapsamında Fransa merkezli CITYCARE ile HEARTLINE AED Otomatik Eksternal Defibrilatör ve aksesuarlarının satışı için anlaşma yaptı. MEDIAL GLOBAL ile imzalanan anlaşma ise LIFELINE HLM Kalp Akciğer Makinesi'nin 12 farklı ülkeye satışını kapsıyor. KOÇ MEDİKAL BIÇAKCILAR ile yapılan üçüncü anlaşmayla da aynı cihazın 5 farklı ülkeye ihracatının önü açıldı.

HEARTLINE AED bugüne kadar 26 ülkeye ihraç edildi

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ASELSAN tarafından geliştirilen HEARTLINE AED, ani kalp durması vakalarında hızlı müdahaleye imkan tanıyor. Bugüne kadar 26 farklı ülkeye 13 binden fazla ihraç edilen cihaz, gelişmiş EKG analiz algoritmasıyla kalp ritmini değerlendirerek şok uygulanması gerekip gerekmediğini belirleyebiliyor.

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Tam otomatik ve yarı otomatik çalışma seçenekleri sunan cihazda sesli ve görsel yönlendirme, kalp masajına yardımcı metronom, hızlı şarj ve uzun ömürlü batarya özellikleri bulunuyor. Bu özellikler, acil müdahale sırasında sağlık personeline ve ilk yardım uygulayan kişilere destek sağlıyor.

Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi

ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen LIFELINE HLM, Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi olma özelliğini taşıyor. Açık kalp ameliyatları sırasında hastanın kalp ve akciğer fonksiyonlarını geçici olarak üstlenen sistem, kan dolaşımının ve oksijenlenmenin devam etmesini sağlıyor.

Hassas kontrol sistemleri, kullanıcı dostu arayüzü, gelişmiş sensör geri bildirim altyapısı ve otomatik kalibrasyon özellikleriyle öne çıkan cihaz, cerrahi ekibin operasyon sürecini yönetmesine yardımcı oluyor. Türkiye'de klinik kullanıma sunulan LIFELINE HLM, sağlık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesinin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından da önem taşıyor.

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ASELSAN'dan sağlık teknolojileri için 3 yeni ihracat anlaşması

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