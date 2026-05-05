Aselsan, denize damga vurdu: KILIÇ ve TUFAN sahneye çıktı

ASELSAN, SAHA 2026 fuarında tanıttığı KILIÇ Kamikaze Otonom Sualtı Araçları (OSA) ve TUFAN Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile “Mavi Vatan” doktrininde yeni bir sayfa açtı. Şirketin geliştirdiği bu platformlar, hem suyun altında hem de yüzeyde görev yapabilen, yüksek otonomiye sahip ve doğrudan hedef imhasına odaklanan sistemler olarak öne çıkıyor.
ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, tanıtım sırasında yaptığı açıklamada bu sistemlerin denizlerde “oyun değiştirici” olacağını vurgulayarak, tasarım ve seri üretimin eş zamanlı yürütüldüğünü ve platformların göreve hazır hale geldiğini belirtti.
KILIÇ ailesi
Tanıtımda öne çıkan sistemlerden biri olan KILIÇ ailesi, farklı görev ihtiyaçlarına göre geliştirilen iki ayrı modelden oluşuyor: KILIÇ 10 ve KILIÇ 200. Her iki araç da askeri su altı ve su üstü unsurlarını tespit, takip ve imha etmek üzere tasarlanmış otonom platformlar olarak dikkat çekiyor.
KILIÇ 10, kompakt yapısı ve taşınabilirliği ile özellikle asimetrik harp senaryolarına uygun bir çözüm sunuyor. Yaklaşık 120 cm uzunluğa ve 28 cm çapa sahip olan sistem, 10 deniz mili görev menzili ile kısa mesafeli operasyonlarda etkili olacak şekilde geliştirildi.
KILIÇ 10’un dikkat çeken bir diğer yönü ise yapay zeka destekli görsel konumlama ve hedef tespiti yapabilmesi. Sistem, düşük tespit edilebilirlik özelliği, yüksek manevra kabiliyeti ve sürü halinde operasyon yeteneği ile modern deniz harp ortamında esnek kullanım imkanı sunuyor.
Bu model de entegre harp başlığı ile donatılırken, haberleşme altyapısında uydu iletişimi öne çıkıyor. KILIÇ 200, düşük görünürlük, otonom görev icrası ve sürü operasyon kabiliyeti gibi özellikleriyle özellikle geniş alanlarda stratejik görevler için geliştirildi. Sistem, yine yapay zeka destekli hedef tespiti ve konum belirleme kabiliyetleriyle donatılmış durumda.
Yüzeyde yüksek hızlı kamikaze unsuru: TUFAN
Yaklaşık 8 metre uzunluğa ve 1,8 metre genişliğe sahip olan araç, 50 knot ve üzeri maksimum hız ile yüksek sürat gerektiren operasyonlara uygun. 200 deniz mili seyir menzili sunan TUFAN, benzinli motor ve su jeti tahrik sistemi ile hareket ediyor.
Platformun en dikkat çekici özelliklerinden biri, ileri seviye otonomi ve durumsal farkındalık sistemleri. TUFAN, görev sırasında alt gruplara ayrılarak farklı görevleri eş zamanlı icra edebiliyor ve asimetrik saldırı formasyonları oluşturabiliyor. Ayrıca sistem, hareketli ve sabit engellerden kaçınma, dinamik rota planlama ve yapay zeka destekli hedef angajmanı gibi kabiliyetlere sahip.
Düşük radar kesit alanı ve düşük termal iz sayesinde tespit edilmesi zor olan TUFAN, GNSS ve iletişim kısıtlı ortamlarda dahi görevine devam edebiliyor. Haberleşme tarafında ise RF görüş hattı, uydu iletişimi ve 4G/LTE seçeneklerini destekliyor.Kaynakça https://www.aselsan.com/tr/savunma/urun/kilic-10 https://www.aselsan.com/tr/savunma/urun/kilic-200 https://www.aselsan.com/tr/savunma/urun/tufan Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Dünya Katılım Bankasına 1GV2ZB6W Kodu İle Kayıt Ol 0.1Gr Altın Kazanmaya Başla Kampanya 30 Haziranda Bitiyor