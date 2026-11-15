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    ASELSAN EJDERHA, 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi

    ASELSAN'ın EJDERHA sistemi, 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi. Sistem, elektronik karıştırmaya dirençli kablolu FPV dronlara karşı da başarısını gösterdi.

    ASELSAN EJDERHA, 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi Tam Boyutta Gör

    ASELSAN tarafından geliştirilen EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sistemi, gerçekleştirilen testte aynı anda havalandırılan 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi. Sistem ayrıca geleneksel elektronik karıştırma yöntemlerine karşı dirençli olan kablolu FPV dronları da yaklaşık 1.000 metre mesafeden etkisiz hale getirmeyi başardı.

    51 dronu aynı anda etkisiz hale getirdi

    ASELSAN, 51. kuruluş yıl dönümü kapsamında Gölbek Atış ve Test Merkezi'nde EJDERHA sistemiyle kapsamlı bir test gerçekleştirdi. Şirketin kuruluş yılını temsilen aynı anda havalandırılan 51 dron, sistem tarafından saniyeler içerisinde eş zamanlı olarak etkisiz hale getirildi.

    Testin ilk aşamasında EJDERHA'nın kablolu dronlara karşı performansı denendi. Sistem, yaklaşık 1.000 metre mesafeden iki farklı kablolu dronu etkisiz hale getirdi. Bu test, özellikle son dönemde savaş alanlarında önemli bir tehdit haline gelen fiber optik kablolu FPV dronlara karşı sistemin kabiliyetini ortaya koydu.

    Kablolu FPV dronlar, kontrol komutlarını ve görüntü aktarımını radyo frekansları yerine fiziksel bir kablo üzerinden gerçekleştiriyor. Bu nedenle geleneksel elektronik karıştırma sistemleriyle dronun kontrol bağlantısını kesmek mümkün olmuyor. EJDERHA ise haberleşme bağlantısını hedef almak yerine doğrudan dronun elektronik bileşenlerine müdahale ediyor. Böylece elektronik karıştırmaya karşı dirençli kablolu dronlara karşı da etkili olabiliyor.

    İkinci aşamada ise sürü dron tehdidine yönelik bir deneme gerçekleştirildi. ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümünü temsilen havalandırılan 51 dronun tamamı, EJDERHA tarafından saniyeler içinde eş zamanlı olarak etkisiz hale getirildi. Sistem böylece tek bir hedef yerine aynı anda çok sayıda İHA'ya müdahale edebildiğini gösterdi.

    Füze veya mühimmat kullanmadan çalışıyor

    EJDERHA, vakum elektroniği teknolojisiyle ürettiği yüksek güçlü elektromanyetik dalgaları kullanarak hedeflerin elektronik sistemlerini devre dışı bırakıyor. Bu sayede fiziksel bir mühimmat kullanmadan birden fazla İHA'ya aynı anda müdahale edebiliyor.

    Sistem, hedefleri radar aracılığıyla tespit ederken elektro-optik sistemlerle takip gerçekleştiriyor. Ardından hassas yönlendirme kabiliyetiyle elektromanyetik enerjiyi hedefe iletiyor. Elektronik devreleri hedef alan bu etki, İHA'nın sistemlerinde bastırma, yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasar oluşturma gibi sonuçlar doğurabiliyor.

    Bu yaklaşım, özellikle kablolu FPV dronlar gibi geleneksel elektronik harp yöntemleriyle etkisiz hale getirilmesi zor hedefler açısından önem taşıyor. Çünkü EJDERHA, hedefin haberleşme bağlantısına müdahale etmek yerine doğrudan elektronik donanımını hedef alıyor.

    ÇELİKKUBBE bünyesinde görev yapacak

    Mini ve mikro sınıf İHA tehditlerine karşı geliştirilen EJDERHA, Türkiye'nin milli ve katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE içerisinde görev yapmak üzere tasarlandı. Sistem, mini ve mikro İHA'ların yanı sıra sabit kanatlı bulut altı İHA'lar, kablolu ve kablosuz FPV dronlar ve içten yanmalı İHA motorlarına karşı da tespit, takip, yönlendirme ve etkisizleştirme yeteneklerini saha koşullarında sergiledi.

    ASELSAN, yeni nesil tehditlere karşı geliştirdiği savunma mimarisinde yapay zeka destekli çoklu sensörlerden, veri füzyonundan ve farklı önleme sistemlerinden yararlanıyor. Bu yaklaşımda tehditlerin tespit edilmesinden etkisiz hale getirilmesine kadar farklı aşamalar birlikte yürütülüyor. Yönlendirilmiş enerji silahları da bu katmanlı savunmanın önemli bileşenleri arasında yer alıyor.

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